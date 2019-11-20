سكاى سبورتس: إبراهيموفيتش على أعتاب ميلان

تحرير:محمد جمال ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٤ م

إبراهيموفيتش بقميص ميلان

كشفت شبكة سكاى سبورتس بنسختها الإيطالية، عن اقتراب زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجلوس جلاكسى، عن اقتراب اللاعب السويدى من الانضمام لصفوف فريق ميلان الإيطالى. وجاء فى تقرير لشبكة سكاى أن هناك جلسة ودية تمت بين ممثلين عن نادى ميلان، وميانو ريولا وكيل أعمال إبراهيموفيتش، اليوم الأربعاء. وعلقت الشبكة من جانبها على اللقاء، حيث أشارت إلى أن هناك عقبات يجب التغلب عليها قبل أن يتمكن إبراهيموفيتش من العودة إلى الدورى الإيطالى، وأن هناك حاجة إلى حلول وسط من كلا الجانبين.

كما أوضح التقرير أن ميلان مستعد لعرض اللاعب صاحب الـ 38 عامًا على صفقة مدتها 18 شهرًا، لكن يُعتقد أن توقعاته بشأن الأجور تمثل مشكلة. إبراهيموفيتش، الذي سجل 53 هدفًا في 58 مباراة خلال عامين مع جالاكسي، سيقرر مستقبله فى الأسابيع المقبلة. وسبق لإبرا اللعب بقميص ميلان من 2010 وحتى موسم 2012، سجل خلالها