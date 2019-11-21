نجم كريستال: يجب علينا أن نتعامل مع ضغط ليفربول

تحرير:محمد حسن صيام ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص

ليفربول

كشف أندروس تاونسند، لاعب فريق كريستال بالاس الإنجليزي، أنه ينبغي على فريقه إيجاد طريقة للتعامل مع الضغط القوي أمام فريق ليفربول في بداية كل شوط من المباراة، إذا كان يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراتهما بالدوري الإنجليزي، المقرر لها السبت المقبل، حيث أوضح تاونسند لموقع رابطة الدوري الإنجليزي: «هذا مذهل، يبذل الفريق مجهودا ضخما حتى يفرض ضغطا كبيرا في أول 15 دقيقة، هذا ما حدث أمام مانشستر سيتي، فرغم أن الليفر لم يكن يلعب بشكل جيد، فقد وجد نفسه متقدما 2-صفر».

وأضاف تاونسند، أن فريقه يجب أن يعتمد على الهجمات المرتدة إذا كان يرغب في امتلاك أي فرصة في تحقيق مفاجأة كما حدث عند الفوز (2-1) على مانشستر يونايتد والتعادل (2-2) مع آرسنال خلال الموسم الجاري. وواصل تاونسند تصريحاته قائلًا: «ندرك أننا لن نستحوذ لفترات طويلة على الكرة، نعرف أنه يجب أن ندافع لمدة

وأضاف تاونسند، أن فريقه يجب أن يعتمد على الهجمات المرتدة إذا كان يرغب في امتلاك أي فرصة في تحقيق مفاجأة كما حدث عند الفوز (2-1) على مانشستر يونايتد والتعادل (2-2) مع آرسنال خلال الموسم الجاري.



وواصل تاونسند تصريحاته قائلًا: «ندرك أننا لن نستحوذ لفترات طويلة على الكرة، نعرف أنه يجب أن ندافع لمدة 90 دقيقة حتى لو كنت تلعب كجناح، الأولوية بالنسبة لي.. أني أحتاج إلى الدفاع أولا، إذا قمنا بهجمات مرتدة فإني سأهاجم».



واختتم لاعب كريستال بالاس تصريحاته: «إذا دافعنا بشكل جيد ونجحنا في استغلال الفرص المتاحة في الجانب الآخر، فإننا يمكن أن نحقق مفاجأة كما سبق أن فعلنا في مرات سابقة».



ولم يخسر ليفربول في الدوري هذا الموسم ويتصدر المسابقة بفارق ثماني نقاط عقب الفوز (3-1) على مانشستر سيتي حامل اللقب في الجولة الماضية.