جريمة

الشرطة تلاحق مروجي الكيف وهاربين من أحكام بالعمرانية

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ ص
حملة أمنية
حملة أمنية
على مدار فترة طويلة، شكلت إشغالات شارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية غربي محافظة الجيزة، صداعًا لأجهزة الأمن بالجيزة، الأمر الذي دفع مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع إلى توجيه حملات متواصلة بمشاركة الإدارات النوعية، في مقدمتها البحث الجنائي، برئاسة اللواء محمود السبيلي، استهدفت حفظ الأمن وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون، خصوصا تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاربين من الأحكام القضائية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.
تمكنت الحملة بقيادة العقيد محمد أمين، مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط قطعتي سلاح أبيض، وقضيتي اتجار في المواد المخدرة، والقبض على مسجلين خطرين وتنفيذ 68 حكما قضائيا متنوعا.وأسفرت جهود المقدم محمد غراب وكيل الفرقة، والمقدم أحمد الدسوقي، ضابط بإدارة المرافق، عن رفع 175
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حملة-مرورية (5)

تحرير 5079 مخالفة مرورية في شوارع الجيزة خلال يوم

شنّ ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثًا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 5079 مخالفة مرورية متنوعة.
سلاح-ومخدرات (5)

القبض على 50 تاجر مخدرات وضبط 25 قطعة سلاح بالجيزة

استهدفت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية عدة يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
حملة-ازالة-التعديات-والاشغالات-بالمنطقة-الاثرية-بالهرم

4 إدارات شرطية تتصدى للباعة والمتسولين في الأهرامات

تبذل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قصارى جهدها تنسيقا مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
خبز-عيش (2)

مباحث التموين تضبط 22 مخبزا مخالفا في الجيزة

وجه رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات تفتيشية مكبرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

الشرطة تلاحق هاربين من أحكام وعناصر خطرة بالطالبية

أعدت مديرية أمن الجيزة حملة موسعة لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق، بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

القبض على 25 تاجر مخدرات و7 قطع سلاح في الجيزة

حملات مستمرة تشنها قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

ملاحقات أمنية لهاربين من أحكام في المنطقة الأثرية

تبذل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قصارى جهدها ممثلةً في إدارة شرطة المرافق، وذلك بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
كمين-شرطه-في-سيناء

الشرطة تداهم بؤرا إجرامية في الجيزة وتضبط 37 متهما

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملات موسعة، استهدفت بؤرا إجرامية يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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