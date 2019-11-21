الإفتاء توضح كيف أنشأ الإخوان مجتمعات موازية بالخارج

مرصد الفتاوى: جماعة الإخوان تسعى عبر خلق مجتمعات موازية إلى السيطرة على المجتمعات فكريا واختراق مؤسسات الدول.. البنا رسم عبر رسائله الخطوات التي يمكن للجماعة السير عليها

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص

جماعة الإخوان الإرهابية - صورة أرشيفية

أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، تقريرا حديثا له حول "المجتمع الموازي لجماعة الإخوان الإرهابية في الغرب"، يقول فيه إن التنظيم تمكن من الانتشار والتوسع في المجتمعات الغربية بشكل كبير، عبر تشكيل ما يسمى بالكيانات الموازية التي تسعى لتكون بديلا للدولة والمجتمع بالنسبة لأفرادها، بهدف الاستحواذ على القوة والضغط على صانع القرار لتلبية طلبات الجماعة، موضحا أن جماعة الإخوان عملت على تقديم نفسها على أنها جماعة دعوية تسعى لنشر "الفكر الإسلامي الإصلاحي".

وأضاف المرصد أن الجماعة تقدم نفسها كبديل يمكن الاعتماد عليه في التصدي لما نتج من التنظيمات المتطرفة من عنف وإرهاب، مشيرا أنه بعد خروج عدد من عناصر جماعة الإخوان في فترة الستينيات إلى الدول العربية والأوروبية عملت الجماعة على تطبيق فكرة إقامة المجتمعات الموازية في هذه الدول، وذلك عبر السيطرة على الطلاب