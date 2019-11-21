رياضة

نجم كريستال: يجب علينا أن نتعامل مع ضغط ليفربول

تحرير:محمد حسن صيام ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص
ليفربول
ليفربول
كشف أندروس تاونسند، لاعب فريق كريستال بالاس الإنجليزي، أنه ينبغي على فريقه إيجاد طريقة للتعامل مع الضغط القوي أمام فريق ليفربول في بداية كل شوط من المباراة، إذا كان يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراتهما بالدوري الإنجليزي، المقرر لها السبت المقبل، حيث أوضح تاونسند لموقع رابطة الدوري الإنجليزي: «هذا مذهل، يبذل الفريق مجهودا ضخما حتى يفرض ضغطا كبيرا في أول 15 دقيقة، هذا ما حدث أمام مانشستر سيتي، فرغم أن الليفر لم يكن يلعب بشكل جيد، فقد وجد نفسه متقدما 2-صفر».
وأضاف تاونسند، أن فريقه يجب أن يعتمد على الهجمات المرتدة إذا كان يرغب في امتلاك أي فرصة في تحقيق مفاجأة كما حدث عند الفوز (2-1) على مانشستر يونايتد والتعادل (2-2) مع آرسنال خلال الموسم الجاري. وواصل تاونسند تصريحاته قائلًا: «ندرك أننا لن نستحوذ لفترات طويلة على الكرة، نعرف أنه يجب أن ندافع لمدة
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رمضان صبحي (3)

رمضان صبحي عن ضم صلاح: «امنحوا 21 رجلا حقهم أولا»

قال رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأولمبي، إنه تلقى مكالمة من الدولي محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وطالبه بأن يبارك للمنتخب بالكامل على التأهل لأولمبياد طوكيو. ورد رمضان خلال المؤتمر الصحفي لمباراة غدٍ أمام كوت ديفوار، على الحديث عن الاحتياج لضم محمد صلاح، مؤكدا: «مع احترامي للجميع، هذه القائمة ضمت 21 رجلا كافحوا طوال البطولة لتحقيق التأهل للأولمبياد ونجحنا في ذلك، بالإضافة إلى المصابين الذين كانوا بجانبنا منذ البداية ومنهم من لم يرحل حتى بعد الإصابة».
مرتضى منصور (3)

مرتضى منصور يكشف للتحرير موقف الزمالك من لقاء السوبر

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف ناديه من خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في قطر، إذ أكد أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الإثنين المقبل من أجل الاستقرار على قرار خوض المباراة من عدمه. وأضاف رئيس نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن مجلس الإدارة سيجتمع من أجل مناقشة خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق الترجي التونسي بدولة قطر، على أن يعلن مجلس الإدارة قراره من خلال مؤتمر صحفي يعلن عنه رئيس القلعة البيضاء.
رونالدو-واسرته

هل تزوج رونالدو وجورجينا سرا في المغرب؟

ذكرت تقارير إيطالية أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس، ورفيقته جورجينا رودريجيز تزوجا سرا في المغرب. وأشارت صحيفة (نوفيلا 2000) إلى أن حفل الزفاف المزعوم أقيم بعدما حضر الثنائي حفل جوائز (إم تي في) الذي أقيم بمدينة إشبيلية الإسبانية في الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري. وأضافت الصحيفة الإيطالية أن الحفل حضره عدد قليل من الأقارب والمعارف، وأن الصديق المقرب من كريستيانو، لاعب الكيك بوكسينج المغربي بدر هاري، هو الذي تولى تنظيم الزفاف.
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محمد صلاح

الإصابة تبعد محمد صلاح عن مواجهة كريستال بالاس

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأربعاء أن الدولى المصرى محمد صلاح لن يستطيع المشاركة مع ليفربول فى لقاء كريستال بالاس السبت المقبل خلال مباريات الجولة الثالثة عشرة بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" في ظل عدم تعافيه من الإصابة التي يعاني منها في كاحل القدم، حيث نشرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن محمد صلاح وأندرو روبرتسون، الظهير الأيسر للفريق، يعانيان من إصابات في الكاحل ستمنعهما من مواجهة كريستال بالاس التي ستجمع بينهما على ملعب فريق كريستال بالاس.
محمد صلاح

محمد صلاح يكشف عن تطورات إصابته عبر إنستجرام

كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن آخر تطورت إصابته عبر صورة نشرها له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهرت الصورة أثناء خضوعه للعلاج. وكانت شبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية، نشرت اليوم الخميس، تطورات جديدة حول إصابة محمد صلاح، وجاء فى تقرير لـ«سكاي» عبر موقعها الإلكتروني: «موقف محمد صلاح مع ليفربول غير واضح، حيث سيمنح الجهاز الفني للريدز بقيادة يورجن كلوب فترة لتأهيله خارج المركز التأهيلي الخاص بليفربول (ميلوود)».
مورينيو

مورينيو: ليفربول لن يفرط في لقب البريميرليج

أعرب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، عن ثقته في قدرة ليفربول على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد الفوز الذي حققه الريدز أمس الأحد على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، وتعزيز الفارق بينهما إلى 9 نقاط. وقال البرتغالي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "إذا كنت متأخرًا في سباق اللقب، فيجب أن تشعر بأنك تستطيع الوصول إليه، أما إذا كنت تتصدر الدوري بفارق كبير، فيجب أن تشعر بأنه لم ينتهِ بعد".
كلوب (1)

رابطة المحترفين ترد على تهديد كلوب بالانسحاب

كشفت الرابطة الإنجليزية المحترفة أن هناك منافشات تجرى مع مسؤولي نادي ليفربول من أجل تحديد موعد بديل لمباراة الفريق في دور ربع النهائي من كأس الرابطة، حيث أكدت الرابطة أنه سيتم بالتنسيق مع الريدز تحديد موعد آخر بسبب مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 11 حتى 22 من ديسمبر المقبل. ويأتي هذا بعد أن هدد المدير الفني الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بالانسحاب من البطولة بسبب توقيت إقامة مباريات ربع النهائي، الذي تم تحديده من قبَل الرابطة الإنجليزية.
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