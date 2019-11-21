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الأرصاد: طقس اليوم معتدل على كافة الأنحاء

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٩ ص
طقس معتدل - صورة أرشيفية
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 12 25شبين الكوم 13 25طنطا 13 25دمنهور 13 24الإسكندرية 13 25بلطيم 14 25مطروح 12 23السلوم 12 24سيوة 12 25بورسعيد 20 24دمياط 20 24الزقازيق 13 25الإسماعيلية 08 24السويس 11 25العريش 09 23رفح 09 22رأس سدر 11 26نخل 03 22نويبع 19 24طابا 10 23كاترين
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غدا.. قمر «طيبة سات» المصري يشق طريقه في الفضاء

وسط ترقب مجتمعي وجماهيري، مصر، غدا الخميس، على موعد مع طفرة غير مسبوقة في مجال الاتصالات، وذلك عبر دخولها عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، وما يمثله ذلك من نقلة نوعية بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتزامن مع بداية تنفيذ الحكومة الإلكترونية الهادفة إلى إتاحة وتقديم الخدمات للجماهير في جميع المجالات، ستدخل مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، تماشيا مع السباق المذهل الموجود حاليا في مجال الاتصالات على مستوى العالم لما لها من أثر داعم في بناء اقتصادات الدول.
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أكدت وزارة البيئة أن حادث نفوق سمكة قرش الحوت بساحل مدينة السويس بالأمس، هو حادث غير متعمد نتج عن تواجد السمكة في المناطق الطبيعية لممارسة أنشطة الصيد بسواحل المدينة وهو حادث عرضي يحدث في جميع دول العالم التي تتشابه بيئتها مع البيئات المصرية، ونفت الوزارة، في بيان مساء اليوم، ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص صيد سمكة من نوع قرش الحوت من ساحل مدينة السويس ونقلها بسيارة نقل لمدينة القاهرة لبيعها بسوق العبور
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نائب يطالب بمقاطعة إسرائيل اقتصاديا

قال محمد عبد الغني عضو مجلس النواب، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن العالم يتابع في صمت مريب ما اعتاد عليه المجتمع الدولي عندما يكون الجاني هي إسرائيل التي دأبت على ارتكاب المجازر ضد الشعب العربي الفلسطيني، مضيفا أن الانتهاكات التي قام بها الكيان المحتل العدواني الاستيطاني في حق العزل من أبناء غزة وفي ظل ارتفاع عدد الضحايا من الشيوخ والنساء والأطفال، هو تكرار لمشاهد من التاريخ لأنظمة استعمارية قمعية، وهو ما ترفضه كل القيم الإنسانية في كل زمان وفي أي مكان.
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صوم «الميلاد المجيد».. 43 يوما دون تناول لحوم

تبدأ طائفة الأقباط الأرثوذكس، بمحافظة الإسكندرية، صوم الميلاد المجيد والذي يستمر لمدة 43 يوما، حيث من المقرر أن يبدأ الصوم يوم الثلاثاء المقبل، على أن ينتهي يوم 7 يناير من العام المقبل وذلك بحلول عيد الميلاد المجيد. وقال القمص رويس مرقس راعي كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد العظيم مارجرجس الروماني بغبريال والوكيل البابوي السابق، أن صوم الميلاد المجيد يعود إلى العهد القديم حيث كان المسيحيون يصومون أربعين يوما تشبها بالنبي موسى الذي صام كي يتسلم وحي الله.
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الأرصاد: غدا طقس معتدل على كافة الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.
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الأرصاد تحذر: غدا انخفاض درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة أول الليل بارد في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة تكون متكاثرة على سلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.
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غدا.. طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر الأحمر، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية على المتوسط شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وعلى الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية.
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الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا بارد ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والبحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية شرقا، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.
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