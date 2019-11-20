القاهرة السينمائي يحتفي بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م

هيثم أحمد زكي

احتفى مهرجان القاهرة السينمائي في افتتاح دورته 41، اليوم الأربعاء، بعدد من النجوم الراحلين، ومنهم: عزت أبو عوف، وعرض له فيديو خلال إحدى الدورات مع الفنان محمود عبدالعزيز، كما احتفى المهرجان بالفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، وبدا التأثر واضحا على الفنانة دينا الشربيني أثناء حديثها عنه. وافتتحت فعاليات المهرجان وسط حضور كبير من النجوم المصريين والعرب، وعبرت دينا الشربيني عن سعادتها بتقديم حفل الافتتاح، وتحدثت عن دور النساء في السينما، واحتفاء المهرجان هذا العام بالمرأة.

واستعرضت حكاية 6 نساء، وعرض فيلم عن عزيزة أمير وبهيجة حافظ وفاطمة رشدي وأمينة محمد وآسيا داغر وماري كوين، وحكى سيد رجب بصوته نبذة مختصرة عن هؤلاء النساء وما قدمنه للسينما، ثم قدمت الفنانة أسماء أبو اليزيد أغنية تقول كلماتها: "في البيت أنا سندريلا أنا أسد الغابة"، وصاحبها على المسرح عازف جيتار، وتفاعل