رياضة

ساسي والنقاز ينتظمان في مران الزمالك اليوم

تحرير:محمد حسن صيام ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
يعود ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الدولي التونسي فرجاني ساسي وزميله حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق، إلى القاهرة اليوم الخميس للانتظام في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة فريق إنبي في إطار مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث كانت المسابقة قد توقفت بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 عامًا في مصر، والتي بدأت يوم 8 من شهر نوفمبر على أن تنتهي غدًا الجمعة، علمًا بأن الثنائي كانا مع المنتخب التونسي لخوض مباراة غينيا الإستوائية بتصفيات كأس الأمم 2021.
وكشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه تواصل مع الدولي التونسي فرجاني ساسي للاطمئنان عليه عقب خروجه مصابًا فى لقاء منتخب بلاده أمام غينيا الاستوائية في تصفيات أمم إفريقيا 2021. وأوضح المشرف العام على الكرة أن الإصابة هي شد بسيط في العضلة الضامة
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رمضان صبحي (3)

رمضان صبحي عن ضم صلاح: «امنحوا 21 رجلا حقهم أولا»

قال رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأولمبي، إنه تلقى مكالمة من الدولي محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وطالبه بأن يبارك للمنتخب بالكامل على التأهل لأولمبياد طوكيو. ورد رمضان خلال المؤتمر الصحفي لمباراة غدٍ أمام كوت ديفوار، على الحديث عن الاحتياج لضم محمد صلاح، مؤكدا: «مع احترامي للجميع، هذه القائمة ضمت 21 رجلا كافحوا طوال البطولة لتحقيق التأهل للأولمبياد ونجحنا في ذلك، بالإضافة إلى المصابين الذين كانوا بجانبنا منذ البداية ومنهم من لم يرحل حتى بعد الإصابة».
مرتضى منصور (3)

مرتضى منصور يكشف للتحرير موقف الزمالك من لقاء السوبر

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف ناديه من خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في قطر، إذ أكد أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الإثنين المقبل من أجل الاستقرار على قرار خوض المباراة من عدمه. وأضاف رئيس نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن مجلس الإدارة سيجتمع من أجل مناقشة خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق الترجي التونسي بدولة قطر، على أن يعلن مجلس الإدارة قراره من خلال مؤتمر صحفي يعلن عنه رئيس القلعة البيضاء.
رونالدو-واسرته

هل تزوج رونالدو وجورجينا سرا في المغرب؟

ذكرت تقارير إيطالية أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس، ورفيقته جورجينا رودريجيز تزوجا سرا في المغرب. وأشارت صحيفة (نوفيلا 2000) إلى أن حفل الزفاف المزعوم أقيم بعدما حضر الثنائي حفل جوائز (إم تي في) الذي أقيم بمدينة إشبيلية الإسبانية في الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري. وأضافت الصحيفة الإيطالية أن الحفل حضره عدد قليل من الأقارب والمعارف، وأن الصديق المقرب من كريستيانو، لاعب الكيك بوكسينج المغربي بدر هاري، هو الذي تولى تنظيم الزفاف.
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فرجاني -ساسي‎

أمير مرتضى يطمئن على فرجانى ساسى بعد الإصابة

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه تواصل مع الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى للاطمئنان عليه عقب خروجه مصابا فى لقاء منتخب بلاده أمام غينيا الاستوائية فى تصفيات أمم إفريقيا 2021، حيث أوضح المشرف العام على الكرة أن الإصابة هى شد بسيط فى العضلة الضامة وغير مقلقة. ومن المقرر أن يعود اللاعب وزميله حمدى النقاز من تونس غدا للانتظام فى تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة إنبى يوم الإثنين المقبل بالدورى العام.
امير-مرتضى

أمير مرتضى يصدم كهربا.. ويدافع عن فرجاني ساسي

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن فترة التوقف جاءت في مصلحة فريقه لإراحة لاعبيه المجهدين ولكن ليس لأسباب فنية كما ردد البعض، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج في الاستاد عبر إذاعة نجوم إف إم. وأوضح المشرف على الكرة بالزمالك، أن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق تحامل على نفسه خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا: "فرجاني ساسي كان يحصل على حقنتين بين شوطي كل مباراة وهذا الأمر لا يعرفه أحد.. واللاعب تحامل على نفسه كثيراً ولابد أن يتم معالجته بشكل سليم".
المنتخب الأولمبي

المنتخب الأولمبي يبدأ معسكره المغلق في العين السخنة

أدى المنتخب المصري الأولمبي مرانا قويا تحت قيادة شوقي غريب خلال معسكره المغلق والأخير استعدادا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر في الثامن من نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 تحت إشراف الجهاز الفني على ملعب وادي دجلة بالعين السخنة. جاء المران تكتيكيًّا في المقام الأول وظهر فيه التزام اللاعبين بتعليمات الجهاز الفني وسعي الجميع من أجل الظهور بشكل طيب قبل 24 ساعة من إعلان القائمة النهائية التي ستخوض البطولة.
مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور: مقتنع بحسام البدري.. وهذا موقف ميتشو

أعرب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سعادته باستدعاء أحمد سيد "زيزو"، لاعب خط وسط القلعة البيضاء، للمنتخب الوطني في المعسكر الذي ينطلق اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 11 و14 نوفمبر المقبل في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، وذلك حسبما أفاد منصور في تصريحات تليفزيونية. وأضاف رئيس القلعة البيضاء: "محمد عبد الغني، مدافع الزمالك، كان يستحق الانضمام للمنتخب بجوار محمود علاء وأحمد سيد (زيزو) وطارق حامد وعبد الله جمعة ومحمد عواد حارس المرمى. وأعتقد أن إصابة محمد عبد الغني تسببت فى عدم انضمامه في المرحلة الماضية".
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