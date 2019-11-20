لبنان.. إحالة 3 وزراء سابقين للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٢ م

تظاهرات لبنان - أرشيفية

?أحالت سلطات التحقيق القضائية في لبنان 3 وزراء اتصالات سابقين إلى المحاكمة، بعدما نسبت إليهم ارتكابهم جرائم تتعلق بالعدوان على المال العام وإهداره، وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية)، أن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، ادعى على وزراء الاتصالات السابقين نقولا صحناوي، وبطرس حرب، وجمال الجراح (وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الحالية) وأحالهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وأضافت الوكالة أن النائب العام المالي، ادعى أيضا على مديري شركتي الاتصالات المحمولة "ألفا" و"تاتش" (التابعتين للدولة) والمدير العام لشركة الاتصالات العمومية "أوجيرو" لاتهامهم بارتكاب جرائم إهدار المال العام، واختلاس أموال عامة، والإثراء غير المشروع، وأنه أحال الملف إلى قاضي التحقيق المختص.وعقّب وزير