ميدو يستبعد فوز محمد صلاح بجائزة الأفضل في إفريقيا

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

محمد صلاح

جدد أحمد حسام (ميدو)، المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، رفضه فكرة إقالة حسام البدري مدرب المنتخب الوطني، بعد إخفاقه في أول لقاءين رسميين ضد كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تلفزيونية. وقال ميدو إن منتخب مصر يملك فرصة التأهل للكان والأداء سيتحسن بعودة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ولاعبي بيراميدز، والعناصر التي ستنضم من المنتخب الأولمبي، مضيفًا: "لا بد من الصبر على حسام البدري فهو مدرب كبير وصاحب اسم وتاريخ ولا يصح أن نتحدث عن رحيله بعد لقاءين فقط وهو أمر متسرع ويفتقد العدالة".

وأشار إلى أن الجميع ليس راضيًا عن منتخب مصر، ولكن لابد من منح فرصة أكبر للبدري لاختيار العناصر التي تستحق ارتداء قميص الفراعنة، مضيفًا: "ليس مقبولاً أن يتم معاملة مدرب بتاريخ وقيمة حسام البدري بهذه الطريقة وعلينا أن نصبر وندعم منتخب مصر وإذا فشل في تحقيق أهدافه سيرحل بلا شك". وعن صراع جائزة أحسن لاعب

وأشار إلى أن الجميع ليس راضيًا عن منتخب مصر، ولكن لابد من منح فرصة أكبر للبدري لاختيار العناصر التي تستحق ارتداء قميص الفراعنة، مضيفًا: "ليس مقبولاً أن يتم معاملة مدرب بتاريخ وقيمة حسام البدري بهذه الطريقة وعلينا أن نصبر وندعم منتخب مصر وإذا فشل في تحقيق أهدافه سيرحل بلا شك".



وعن صراع جائزة أحسن لاعب في أفريقيا هذا العام، استبعد ميدو فوز محمد صلاح، بها للعام الثالث على التوالي، مؤكداً أن خروج الفراعنة من بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار مبكراً أدى لتراجع فرص صلاح.



وأكد ميدو أن اللقب سينحصر بين السنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز، موضحًا أن فوز محرز مع الجزائر بلقب أمم أفريقيا سيكون داعمًا له، خاصة أنه فاز أيضاً بلقب الدوري الإنجليزي، لكن المنافسة ستكون شرسة مع ماني لأن الأخير فاز بدوري أبطال أوروبا وقدم مستويات طيبة مع السنغال.