الجماهير تجبر وست هام على حذف رسالة استفزازية ضد مورينيو

تحرير:محمد جمال ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣١ م

جوزيه مورينيو

وجه نادي وست هام، رسالة استفزازية للبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لفريق توتنهام، قبل المباراة التي ستجمع الفريقين، والمقرر لها السبت المقبل، في إطار الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب لندن الأولمبي، ونشر الحساب الرسمي لوست هام، مقطع فيديو، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب عليه: "نراك يوم السبت، جوزيه"، وتضمن الفيديو، عدة لقطات لهزائم مورينيو أمام الهامرز، عندما كان مديرا فنيا لتشيلسي ومانشستر يونايتد.

وقام حساب وست هام، بعد ذلك بحذف التغريدة، بعد تلقيه هجومًا شديدًا من قبل جماهيره وكذلك مشجعي توتنهام. وكانت إدارة السبيرز، قد أعلنت صباح اليوم الأربعاء، تعاقده مع جوزيه مورينيو حتى موسم 2022-2023، خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي تمت إقالته بسبب تراجع نتائج توتنهام. وأعلن الفريق اللندني تعيين