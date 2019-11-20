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لبنان.. إحالة 3 وزراء سابقين للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٢ م
تظاهرات لبنان - أرشيفية
تظاهرات لبنان - أرشيفية
?أحالت سلطات التحقيق القضائية في لبنان 3 وزراء اتصالات سابقين إلى المحاكمة، بعدما نسبت إليهم ارتكابهم جرائم تتعلق بالعدوان على المال العام وإهداره، وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية)، أن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، ادعى على وزراء الاتصالات السابقين نقولا صحناوي، وبطرس حرب، وجمال الجراح (وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الحالية) وأحالهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وأضافت الوكالة أن النائب العام المالي، ادعى أيضا على مديري شركتي الاتصالات المحمولة "ألفا" و"تاتش" (التابعتين للدولة) والمدير العام لشركة الاتصالات العمومية "أوجيرو" لاتهامهم بارتكاب جرائم إهدار المال العام، واختلاس أموال عامة، والإثراء غير المشروع، وأنه أحال الملف إلى قاضي التحقيق المختص.وعقّب وزير
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الملك سلمان بن عبد العزيز (5)

الملك سلمان: تعرضنا لـ286 صاروخا و289 طائرة مسيرة

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، إن المملكة تعرضت لـ286 صاروخا باليستيا و289 طائرة مسيرة، مؤكدًا في كلمة خلال افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، أن الاعتداءات على السعودية لم تؤثر على التنمية وحياة المواطنين والمقيمين بفضل منسوبي القوات العسكرية والأمنية، مضيفًا: «أن المملكة تفخر بشهداء الواجب والمصابين الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء من أجل العقيدة والوطن، مؤكدا أن أسرهم ستظل دوما موضع العناية والاهتمام»، وفقًا لروسيا اليوم.
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العراق: اعتقال 14 متهما مطلوبين في قضايا مختلفة

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء،عن اعتقال 14 متهما شمال الموصل، إذ قالت الوزارة في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» الإخبارية: «أن مديرية شرطة أبي تمام التابعة لقيادة شرطة نينوي شرعت بعملية أمنية لتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن القضاء، أسفرت عن القبض على 14 متهما مطلوبين بقضايا مختلفة»، مضيفة أنه «تم القبض عليهم في عدد من مناطق وأحياء الجانب الأيسر لمدينة الموصل».
وزير-الخارجية-الأمريكي-مايك-بومبيو

فلسطين: رفع قضية للجنائية الدولية ضد «مايك بومبيو»

كشف وزير الخارجية وشئون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي، عن توجه القيادة الفلسطينية خلال الأيام القليلة القادمة إلى المحكمة الجنائية الدولي، من أجل رفع قضية ضد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شخصيا كونه يتحمل المسئولية المباشرة عن تداعيات وانعكاسات إعلانه الخطير بشأن المستوطنات، إذ قال المالكي في حديث لإذاعة صوت فلسطين اليوم الأربعاء، إن الإعلان الأمريكي من الناحية القانونية لا قيمة له، لكن من الناحية العملية فإن له انعكاسات خطيرة بتقويض السلم والأمن وإمكانية حل الدولتين وإنهاء حالة الاستقرار، وشجع نتانياهو على ضم أراضي الضفة بدءا من الأغوار في مخالفة واضحة للقانون الدولي.
قوات-الاحتلال

الاحتلال يُغلق مديرية التربية والتعليم بالقدس لمدة 6 شهور

أغلقت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مكتب مديرية التربية والتعليم في القدس القديمة لمدة 6 أشهر، كما اغلقت مكتب فضائية فلسطين الكائن في حي الصوانة لمدة 6 اشهر، بالإضافة إلى إغلاق المسجد الرصاصي وصادرت مفاتيحه، بقرار من وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، إذ تمركزت قوات ومخابرات الاحتلال عند مدخل مكاتب فضائية فلسطين، ثم اقتحمتها وقامت بتفيش بعض المكاتب، وصادرت أحد الحواسيب، ثم علقت قرارا يقضي باغلاقها لمدة 6 أشهر وسلمت مراسلته كريستين ريناوي استدعاء للتحقيق، وفقًا لما ذكرته وكالة معًا.
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احتجاجات لبنان

المتظاهرون في لبنان يحاولون منع انعقاد جلسة البرلمان

نجح المتظاهرون اللبنانيون، اليوم الثلاثاء، في قطع كل الطرق المؤدية إلى مجلس النواب اللبناني في وسط العاصمة اللبنانية لمنع انعقاد جلسة اليوم، وحالت قوات الأمن اللبنانية دون توجه المتظاهرين إلى ساحة البرلمان في وسط بيروت، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية. وتأتي هذه التطورات بعد ساعات قليلة على بدء تدفق المتظاهرين اللبنانيين إلى ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية، لقطع الطرق المؤدية إلى مقر البرلمان، في محاولة لمنع انعقاد الجلسة التي كانت قد تأجلت الأسبوع الماضي إلى اليوم.
احتجاجات لبنان

بعد حوار عون.. الدماء تلطخ الانتفاضة اللبنانية

"من لا يقبل المشاركة في الحوار من الحراك، فليترك البلد ويهاجر" ، كلمات ضمن حوار الرئيس اللبناني ميشال عون مع وسائل إعلام لبنانية، والذي زاد من اشتعال الشارع اللبناني بعد أن ترقب اللبنانيون هذا الحوار. فرغم أن الحراك كان يعقد الكثير من الآمال على هذا الحوار المتلفز الذي أذيع مساء أمس الثلاثاء فإن تصريحاته لم تقنع الشارع اللبناني المنتفض ضد الطبقة الحاكمة، ومخيبة للآمال كما يراها البعض. وخلال حواره اقترح عون تشكيل حكومة "تكنو-سياسية" مؤلفة مناصفة من وجوه سياسية واختصاصيين.
احتجاجات لبنان

وسط تحذيرات الركود.. اقتصاد لبنان يقترب من الانهيار

يصارع لبنان أسوأ توترات اقتصادية ومالية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، وسط اضطراب المشهد السياسي في هذا البلد الذي يشهد حالة من الحراك الشعبي ضد النخبة الحاكمة في أرجاء لبنان، والتي دفعت رئيس الوزراء سعد الحريري للاستقالة الأسبوع الماضي، مما أطاح بحكومته الائتلافية، إلا أنه لا يوجد أي مؤشر على إحراز تقدم فيما يتعلق بالتوافق حول حكومة جديدة، رغم مرور أسبوع على استقالة الحريري، في حين أن تشكيل الائتلاف الحكومي المنقضي، كان نتاج مفاوضات استغرقت تسعة أشهر.
التظاهر -في -لبنان (11)

رغم المخاوف.. توقعات قوية بعودة الحريري لرئاسة الحكومة

أكدت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم، أن القوى السياسية الرئيسية في لبنان، تحبذ في معظمها عودة سعد الحريري رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن تأخير إنجاز الاستحقاق الحكومي مرجعه تمسك الحريري وإصراره على عدم توزير رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية الحالي جبران باسيل. وذكرت "النهار"، أن التغيير أصبح محتوما وأن تأخر المسئولين في الإصغاء إلى صوت المواطنين وحاولوا الاحتماء بشوارعهم في مقابل شارع شعبي هادر، وأن ما يقوم به القيمون على الدولة حاليا، يمثل هروبا إلى الأمام وجنوحا على الطريق التي يجب أن يسلوكه لتخطي المرحلة وإنقاذ لبنان من انهيار لا يمكن أن يحملوا أي حراك أو جهة مسئوليته.
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