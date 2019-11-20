خطأ في مسار الهجرة.. البيئة تكشف أسباب نفوق «قرش الحوت» بالسويس

٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

سمكة قرش - أرشيفية

أكدت وزارة البيئة أن حادث نفوق سمكة قرش الحوت بساحل مدينة السويس بالأمس، هو حادث غير متعمد نتج عن تواجد السمكة في المناطق الطبيعية لممارسة أنشطة الصيد بسواحل المدينة وهو حادث عرضي يحدث في جميع دول العالم التي تتشابه بيئتها مع البيئات المصرية، ونفت الوزارة، في بيان مساء اليوم، ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص صيد سمكة من نوع قرش الحوت من ساحل مدينة السويس ونقلها بسيارة نقل لمدينة القاهرة لبيعها بسوق العبور

وأشارت الوزارة، إلى قيام جهاز شئون البيئة فور رصد الحادث بمراجعة جميع الجهات المعنية ذات الصلة للكشف عن ملابسات الحادث، واتضح أن تلك السمكة نفقت بسبب دخولها في شبكة صيد أسماك ساحلية بالمنطقة المواجهة لقرية الحجاج بمدينة السويس. وأضافت أن تلك المنطقة التي نفقت فيها السمكة تعد من الأماكن الضحلة التي لا