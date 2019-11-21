تحرير 5079 مخالفة مرورية في شوارع الجيزة خلال يوم

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

حملة مرورية

شنّ ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثًا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 5079 مخالفة مرورية متنوعة.

ووجهت القوات حملات بمطالع ومنازل الكباري، وتم التصدي لـ35 موقفا عشوائيا، وتحرير 1828 مخالفة انتظار خاطئ و1976 مخالفة نموذج 125.وشملت الجهود فحص 10 سائقين ثُبت عدم تعاطي أي منهم للمواد المخدرة أثناء القيادة، وتحرير 179 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" والتصالح الفوري في 71 مخالفة، كما تم حجز 4 سيارات

ووجهت القوات حملات بمطالع ومنازل الكباري، وتم التصدي لـ35 موقفا عشوائيا، وتحرير 1828 مخالفة انتظار خاطئ و1976 مخالفة نموذج 125.



وشملت الجهود فحص 10 سائقين ثُبت عدم تعاطي أي منهم للمواد المخدرة أثناء القيادة، وتحرير 179 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" والتصالح الفوري في 71 مخالفة، كما تم حجز 4 سيارات مخالفة و4 مركبات "توك توك" مخالفة.



تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالعمل على سيولة الحركة المرورية بمختلف المراكز والأقسام، بالتوازي مع خطة القطاع، وذلك بمشاركة ضباط قسم الانتشار السريع؛ تحقيقا لأعلى معدلات السيولة المرورية، لا سيما في وقت الذروة.



