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القاهرة السينمائي يحتفي بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م
هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي
احتفى مهرجان القاهرة السينمائي في افتتاح دورته 41، اليوم الأربعاء، بعدد من النجوم الراحلين، ومنهم: عزت أبو عوف، وعرض له فيديو خلال إحدى الدورات مع الفنان محمود عبدالعزيز، كما احتفى المهرجان بالفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، وبدا التأثر واضحا على الفنانة دينا الشربيني أثناء حديثها عنه. وافتتحت فعاليات المهرجان وسط حضور كبير من النجوم المصريين والعرب، وعبرت دينا الشربيني عن سعادتها بتقديم حفل الافتتاح، وتحدثت عن دور النساء في السينما، واحتفاء المهرجان هذا العام بالمرأة.
واستعرضت حكاية 6 نساء، وعرض فيلم عن عزيزة أمير وبهيجة حافظ وفاطمة رشدي وأمينة محمد وآسيا داغر وماري كوين، وحكى سيد رجب بصوته نبذة مختصرة عن هؤلاء النساء وما قدمنه للسينما، ثم قدمت الفنانة أسماء أبو اليزيد أغنية تقول كلماتها: "في البيت أنا سندريلا أنا أسد الغابة"، وصاحبها على المسرح عازف جيتار، وتفاعل
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حفظي يكشف سبب غياب وزيرة الثقافة عن افتتاح القاهرة السينمائي

نقل محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، اعتذار الدكتورة إيناس عبدالدايم، عن عدم حضورها حفل افتتاح الدورة 41 من المهرجان، بسبب سفرها إلى خارج البلاد فى مهمة رسمية، إذ تشارك فى منتدى وزراء الثقافة فى اليونسكو، مؤكدا خلال كلمته بحفل افتتاح فعاليات المهرجان مساء اليوم الأربعاء، أنه لولا يوسف شريف رزق الله ما كان سيتواجد كرئيس للمهرجان، وبعدها توجه بالشكر لكل القائمين على "القاهرة السينمائي"، ونوه بأن الدورة 41 بها 150 فيلما.
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القاهرة السينمائي يكرم منة شلبي والجمهور يحتفل بعيد ميلاد هند صبري

عبرت دينا الشربيني، عن سعادتها بتقديم حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتحدثت عن دور النساء في السينما، واحتفاء المهرجان هذا العام بالمرأة، وبعدها استعرضت حكاية 6 نساء، وعرض فيلم عن عزيزة أمير، وبهيجة حافظ، وفاطمة رشدي، أمينة محمد، آسيا داغر، وماري كوين، وحكى سيد رجب بصوته نبذة مختصرة عن هؤلاء النساء وما قدمنه للسينما، ثم قدمت الفنانة أسماء أبو اليزيد أغنية تقول كلماتها: "في البيت أنا سندريلا أنا أسد الغابة"، وصاحبها على المسرح عازف جيتار، وتفاعل معها الحاضرون بالتصيفق الشديد.
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حجاب وكعب عالي.. سما المصري بإطلالة مفاجئة في «القاهرة السينمائي»

لفتت سما المصري الأنظار في افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي، بعد ظهورها على السجادة الحمراء "ريد كاربت"، مرتدية "الحجاب" وفستانا ضيقا وكعبا عاليا. وقد بدأ نجوم الفن يتوافدون على حفل افتتاح المهرجان، الذي تستمر فعالياته في دار الأوبرا حتى يوم 29 من الشهر الجاري، ومن أبرز الحاضرين: أحمد حلمي، ومنى زكي، وهنا شيحة، وأحمد شاكر عبداللطيف، ورانيا يوسف، وإلهام شاهين، وليلى علوى، والراقصة دينا، وهبة مجدى، وياسمين صبرى.
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مهرجان-القاهرة-السينمائي (3)

القاهرة السينمائي يكرم منة شلبي والجمهور يحتفل بعيد ميلاد هند صبري

عبرت دينا الشربيني، عن سعادتها بتقديم حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتحدثت عن دور النساء في السينما، واحتفاء المهرجان هذا العام بالمرأة، وبعدها استعرضت حكاية 6 نساء، وعرض فيلم عن عزيزة أمير، وبهيجة حافظ، وفاطمة رشدي، أمينة محمد، آسيا داغر، وماري كوين، وحكى سيد رجب بصوته نبذة مختصرة عن هؤلاء النساء وما قدمنه للسينما، ثم قدمت الفنانة أسماء أبو اليزيد أغنية تقول كلماتها: "في البيت أنا سندريلا أنا أسد الغابة"، وصاحبها على المسرح عازف جيتار، وتفاعل معها الحاضرون بالتصيفق الشديد.
سما- المصرى

حجاب وكعب عالي.. سما المصري بإطلالة مفاجئة في «القاهرة السينمائي»

لفتت سما المصري الأنظار في افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي، بعد ظهورها على السجادة الحمراء "ريد كاربت"، مرتدية "الحجاب" وفستانا ضيقا وكعبا عاليا. وقد بدأ نجوم الفن يتوافدون على حفل افتتاح المهرجان، الذي تستمر فعالياته في دار الأوبرا حتى يوم 29 من الشهر الجاري، ومن أبرز الحاضرين: أحمد حلمي، ومنى زكي، وهنا شيحة، وأحمد شاكر عبداللطيف، ورانيا يوسف، وإلهام شاهين، وليلى علوى، والراقصة دينا، وهبة مجدى، وياسمين صبرى.
مهرجان-القاهرة-السينمائي

توافد النجوم على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى

بدأ نجوم الفن فى التوافد على حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الذي تستمر فعالياته فى دار الأوبرا حتى يوم 29 من الشهر الجارى، ومن أبرز الحاضرين: أحمد حلمى، ومنى زكى، ومنة شلبي، وهنا شيحة، وأحمد شاكر عبد اللطيف، ورانيا يوسف، وإلهام شاهين، ويسرا، وليلى علوى، والراقصة دينا، وهبة مجدى، وياسمين صبرى، وشيرين رضا. ومن المقرر أن يعرض المهرجان هذا العام 150 فيلما من 64 دولة، بينها 35 فيلما تعرض لأول مرة على المستوى الدولى، وأكثر من 80 فيلما "عرض أول" فى منطقة الشرق الأوسط.
عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (33)

شقيقه استقبلهم.. نجوم الفن والمجتمع في عزاء هيثم أحمد زكي

توافد عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة، على عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، المقام في مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، حيث يتلقى العزاء الرجال رامي عز الدين الأخ غير الشقيق لهيثم، والفنانين أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وإيهاب فهمي، ومحمد هنيدي، ومحمد إمام، فيما تتلقى خطيبة الفنان الراحل عزاء السيدات، وكان من أبرز الحضور الفنان أحمد حلمي وأحمد السقا وسامح الصريطي وأحمد السعدني وأحمد صلاح حسني ومحمود البزاوي ومحمد رمضان ومرتضى منصور ووائل الإبراشي ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان، ومي نور الشريف وشهيرة وماجدة زكي ودينا وروجينا، ودرة.
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