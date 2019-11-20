القاهرة السينمائي يحتفي بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي
تحرير:محمد عبد المنعم
٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م
هيثم أحمد زكي
احتفى مهرجان القاهرة السينمائي في افتتاح دورته 41، اليوم الأربعاء، بعدد من النجوم الراحلين، ومنهم: عزت أبو عوف، وعرض له فيديو خلال إحدى الدورات مع الفنان محمود عبدالعزيز، كما احتفى المهرجان بالفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، وبدا التأثر واضحا على الفنانة دينا الشربيني أثناء حديثها عنه.
وافتتحت فعاليات المهرجان وسط حضور كبير من النجوم المصريين والعرب، وعبرت دينا الشربيني عن سعادتها بتقديم حفل الافتتاح، وتحدثت عن دور النساء في السينما، واحتفاء المهرجان هذا العام بالمرأة.
واستعرضت حكاية 6 نساء، وعرض فيلم عن عزيزة أمير وبهيجة حافظ وفاطمة رشدي وأمينة محمد وآسيا داغر وماري كوين، وحكى سيد رجب بصوته نبذة مختصرة عن هؤلاء النساء وما قدمنه للسينما، ثم قدمت الفنانة أسماء أبو اليزيد أغنية تقول كلماتها: "في البيت أنا سندريلا أنا أسد الغابة"، وصاحبها على المسرح عازف جيتار، وتفاعل
واستعرضت حكاية 6 نساء، وعرض فيلم عن عزيزة أمير وبهيجة حافظ وفاطمة رشدي وأمينة محمد وآسيا داغر وماري كوين، وحكى سيد رجب بصوته نبذة مختصرة عن هؤلاء النساء وما قدمنه للسينما، ثم قدمت الفنانة أسماء أبو اليزيد أغنية تقول كلماتها: "في البيت أنا سندريلا أنا أسد الغابة"، وصاحبها على المسرح عازف جيتار، وتفاعل معها الحاضرون بالتصيفق الشديد.
وقدمت الفنانة هند صبري جائزة فاتن حمامة للتميز والتي تكرم بها الفنانة منة شلبي، وحرص الجمهور فور صعودها للمسرح على تهنئتها بعيد ميلادها، إذ قالوا لها: "كل عام وإنتي بخير"، وبعدها عرض فيلم يجمع أشهر لقطات الفنانة منة شلبي، التي فور صعودها على المسرح وقف الجميع للتصفيق لها.
وقالت منة شلبي إنها سعيدة جدا بالتكريم، معربة عن فخرها بالانتماء لصناعة السينما، ووجهت الشكر لإدارة المهرجان الذين اختاروها لتكون من المكرمين هذا العام.
ويعرض القاهرة السينمائي هذا العام 150 فيلما من 64 دولة، بينها 35 فيلما تعرض لأول مرة على المستوى الدولي، وأكثر من 80 فيلما "عرض أول" في منطقة الشرق الأوسط.
واختار المهرجان فيلم "The Irishman"، لافتتاح الدورة 41، وهو من إخراج مارتن سكورسيزي، إنتاج نيتفلكس وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو فى عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.