إرهاب

مقتل 18 إرهابيا هاجموا قاعدة شرطة في بوركينا فاسو

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص
الإرهاب في بوركينا فاسو - صورة أرشيفية
الإرهاب في بوركينا فاسو - صورة أرشيفية
أعلنت سلطات بوركينا فاسو مقتل 18 إرهابيا لدى محاولتهم الهجوم على قاعدة للشرطة في شمال البلاد الذي يشهد هجمات تزداد وتيرتها. وذكرت الشرطة، في بيان أوردته قناة (فرانس 24) الإخبارية، اليوم الخميس، أنه تم التصدي للمهاجمين بفضل الرد السريع، وذلك في أعقاب الهجوم الذي وقع في اربيندا بإقليم سوم، مشيرا إلى أن شرطيا لقى مصرعه في الهجوم وأصيب سبعة أخرون بجروح. ولفت البيان إلى أنه تم ضبط أسلحة ودراجات نارية وأنظمة تحديد مواقع كانت بحوزة الإرهابيين في مكان الهجوم.
يأتي الهجوم بعد إعلان جيش بوركينا فاسو أنه قتل 32 إرهابيا، الأسبوع الماضي، في عمليتين شمال البلاد التي تعاني من الفقر وعدم الاستقرار السياسي في منطقة الساحل. ويعاني جيش هذا البلد وكذلك جهازا الشرطة والدرك من نقص في التجهيز والتدريب ويبدو عاجزا عن وقف الهجمات الإرهابية التي تضاعفت في 2019 إلى أن أصبحت
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افراد-جماعة-الاخوان-الارهابية (2)

الإفتاء توضح كيف أنشأ الإخوان مجتمعات موازية بالخارج

أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، تقريرا حديثا له حول "المجتمع الموازي لجماعة الإخوان الإرهابية في الغرب"، يقول فيه إن التنظيم تمكن من الانتشار والتوسع في المجتمعات الغربية بشكل كبير، عبر تشكيل ما يسمى بالكيانات الموازية التي تسعى لتكون بديلا للدولة والمجتمع بالنسبة لأفرادها، بهدف الاستحواذ على القوة والضغط على صانع القرار لتلبية طلبات الجماعة، موضحا أن جماعة الإخوان عملت على تقديم نفسها على أنها جماعة دعوية تسعى لنشر "الفكر الإسلامي الإصلاحي".
داعش

مقتل 6 إرهابيين من عناصر تنظيم داعش في مدينة الموصل

أعلنت قوات الأمن العراقية، مقتل ستة إرهابيين تابعين لـ«تنظيم داعش» في جبال «بادوش»، كانوا ينوون شن عمليات إرهابية داخل مدينة الموصل، مشيرة إلى ضبط صواريخ وأحزمة ناسفة خلال هذه العملية، موضحة في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز»، اليوم الأربعاء، أنه بعد متابعة مستمرة لفلول «داعش» التابعة لولاية نينوى في منطقة سلسلة جبال بادوش وعطشانة وبإسناد من قوات التحالف الدولي، تمكنت خلية الصقور وفريقها التكتيكي من قتل 6 إرهابيين كانوا ينوون شن عمليات إرهابية داخل مدينة الموصل.
حركة الشباب

مقتل عضو بحركة «الشباب» في غارة أمريكية بالصومال

أعلن مسؤول استخباراتي صومالي أن عضوا بارزا فى حركة «الشباب» المسلحة لقي حتفه جراء غارة أمريكية بطائرة من دون طيار جنوبي البلاد، وقال المسؤول الذي لم يكشف عن هويته، إن القتيل كان له صلات بجماعات متطرفة أجنبية بهدف تنسيق شن الهجمات في المستقبل. من جانبهم، قال شهود عيان، حسبما ذكرت شبكة «إيه بي سي» الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنه تم استهداف سيارة القتيل خارج بلدة "كونيا بارو" التي تسيطر عليها حركة "الشباب" في إقليم "شبيلي السفلى" الواقع جنوبي الصومال.
صورة-لتنظيم-داعش

