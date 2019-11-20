القاهرة السينمائي يكرم منة شلبي والجمهور يحتفل بعيد ميلاد هند صبري

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ م

القاهرة السينمائي

عبرت دينا الشربيني، عن سعادتها بتقديم حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتحدثت عن دور النساء في السينما، واحتفاء المهرجان هذا العام بالمرأة، وبعدها استعرضت حكاية 6 نساء، وعرض فيلم عن عزيزة أمير، وبهيجة حافظ، وفاطمة رشدي، أمينة محمد، آسيا داغر، وماري كوين، وحكى سيد رجب بصوته نبذة مختصرة عن هؤلاء النساء وما قدمنه للسينما، ثم قدمت الفنانة أسماء أبو اليزيد أغنية تقول كلماتها: "في البيت أنا سندريلا أنا أسد الغابة"، وصاحبها على المسرح عازف جيتار، وتفاعل معها الحاضرون بالتصيفق الشديد.

وقدمت الفنانة هند صبري جائزة فاتن حمامة للتميز والتي يكرم بها الفنانة منة شلبي، وحرص الجمهور فور صعودها للمسرح على تهنئتها بعيد ميلادها، إذ قالوا لها: "كل عام وإنتي بخير"، وبعدها عرض فيلم يجمع أشهر لقطات الفنانة منة شلبي، التي فور صعودها على المسرح وقف الجميع للتصفيق لها. وقالت منة شلبي إنها سعيدة جدا