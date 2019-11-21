سعر الدولار اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.05 جنيه، ونحو 16.15 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 16.14 جنيه للبيع، و16.04 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك البركة ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك عودة، وبنك إتش إس بي سي، والبنك المصري الخليجي نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوك سجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس، والمصرف العربي الدولي، والبنك المصري لتنمية الصادرات نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك التعمير والإسكان، وبنك الأسكندرية، وبنك مصر إيران،