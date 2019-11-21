مقتل 18 إرهابيا هاجموا قاعدة شرطة في بوركينا فاسو

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص

الإرهاب في بوركينا فاسو - صورة أرشيفية

أعلنت سلطات بوركينا فاسو مقتل 18 إرهابيا لدى محاولتهم الهجوم على قاعدة للشرطة في شمال البلاد الذي يشهد هجمات تزداد وتيرتها. وذكرت الشرطة، في بيان أوردته قناة (فرانس 24) الإخبارية، اليوم الخميس، أنه تم التصدي للمهاجمين بفضل الرد السريع، وذلك في أعقاب الهجوم الذي وقع في اربيندا بإقليم سوم، مشيرا إلى أن شرطيا لقى مصرعه في الهجوم وأصيب سبعة أخرون بجروح. ولفت البيان إلى أنه تم ضبط أسلحة ودراجات نارية وأنظمة تحديد مواقع كانت بحوزة الإرهابيين في مكان الهجوم.

يأتي الهجوم بعد إعلان جيش بوركينا فاسو أنه قتل 32 إرهابيا، الأسبوع الماضي، في عمليتين شمال البلاد التي تعاني من الفقر وعدم الاستقرار السياسي في منطقة الساحل. ويعاني جيش هذا البلد وكذلك جهازا الشرطة والدرك من نقص في التجهيز والتدريب ويبدو عاجزا عن وقف الهجمات الإرهابية التي تضاعفت في 2019 إلى أن أصبحت