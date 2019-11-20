رياضة

الجماهير تجبر وست هام على حذف رسالة استفزازية ضد مورينيو

تحرير:محمد جمال ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣١ م
جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
وجه نادي وست هام، رسالة استفزازية للبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لفريق توتنهام، قبل المباراة التي ستجمع الفريقين، والمقرر لها السبت المقبل، في إطار الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب لندن الأولمبي، ونشر الحساب الرسمي لوست هام، مقطع فيديو، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب عليه: "نراك يوم السبت، جوزيه"، وتضمن الفيديو، عدة لقطات لهزائم مورينيو أمام الهامرز، عندما كان مديرا فنيا لتشيلسي ومانشستر يونايتد.
وقام حساب وست هام، بعد ذلك بحذف التغريدة، بعد تلقيه هجومًا شديدًا من قبل جماهيره وكذلك مشجعي توتنهام. وكانت إدارة السبيرز، قد أعلنت صباح اليوم الأربعاء، تعاقده مع جوزيه مورينيو حتى موسم 2022-2023، خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي تمت إقالته بسبب تراجع نتائج توتنهام. وأعلن الفريق اللندني تعيين
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سكاى سبورتس: إبراهيموفيتش على أعتاب ميلان

كشفت شبكة سكاى سبورتس بنسختها الإيطالية، عن اقتراب زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجلوس جلاكسى، عن اقتراب اللاعب السويدى من الانضمام لصفوف فريق ميلان الإيطالى. وجاء فى تقرير لشبكة سكاى أن هناك جلسة ودية تمت بين ممثلين عن نادى ميلان، وميانو ريولا وكيل أعمال إبراهيموفيتش، اليوم الأربعاء. وعلقت الشبكة من جانبها على اللقاء، حيث أشارت إلى أن هناك عقبات يجب التغلب عليها قبل أن يتمكن إبراهيموفيتش من العودة إلى الدورى الإيطالى، وأن هناك حاجة إلى حلول وسط من كلا الجانبين.
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يونايتد والبايرن.. مواجهات نارية فى انتظار مورينيو

أعلن نادى توتنهام، صباح اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع المدرب البرتغالى جوزيه مورينيو، المدرب السابق لكل من تشيلسى ومانشستر يونايتد، خلفًا للأرجنتينى المقال ماوريسيو بوكيتينو، وذلك بعقد يمتد لأربع سنوات حتى عام 2023. ويمتلك مورينو مهام صعبة مع السبيرز، حيث يبحث الأخير عن تعديل مركز توتنهام فى جدول الدورى الإنجليزى وذلك بعد وصول الفريق للندنى للمركز الرابع عشر من جدول البريمرليج فى المركز الـ14، جمعها من 12 مواجهة فاز فى 3 وتعادل فى 5 وخسر فى 4 مواجهات.
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مران الزمالك.. إسلام جابر راحة وتأهيل حازم وبن شرقى

حصل إسلام جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على راحة من المران اليوم بسبب الإصابة بنزلة برد بعد الحصول على إذن من الجهاز الفنى للفريق بقيادة الصربى ميشتو، حيث حضر اللاعب لمقر النادى اليوم الأربعاء، واكتفى بمتابعة المران من أرض الملعب. كما حضر طارق حامد لاعب الفريق إلى مقر النادى عقب عودته من رحلة المنتخب ومواجهة جزر القمر بتصفيات أمم إفريقيا 2021، وخضع اللاعب لجلسة استشفاء عقب العودة من الرحلة لتجهيزه للمشاركة فى مباريات الفريق المقبلة.
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جوزيه مورينيو (5)

يونايتد والبايرن.. مواجهات نارية فى انتظار مورينيو

أعلن نادى توتنهام، صباح اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع المدرب البرتغالى جوزيه مورينيو، المدرب السابق لكل من تشيلسى ومانشستر يونايتد، خلفًا للأرجنتينى المقال ماوريسيو بوكيتينو، وذلك بعقد يمتد لأربع سنوات حتى عام 2023. ويمتلك مورينو مهام صعبة مع السبيرز، حيث يبحث الأخير عن تعديل مركز توتنهام فى جدول الدورى الإنجليزى وذلك بعد وصول الفريق للندنى للمركز الرابع عشر من جدول البريمرليج فى المركز الـ14، جمعها من 12 مواجهة فاز فى 3 وتعادل فى 5 وخسر فى 4 مواجهات.
ماوريسيو بوكيتينو - جوزيه مورينيو (5)

توتنهام يعلن أسماء الجهاز المعاون لمورينيو

أعلن نادي توتنهام هوتسبير مساء اليوم الأربعاء، عن أسماء الجهاز المعاون لمدربه الجديد جوزيه مورينيو. وأصدر النادي اللندني، في بيان: "يمكننا تأكيد تعيين جواو ساكرامنتو وكارلوس لالين ونونو سانتوس وريكاردو فورموزينبو وجيوفاني سيرا كجزء من طاقم المدرب الجديد لـ مورينيو". وأكمل البيان: "سيشغل كارلوس منصب مدرب اللياقة البدنية، بعد أن عمل سابقًا مع جوزيه في تشيلسي ومانشستر يونايتد وريال مدريد، بينما سيتولى ريكاردو منصب المحلل الفني مثل جيوفاني بعد أن عمل كلاهما أيضًا تحت قيادة جوزيه في الماضي".
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إدارة توتنهام تعلن إقالة بوكيتينو والطاقم الفنى

أعلنت إدارة توتنهام هوتسبير الإنجليزى، فى بيان اليوم الثلاثاء، عن رحيل المدير الفنى الأرجنتينى ماورسيو بوكيتينو عن الإدارة الفنية للفريق الإنجليزى. وجاء فى بيان إدارة السبيرز الذى نشرته على موقعها الرسمى: "النادى الآن يستطيع إعلان رحيل بوكيتينو وطاقم عمله، جيسوس بيريز، وديجوستينو وخمنيز، تم إعفاؤهم من مهامهم". وأكمل البيان: "لقد كنا مترددين للغاية فى إجراء هذا التغيير وهو ليس قرارًا اتخذه مجلس الإدارة باستخفاف ولا على عجل، بل بعد دراسة طويلة وتفكير فى النتائج".
توتنهام - شيفلد يونايتد

توتنهام يسقط في فخ التعادل.. ونيوكاسل يهزم بورنموث

نجح شيفيلد يونايتد فى خطف نقطة ثمينة من نظيره توتنهام بعد أن تعادل معه بنتيجة 1-1، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب توتنهام هوتسبير، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل لصالح أبناء بوكيتينو اللاعب سنو هيونج مين فى الدقيقة الـ58، بينما سجل هدف شيفيلد جورج بالدوك فى الدقيقة الـ78 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يحتل شيفيلد الصاعد حديثا المركز الخامس برصيد 17 نقطة، بينما يقع توتنهام فى المركز الثانى عشر برصيد 14 نقطة.
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