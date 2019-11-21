رضا عبد العال يهاجم تريزيجيه ويطالب بعودة الجماهير

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص

محمود حسن تريزيجيه

انتقد رضا عبد العال، مدرب بلدية المحلة، محمود حسن (تريزيجيه) نجم أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الوطني، مؤكدًا أنه لا يستحق اللعب باسم الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال عبد العال، إن المنتخب الوطني الأول كان بحاجة للاعب قادر على صناعة الفارق أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا في غياب محمد صلاح نجم ليفربول، وتريزيجيه لم يستطع أداء هذا الدور. وأضاف: "تريزيجيه أضاع فرصة ذهبية لتعويض غياب محمد صلاح، ولا يستحق الانضمام كأحد اللاعبين الثلاثة فوق السن في قائمة المنتخب التي تخوض أولمبياد طوكيو".

ورشح رضا عبد العال، محمد صلاح للانضمام للمنتخب الوطني الأولمبي، بجانب حارسي مرمى المنتخب الأول محمد الشناوي ومحمد عواد، وكشف عن تصالحه مع أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الفراعنة السابق، مؤكداً أنه انتقد الأخير بسبب تجاهله لمحمد عواد حارس الزمالك لأنه كان الأفضل قبل بطولة أمم إفريقيا الأخيرة. وأشار إلى أن

ورشح رضا عبد العال، محمد صلاح للانضمام للمنتخب الوطني الأولمبي، بجانب حارسي مرمى المنتخب الأول محمد الشناوي ومحمد عواد، وكشف عن تصالحه مع أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الفراعنة السابق، مؤكداً أنه انتقد الأخير بسبب تجاهله لمحمد عواد حارس الزمالك لأنه كان الأفضل قبل بطولة أمم إفريقيا الأخيرة.



وأشار إلى أن الجماهير صنعت الفارق مع المنتخب الوطني الأولمبي خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، موضحًا أن خطوة واحدة تفصله عن حمل كأس أفريقيا، وطالب لاعب الأهلي والزمالك الأسبق بعودة الجماهير للمدرجات، لأنها تصنع الفارق وتضيف إلى شخصية اللاعب في المستطيل الأخضر.



يشار إلى أن رضا عبد العال، حقق الفوز في أول مباراة يقود خلالها بلدية المحلة، وأكد عبد العال أنه يهدف إلى المنافسة على بطاقة العودة للدوري الممتاز.