مقتل 6 من عناصر تنظيم «داعش» داخل نفق في العراق

أعلن قائد عمليات محافظة نينوى شمال العراق اللواء الركن نومان عبد نجم الزوبعي، عن مقتل ستة عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي داخل نفق في جبال بادوش بالمحافظة، إذ قال الزوبعي، مساء اليوم الثلاثاء، إن القيادة تلقت معلومات استخباراتية بوجود مجموعة من عناصر داعش الإرهابي وعددهم (6) في أحد الأنفاق في جبال بادوش، موضحًا أنه تم التنسيق وتوجيه ضربة جوية على مكان تواجد الإرهابيين وتم تدمير النفق وقتلهم جميعًا. وأعلن الحشد الشعبي العراقي، في وقت سابق، تدمير ثلاثة أوكار لتنظيم "داعش"، فيما استولت على دراجات نارية وأسلحة في محافظة نينوى.
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داعش

مقتل 6 إرهابيين من عناصر تنظيم داعش في مدينة الموصل

أعلنت قوات الأمن العراقية، مقتل ستة إرهابيين تابعين لـ«تنظيم داعش» في جبال «بادوش»، كانوا ينوون شن عمليات إرهابية داخل مدينة الموصل، مشيرة إلى ضبط صواريخ وأحزمة ناسفة خلال هذه العملية، موضحة في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز»، اليوم الأربعاء، أنه بعد متابعة مستمرة لفلول «داعش» التابعة لولاية نينوى في منطقة سلسلة جبال بادوش وعطشانة وبإسناد من قوات التحالف الدولي، تمكنت خلية الصقور وفريقها التكتيكي من قتل 6 إرهابيين كانوا ينوون شن عمليات إرهابية داخل مدينة الموصل.
صورة-لتنظيم-داعش

مقتل 6 من عناصر تنظيم «داعش» داخل نفق في العراق

أعلن قائد عمليات محافظة نينوى شمال العراق اللواء الركن نومان عبد نجم الزوبعي، عن مقتل ستة عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي داخل نفق في جبال بادوش بالمحافظة، إذ قال الزوبعي، مساء اليوم الثلاثاء، إن القيادة تلقت معلومات استخباراتية بوجود مجموعة من عناصر داعش الإرهابي وعددهم (6) في أحد الأنفاق في جبال بادوش، موضحًا أنه تم التنسيق وتوجيه ضربة جوية على مكان تواجد الإرهابيين وتم تدمير النفق وقتلهم جميعًا. وأعلن الحشد الشعبي العراقي، في وقت سابق، تدمير ثلاثة أوكار لتنظيم "داعش"، فيما استولت على دراجات نارية وأسلحة في محافظة نينوى.
حركة-طالبان

مقتل 13 من مسلحي طالبان في عمليات أمنية بأفغانستان

لقي 13 من عناصر طالبان على الأقل حتفهم خلال عمليات منفصلة شنتها القوات الخاصة الأفغانية خلال الـ24 ساعة الماضية بأفغانستان. وقال مسؤولون عسكريون أفغان، اليوم الثلاثاء، وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن القوات الخاصة قتلت 8 من مسلحي طالبان ودمرت مخبأ صغيرا للأسلحة في منطقة باراكي باراك في إقليم لوجار جنوب البلاد، مضيفين أن القوات الخاصة قتلت 5 من مسلحي طالبان ودمرت مخبأ للأسلحة خلال غارة منفصلة في منطقة جيزاب في إقليم دايكوندي وسط أفغانستان.
الحوثيين

«الحوثي» تعدم اثنين من مسلحيها: رفضا القتال

ذكرت مصادر ميدانية يمنية أن قياديا حوثيا أعدم اثنين من عناصر المليشيات بمحافظة إب؛ لعدم تنفيذهما أوامره بالتقدم للقتال في الخطوط الأمامية في جبهة الفاخر شمالي محافظة الضالع، موضحا أن القيادي الحوثي استدعى المسلحَين إلى إحدى العبّارات للتحقيق والاستجواب، ثم باشر بإطلاق النار عليهما، فيما انسحب باقي المسلحين من أبناء مديرية القفر بمحافظة إب باتجاه مدينة إب، لتنشب اشتباكات أُصيب خلالها عشرات المسلحين، وذلك وفقا لما أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الإثنين.
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