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خطأ في مسار الهجرة.. البيئة تكشف أسباب نفوق «قرش الحوت» بالسويس

٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م
سمكة قرش - أرشيفية
سمكة قرش - أرشيفية
أكدت وزارة البيئة أن حادث نفوق سمكة قرش الحوت بساحل مدينة السويس بالأمس، هو حادث غير متعمد نتج عن تواجد السمكة في المناطق الطبيعية لممارسة أنشطة الصيد بسواحل المدينة وهو حادث عرضي يحدث في جميع دول العالم التي تتشابه بيئتها مع البيئات المصرية، ونفت الوزارة، في بيان مساء اليوم، ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص صيد سمكة من نوع قرش الحوت من ساحل مدينة السويس ونقلها بسيارة نقل لمدينة القاهرة لبيعها بسوق العبور
وأشارت الوزارة، إلى قيام جهاز شئون البيئة فور رصد الحادث بمراجعة جميع الجهات المعنية ذات الصلة للكشف عن ملابسات الحادث، واتضح أن تلك السمكة نفقت بسبب دخولها في شبكة صيد أسماك ساحلية بالمنطقة المواجهة لقرية الحجاج بمدينة السويس. وأضافت أن تلك المنطقة التي نفقت فيها السمكة تعد من الأماكن الضحلة التي لا
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قصف- إسرائيلي -على- قطاع -غزة (3)

نائب يطالب بمقاطعة إسرائيل اقتصاديا

قال محمد عبد الغني عضو مجلس النواب، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن العالم يتابع في صمت مريب ما اعتاد عليه المجتمع الدولي عندما يكون الجاني هي إسرائيل التي دأبت على ارتكاب المجازر ضد الشعب العربي الفلسطيني، مضيفا أن الانتهاكات التي قام بها الكيان المحتل العدواني الاستيطاني في حق العزل من أبناء غزة وفي ظل ارتفاع عدد الضحايا من الشيوخ والنساء والأطفال، هو تكرار لمشاهد من التاريخ لأنظمة استعمارية قمعية، وهو ما ترفضه كل القيم الإنسانية في كل زمان وفي أي مكان.
بحضور السيسي ورموز الدولة.. أعلام مصر تزين قداس عيد الميلاد المجيد-9

صوم «الميلاد المجيد».. 43 يوما دون تناول لحوم

تبدأ طائفة الأقباط الأرثوذكس، بمحافظة الإسكندرية، صوم الميلاد المجيد والذي يستمر لمدة 43 يوما، حيث من المقرر أن يبدأ الصوم يوم الثلاثاء المقبل، على أن ينتهي يوم 7 يناير من العام المقبل وذلك بحلول عيد الميلاد المجيد. وقال القمص رويس مرقس راعي كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد العظيم مارجرجس الروماني بغبريال والوكيل البابوي السابق، أن صوم الميلاد المجيد يعود إلى العهد القديم حيث كان المسيحيون يصومون أربعين يوما تشبها بالنبي موسى الذي صام كي يتسلم وحي الله.
ادمان-ادوية-مخدرات (4)

بسبب أدوية مخدرة.. مساعد صيدلي يتعدى على مفتشي «صحة الشرقية»

شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالشرقية برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة، وبإشراف الدكتورة رحاب عبد الحي، مدير عام إدارة الصيدلة عدة حملات تفتيشية على الصيدليات العامة بمدينتي الزقازيق والقنايات والقرى التابعة لها، وذلك إستكمالا للضرب بيد من حديد على جميع المخالفين حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، وتنفيذا لتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، إذ أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد 863 «قرص/ عبوة/ وحدة/ زجاجة» لأدوية مخالفة، تنوعت المضبوطات ما بين أدوية جدول أول مواد مخدرة مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية.
السيسى-وميركل

السيسي يشيد بالطفرة النوعية في العلاقات المصرية الألمانية

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في دار المستشارية في العاصمة الألمانية برلين، بالطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات، مؤكدا تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، معربا عن تقديره للقاء ميركل، وتطلعه لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات.
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«أبو ستيت»: الزراعة العضوية تحافظ على صحة المواطن

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عزالدين أبوستيت، أهمية وجود تخصصات البيئة والزراعة الحيوية في الوقت الحالي، نظرا لإسهامها في تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة في ضوء رؤية 2030 والتحديات التي تواجه الزراعة، خاصة التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية. وقال أبوستيت في كلمته خلال احتفالية قسم البيئة والزراعة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الأزهر بمرور 20 عاما على إنشائه الذي يهتم بتدوير المخلفات الزراعية وإدارة الأنظمة البيئية، إن الزراعة العضوية لها أهمية كبيرة لكونها تحافظ على صحة المواطن، من خلال إنتاج غذاء صحي آمن لكافة المواطنين، ودورها في تعظيم الإنتاجية الزراعية من المحاصيل.
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المقاولون العرب: متحف قناة السويس الجديد إضافة لمنطقة القناة

أكد المهندس مبارك منصور، رئيس قطاع القناة وسيناء بشركة المقاولون العرب، أن الشركة تقوم بأعمال إنشائية وترميم أول مبنى إداري لقناة السويس وإعادته لسالف عهده إبان الافتتاح التاريخي لقناة السويس عام 1869 وتأهليه ليكون متحفا عالميا يحكى تاريخ قناة السويس منذ نشأتها حتى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لقناة السويس الجديدة، جاء ذلك خلال زيارة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يرافقه الدكتور خالد العناني وزير الآثار ووفد جمعية أصدقاء ديليسيبس الفرنسية ونواب وقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الإسماعيلية للمتحف.
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أسامة ربيع يُعلن موعد افتتاح متحف هيئة قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك تحديث يتم لأسطول الوحدات البحرية وإجراء إصلاحات هيكيلية وإدارية للشركات التابعة والعمل بالتوازي على رفع تصنيف الترسانات وأن خطة التطوير تمتد إلى تحديث أسطول الكراكات بالهيئة، لافتا أنه تم التعاقد بالفعل على شراء كراكتين جديدتين من المقرر دخولهما الخدمة بحلول عام ????، لافتا إلى اهتمام الهيئة بتطوير نظام العمل بها على كافة الأصعدة وذلك بتفعيل تطبيقات التحول الرقمي وتعميمها في كافة المعاملات مع التركيز على الإصلاح الإداري وتطوير الأداء وتمكين الطاقات الشابة المتميزة وذلك خلال احتفالية هيئة قناة السويس بالذكرى الـ150 على افتتاحها.
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السيسي يصدر قرارين جمهوريين بشأن شمال سيناء والسويس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 556 لسنة 2019، بتخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة شمال سيناء لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة تجمعات تنموية، كما أصدر السيسي، قرار رقم 557 لسنة 2019، بإعادة تخصيص مساحة 341.80 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة السويس، لاستخدامها في إقامة محطتي توليد كهرباء شمال غرب خليج السويس. وتم نشر القراران في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، في عددها الصادر اليوم الخميس.
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