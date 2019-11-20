حجاب وكعب عالي.. سما المصري بإطلالة مفاجئة في «القاهرة السينمائي»

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٤ م

سما المصري

لفتت سما المصري الأنظار في افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي، بعد ظهورها على السجادة الحمراء "ريد كاربت"، مرتدية "الحجاب" وفستانا ضيقا وكعبا عاليا. وقد بدأ نجوم الفن يتوافدون على حفل افتتاح المهرجان، الذي تستمر فعالياته في دار الأوبرا حتى يوم 29 من الشهر الجاري، ومن أبرز الحاضرين: أحمد حلمي، ومنى زكي، وهنا شيحة، وأحمد شاكر عبداللطيف، ورانيا يوسف، وإلهام شاهين، وليلى علوى، والراقصة دينا، وهبة مجدى، وياسمين صبرى.

ويعرض القاهرة السينمائي، هذا العام 150 فيلما من 64 دولة، بينها 35 فيلما تعرض لأول مرة على المستوى الدولي، وأكثر من 80 فيلما "عرض أول" في منطقة الشرق الأوسط. واختار المهرجان فيلم "The Irishman"، لافتتاح الدورة 41، وهو من إخراج مارتن سكورسيزي، إنتاج نيتفلكس وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو فى عرضه الأول