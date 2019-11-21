القبض على 50 تاجر مخدرات وضبط 25 قطعة سلاح بالجيزة

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص

سلاح ومخدرات

استهدفت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية عدة يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.

أسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة -خلال الـ24 ساعة الماضية- عن ضبط 54 متهما بينهم 50 متهما فى قضية اتجار في المواد المخدرة و4 حالات تعاطٍ بمضبوطات (1330 جرام حشيش–

أسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة -خلال الـ24 ساعة الماضية- عن ضبط 54 متهما بينهم 50 متهما فى قضية اتجار في المواد المخدرة و4 حالات تعاطٍ بمضبوطات (1330 جرام حشيش– 603 أقراص مخدرة – 550 جرام أستروكس– 492 جرام هيروين– 175 جرام شادو- 820 جرام بانجو- 25 جراما من مخدر الآيس).



في مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة في الحملة، بقيادة اللواء مدحت فارس، نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء سامح الحميلي، من ضبط 18 متهما في 17 قضية دفاع عن النفس وأخرى اتجار، بحوزتهم 15 فرد خرطوش محلي الصنع عيار "12 مم"، 8 بنادق آلية وخرطوش، وطبنجتان و25 طلقة مختلفة الأعيرة.







