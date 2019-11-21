جريمة

مباحث التموين تضبط 22 مخبزا مخالفا في الجيزة

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص
مخبز
مخبز
وجه رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات تفتيشية مكبرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أسفرت جهود الحملات عن ضبط 72 قضية تموينية تنوعت ما بين 18 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 9 منشآت بدون ترخيص، وتحرير 2012 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.وقاد العميد خالد أبو العلا، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مأموريات عدة استهدفت مراقبة المخابز بمختلف
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تحرير 5079 مخالفة مرورية في شوارع الجيزة خلال يوم

شنّ ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثًا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 5079 مخالفة مرورية متنوعة.
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القبض على 50 تاجر مخدرات وضبط 25 قطعة سلاح بالجيزة

استهدفت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية عدة يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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4 إدارات شرطية تتصدى للباعة والمتسولين في الأهرامات

تبذل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قصارى جهدها تنسيقا مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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الشرطة تلاحق مروجي الكيف وهاربين من أحكام بالعمرانية

على مدار فترة طويلة، شكلت إشغالات شارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية غربي محافظة الجيزة، صداعًا لأجهزة الأمن بالجيزة، الأمر الذي دفع مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع إلى توجيه حملات متواصلة بمشاركة الإدارات النوعية، في مقدمتها البحث الجنائي، برئاسة اللواء محمود السبيلي، استهدفت حفظ الأمن وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون، خصوصا تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاربين من الأحكام القضائية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.
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مباحث-التموين-صور-ارشيفية (2)

ضبط 72 قضية تموينية متنوعة و21 مخبزا مخالفا بالجيزة

وجه رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات تفتيشية مكبرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

ضبط 29 تاجر مخدرات في حملة الـ24 ساعة بالجيزة

استهدفت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية عدة يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
بائعة-خبز-أرشيفية

مباحث التموين تضبط 32 مخبزا مخالفا في الجيزة

حملات تموينية مكبرة على مدى الساعة نفذها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
خبز-عيش

ضبط 23 مخالفة في حملة تموينية على مخابز بالجيزة

يشن رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات مستمرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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