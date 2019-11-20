حفظي يكشف سبب غياب وزيرة الثقافة عن افتتاح القاهرة السينمائي
تحرير:محمد عبد المنعم
٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ م
محمد حفظي- أرشيفية
نقل محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، اعتذار الدكتورة إيناس عبدالدايم، عن عدم حضورها حفل افتتاح الدورة 41 من المهرجان، بسبب سفرها إلى خارج البلاد فى مهمة رسمية، إذ تشارك فى منتدى وزراء الثقافة فى اليونسكو، مؤكدا خلال كلمته بحفل افتتاح فعاليات المهرجان مساء اليوم الأربعاء، أنه لولا يوسف شريف رزق الله ما كان سيتواجد كرئيس للمهرجان، وبعدها توجه بالشكر لكل القائمين على "القاهرة السينمائي"، ونوه بأن الدورة 41 بها 150 فيلما.
وتوافد عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، على حفل افتتاح المهرجان، الذي قدمته الفنانة دينا الشربيني، وأدت الفنانة أسماء أبو اليزيد أغنية تقول كلماتها: "في البيت أنا سندريلا أنا أسد الغابة"، وصاحبها على المسرح عازف جيتار، وتفاعل معها الحاضرون بالتصيفق الشديد.
وقدمت الفنانة هند صبري جائزة فاتن
وتوافد عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، على حفل افتتاح المهرجان، الذي قدمته الفنانة دينا الشربيني، وأدت الفنانة أسماء أبو اليزيد أغنية تقول كلماتها: "في البيت أنا سندريلا أنا أسد الغابة"، وصاحبها على المسرح عازف جيتار، وتفاعل معها الحاضرون بالتصيفق الشديد.
وقدمت الفنانة هند صبري جائزة فاتن حمامة للتميز والتي يكرم بها الفنانة منة شلبي، وحرص الجمهور فور صعودها للمسرح على تهنئتها بعيد ميلادها، إذ قالوا لها: "كل عام وإنتي بخير"، وبعدها عرض فيلم يجمع أشهر لقطات الفنانة منة شلبي، التي فور صعودها على المسرح وقف الجميع للتصفيق لها.
وقالت منة شلبي إنها سعيدة جدا بالتكريم، معربة عن فخرها بالانتماء لصناعة السينما، ووجهت الشكر لإدارة المهرجان الذين اختاروها لتكون من المكرمين هذا العام.
ويعرض القاهرة السينمائي هذا العام 150 فيلما من 64 دولة، بينها 35 فيلما تعرض لأول مرة على المستوى الدولي، وأكثر من 80 فيلما "عرض أول" في منطقة الشرق الأوسط.
واختار المهرجان فيلم "The Irishman"، لافتتاح الدورة 41، وهو من إخراج مارتن سكورسيزي، إنتاج نيتفلكس وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو فى عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.