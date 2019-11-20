رياضة

سكاى سبورتس: إبراهيموفيتش على أعتاب ميلان

تحرير:محمد جمال ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٤ م
إبراهيموفيتش بقميص ميلان
إبراهيموفيتش بقميص ميلان
كشفت شبكة سكاى سبورتس بنسختها الإيطالية، عن اقتراب زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجلوس جلاكسى، عن اقتراب اللاعب السويدى من الانضمام لصفوف فريق ميلان الإيطالى. وجاء فى تقرير لشبكة سكاى أن هناك جلسة ودية تمت بين ممثلين عن نادى ميلان، وميانو ريولا وكيل أعمال إبراهيموفيتش، اليوم الأربعاء. وعلقت الشبكة من جانبها على اللقاء، حيث أشارت إلى أن هناك عقبات يجب التغلب عليها قبل أن يتمكن إبراهيموفيتش من العودة إلى الدورى الإيطالى، وأن هناك حاجة إلى حلول وسط من كلا الجانبين.
كما أوضح التقرير أن ميلان مستعد لعرض اللاعب صاحب الـ 38 عامًا على صفقة مدتها 18 شهرًا، لكن يُعتقد أن توقعاته بشأن الأجور تمثل مشكلة. إبراهيموفيتش، الذي سجل 53 هدفًا في 58 مباراة خلال عامين مع جالاكسي، سيقرر مستقبله فى الأسابيع المقبلة. وسبق لإبرا اللعب بقميص ميلان من 2010 وحتى موسم 2012، سجل خلالها
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ماوريسيو بوكيتينو - جوزيه مورينيو (5)

الجماهير تجبر وست هام على حذف رسالة استفزازية ضد مورينيو

وجه نادي وست هام، رسالة استفزازية للبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لفريق توتنهام، قبل المباراة التي ستجمع الفريقين، والمقرر لها السبت المقبل، في إطار الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب لندن الأولمبي، ونشر الحساب الرسمي لوست هام، مقطع فيديو، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب عليه: "نراك يوم السبت، جوزيه"، وتضمن الفيديو، عدة لقطات لهزائم مورينيو أمام الهامرز، عندما كان مديرا فنيا لتشيلسي ومانشستر يونايتد.
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يونايتد والبايرن.. مواجهات نارية فى انتظار مورينيو

أعلن نادى توتنهام، صباح اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع المدرب البرتغالى جوزيه مورينيو، المدرب السابق لكل من تشيلسى ومانشستر يونايتد، خلفًا للأرجنتينى المقال ماوريسيو بوكيتينو، وذلك بعقد يمتد لأربع سنوات حتى عام 2023. ويمتلك مورينو مهام صعبة مع السبيرز، حيث يبحث الأخير عن تعديل مركز توتنهام فى جدول الدورى الإنجليزى وذلك بعد وصول الفريق للندنى للمركز الرابع عشر من جدول البريمرليج فى المركز الـ14، جمعها من 12 مواجهة فاز فى 3 وتعادل فى 5 وخسر فى 4 مواجهات.
الزمالك -وجينيراسيون (4)

مران الزمالك.. إسلام جابر راحة وتأهيل حازم وبن شرقى

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زلاتان-ابراهيموفيتش (2)

سيلفا يكشف كواليس رحيل إبرا عن ميلان

أكد الدولي البرازيلي تياجو سيلفا، مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه وراء مغادرة زميله السابق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن صفوف نادي إي سي ميلان الإيطالي في صيف 2012 صوب "حديقة الأمراء". وينتهي عقد زلاتان إبراهيموفيتش صاحب الـ38 عامًا مع لوس أنجلوس جالاكسي في شهر ديسمبر المقبل، ولكن المهاجم السويدي أعلن رحيله رسميا عن النادي الأمريكي، ويرتبط إبراهيموفيتش حاليا بالانتقال إلى أكثر من نادٍ خلال الميركاتو الشتوي المقبل، مثل ميلان ونابولي وبولونيا.
انطونيو-كونتى

إنتر عن تهديدات كونتي: تلقينا خطابا ورصاصة

أصدرت إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي، بيانًا رسميًّا حول التهديدات الموجهة لأنطونيو كونتي المدير الفني للفريق الأول بكرة القدم، بعد أن كشفت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية عن تلقي كونتي خطاب تهديد لمنزله، وهو ما نفاه النادي من خلال البيان الذي أعلنه، حيث أشار إلى أن النادي هو من تلقى خطابا ورصاصة داخله. وجاء في بيان النادي: "فى إشارة للأخبار التي نشرت اليوم، يوضح النادي، أن كونتي لم يتلقَّ أي خطاب تهديد، ولم يقدم شكوى والنادي هو الذى تلقى خطاب تهديد، بداخله رصاصة، وتم التواصل مع الجهات المختصة".
يوفنتوس-وإنتر ميلان (8)

يوفنتوس يجدد رغبته في التعاقد مع حارس ميلان

يبدو أن يوفنتوس لم يرفع الراية البيضاء في إمكانية ضم جيانلويجي دوناروما، حارس ميلان خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس قام بمحاولته الأولى لضم دوناروما في عام 2016 أثناء مفاوضات الحارس لتجديد عقده مع ميلان، وعاد اليوفي مجددًا لمحاولة الانقضاض على الصفقة هذا الموسم، بعد أن تعثرت مجددًا مفاوضات التجديد بين ميلان ودوناروما، وينتهي عقد الحارس الشاب مع ميلان في 2021، ويرغب وكيله مينو رايولا في زيادة راتب دوناروما (6 ملايين يورو)، وهو ما يعترض عليه مسؤولو الروسونيري.
كارلو أنشيلوتي (2)

تقرير إيطالي: ميلان يبحث إعادة أنشيلوتي

كشفت تقارير إيطالية، أن نادي ميلان يسعي عن طريق باولو مالديني مدير الإدارة للنادي، لإعادة كارلو أنشلويتي، المدير الفني لفريق نابلولي، لقيادة الفريق فى الفترة المقبلة. وكشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، أن أنشيلوتي قد يأتي مديرًا فنيًّا لميلان فى نهاية الموسم الحالي، كما أشار التقرير إلى أن باولو مالديني أبدى رغبة فى إعادة أنشلوتي لقيادة الفريق. وتولى أنشيلوتي قيادة لاميلان فى الفترة من 2001 إلى 2009، فاز خلالها بلقب الدوري الإيطالي، ولقبي دوري أبطال أوروبا.
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