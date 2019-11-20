حفظي يكشف سبب غياب وزيرة الثقافة عن افتتاح القاهرة السينمائي

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ م

محمد حفظي- أرشيفية

نقل محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، اعتذار الدكتورة إيناس عبدالدايم، عن عدم حضورها حفل افتتاح الدورة 41 من المهرجان، بسبب سفرها إلى خارج البلاد فى مهمة رسمية، إذ تشارك فى منتدى وزراء الثقافة فى اليونسكو، مؤكدا خلال كلمته بحفل افتتاح فعاليات المهرجان مساء اليوم الأربعاء، أنه لولا يوسف شريف رزق الله ما كان سيتواجد كرئيس للمهرجان، وبعدها توجه بالشكر لكل القائمين على "القاهرة السينمائي"، ونوه بأن الدورة 41 بها 150 فيلما.

وتوافد عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، على حفل افتتاح المهرجان، الذي قدمته الفنانة دينا الشربيني، وأدت الفنانة أسماء أبو اليزيد أغنية تقول كلماتها: "في البيت أنا سندريلا أنا أسد الغابة"، وصاحبها على المسرح عازف جيتار، وتفاعل معها الحاضرون بالتصيفق الشديد. وقدمت الفنانة هند صبري جائزة فاتن