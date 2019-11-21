ساسي والنقاز ينتظمان في مران الزمالك اليوم

تحرير:محمد حسن صيام ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ ص

فرجاني ساسي

يعود ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الدولي التونسي فرجاني ساسي وزميله حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق، إلى القاهرة اليوم الخميس للانتظام في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة فريق إنبي في إطار مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث كانت المسابقة قد توقفت بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 عامًا في مصر، والتي بدأت يوم 8 من شهر نوفمبر على أن تنتهي غدًا الجمعة، علمًا بأن الثنائي كانا مع المنتخب التونسي لخوض مباراة غينيا الإستوائية بتصفيات كأس الأمم 2021.

وكشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه تواصل مع الدولي التونسي فرجاني ساسي للاطمئنان عليه عقب خروجه مصابًا فى لقاء منتخب بلاده أمام غينيا الاستوائية في تصفيات أمم إفريقيا 2021. وأوضح المشرف العام على الكرة أن الإصابة هي شد بسيط في العضلة الضامة