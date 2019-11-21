رياضة

رضا عبد العال يهاجم تريزيجيه ويطالب بعودة الجماهير

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص
محمود حسن تريزيجيه
محمود حسن تريزيجيه
انتقد رضا عبد العال، مدرب بلدية المحلة، محمود حسن (تريزيجيه) نجم أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الوطني، مؤكدًا أنه لا يستحق اللعب باسم الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال عبد العال، إن المنتخب الوطني الأول كان بحاجة للاعب قادر على صناعة الفارق أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا في غياب محمد صلاح نجم ليفربول، وتريزيجيه لم يستطع أداء هذا الدور. وأضاف: "تريزيجيه أضاع فرصة ذهبية لتعويض غياب محمد صلاح، ولا يستحق الانضمام كأحد اللاعبين الثلاثة فوق السن في قائمة المنتخب التي تخوض أولمبياد طوكيو".
ورشح رضا عبد العال، محمد صلاح للانضمام للمنتخب الوطني الأولمبي، بجانب حارسي مرمى المنتخب الأول محمد الشناوي ومحمد عواد، وكشف عن تصالحه مع أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الفراعنة السابق، مؤكداً أنه انتقد الأخير بسبب تجاهله لمحمد عواد حارس الزمالك لأنه كان الأفضل قبل بطولة أمم إفريقيا الأخيرة. وأشار إلى أن
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رمضان صبحي (3)

رمضان صبحي عن ضم صلاح: «امنحوا 21 رجلا حقهم أولا»

قال رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأولمبي، إنه تلقى مكالمة من الدولي محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وطالبه بأن يبارك للمنتخب بالكامل على التأهل لأولمبياد طوكيو. ورد رمضان خلال المؤتمر الصحفي لمباراة غدٍ أمام كوت ديفوار، على الحديث عن الاحتياج لضم محمد صلاح، مؤكدا: «مع احترامي للجميع، هذه القائمة ضمت 21 رجلا كافحوا طوال البطولة لتحقيق التأهل للأولمبياد ونجحنا في ذلك، بالإضافة إلى المصابين الذين كانوا بجانبنا منذ البداية ومنهم من لم يرحل حتى بعد الإصابة».
مرتضى منصور (3)

مرتضى منصور يكشف للتحرير موقف الزمالك من لقاء السوبر

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف ناديه من خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في قطر، إذ أكد أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الإثنين المقبل من أجل الاستقرار على قرار خوض المباراة من عدمه. وأضاف رئيس نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن مجلس الإدارة سيجتمع من أجل مناقشة خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق الترجي التونسي بدولة قطر، على أن يعلن مجلس الإدارة قراره من خلال مؤتمر صحفي يعلن عنه رئيس القلعة البيضاء.
رونالدو-واسرته

هل تزوج رونالدو وجورجينا سرا في المغرب؟

ذكرت تقارير إيطالية أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس، ورفيقته جورجينا رودريجيز تزوجا سرا في المغرب. وأشارت صحيفة (نوفيلا 2000) إلى أن حفل الزفاف المزعوم أقيم بعدما حضر الثنائي حفل جوائز (إم تي في) الذي أقيم بمدينة إشبيلية الإسبانية في الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري. وأضافت الصحيفة الإيطالية أن الحفل حضره عدد قليل من الأقارب والمعارف، وأن الصديق المقرب من كريستيانو، لاعب الكيك بوكسينج المغربي بدر هاري، هو الذي تولى تنظيم الزفاف.
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المنتخب الوطني - جزر القمر (2)

فراعنة البدري يسقطون في فخ التعادل أمام جزر القمر

تعادل المنتخب الوطني أمام جزر القمر، بنتيجة (0- 0)، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة، ليرتفع رصيد الفراعنة للنقطة الثانية عقب السقوط في فخ التعادل (1- 1) أمام كينيا في الجولة الأولى، فيما عززت جزر القمر تصدرها للمجموعة برصيد 4 نقاط. وأجرى حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، 3 تعديلات بمشاركة أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر، ومحمد هاني في مركز الظهير الأيمن، وأحمد سيد زيزو في مركز الجناح الأيمن على حساب أحمد فتحي وعبد الله جمعة وحسين الشحات، الذين شاركوا أمام كينيا.
محمد- صلاح‎ (1)

رسميًّا.. محمد صلاح خارج مباراتي كينيا وجزر القمر

أكد الجهاز الطبي للمنتخب الوطني الأول بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا، عدم جاهزية محمد صلاح لاعب المنتخب القومي ونجم ليفربول الإنجليزي لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر، المقرر إقامتها يومي 14 و18 نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون 2021، وذلك بعد الكشف عليه وإجراء الفحوصات الطبية له. وعقد حسام البدري المدير الفني للمنتخب اجتماعا مع محمد بركات مدير المنتخب ومحمد أبوالعلا واللاعب الذي أكد للمدير الفني رغبته الشديدة في المشاركة لولا ظروف الإصابة التي تحتاج إلى فترة علاج للتعافي خلال هذه المدة.
محمد-صلاح

ليفربول إيكو: إصابة صلاح تبعده عن منتخب مصر

كشفت صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية، عن غياب محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري، عن مباراتي منتخب الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر، وأوضحت الصحيفة خلال تقريرها، أن الفحص الطبي فى المنتخب، أثبت تجدد إصابة الكاحل لصلاح مرة أخرى. كما أكملت الصحيفة أن الدولي المصري أصر على أداء واجبه الدولي مع منتخب مصر وتوجه إلى مصر مباشرة بعد الفوز على مانشستر سيتي بملعب أنفيلد. وأشارت الصحيفة إلى غياب صلاح عن مباراة الريدز القادمة أمام كريستال بالاس، والتي ستقام يوم 23 من الشهر الجاري، فى الجولة الـ13 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.
تريزيجيه‎

«موقعة ليفربول وجماهير الأهلي».. تريزيجيه يتحدث

تمنى محمود حسن "تريزيجيه"، نجم المنتخب الوطني وأستون فيلا، المشاركة أمام ليفربول، غدا السبت، في ملعب فيلا بارك، ضمن مواجهات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك حسبما أفاد في حواره لموقع أستون فيلا. وقال تريزيجيه: "أتمنى المشاركة أمام فريق قوي مثل ليفربول، الذي يملك العديد من اللاعبين الجيدين ويرغب في الفوز بالدوري، ولا يوجد أي لقاء سهل في الدوري الإنجليزي لأي فريق، سنلعب بكل ما أوتينا من قوة ونتمنى الفوز، ونحتاج إلى أن نكون على قلب رجل واحد مثل المباريات الأخيرة، للفوز على ليفربول".
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