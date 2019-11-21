رياضة

ميدو يستبعد فوز محمد صلاح بجائزة الأفضل في إفريقيا

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
جدد أحمد حسام (ميدو)، المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، رفضه فكرة إقالة حسام البدري مدرب المنتخب الوطني، بعد إخفاقه في أول لقاءين رسميين ضد كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تلفزيونية. وقال ميدو إن منتخب مصر يملك فرصة التأهل للكان والأداء سيتحسن بعودة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ولاعبي بيراميدز، والعناصر التي ستنضم من المنتخب الأولمبي، مضيفًا: "لا بد من الصبر على حسام البدري فهو مدرب كبير وصاحب اسم وتاريخ ولا يصح أن نتحدث عن رحيله بعد لقاءين فقط وهو أمر متسرع ويفتقد العدالة".
وأشار إلى أن الجميع ليس راضيًا عن منتخب مصر، ولكن لابد من منح فرصة أكبر للبدري لاختيار العناصر التي تستحق ارتداء قميص الفراعنة، مضيفًا: "ليس مقبولاً أن يتم معاملة مدرب بتاريخ وقيمة حسام البدري بهذه الطريقة وعلينا أن نصبر وندعم منتخب مصر وإذا فشل في تحقيق أهدافه سيرحل بلا شك". وعن صراع جائزة أحسن لاعب
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رمضان صبحي عن ضم صلاح: «امنحوا 21 رجلا حقهم أولا»

قال رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأولمبي، إنه تلقى مكالمة من الدولي محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وطالبه بأن يبارك للمنتخب بالكامل على التأهل لأولمبياد طوكيو. ورد رمضان خلال المؤتمر الصحفي لمباراة غدٍ أمام كوت ديفوار، على الحديث عن الاحتياج لضم محمد صلاح، مؤكدا: «مع احترامي للجميع، هذه القائمة ضمت 21 رجلا كافحوا طوال البطولة لتحقيق التأهل للأولمبياد ونجحنا في ذلك، بالإضافة إلى المصابين الذين كانوا بجانبنا منذ البداية ومنهم من لم يرحل حتى بعد الإصابة».
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مرتضى منصور يكشف للتحرير موقف الزمالك من لقاء السوبر

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف ناديه من خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في قطر، إذ أكد أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الإثنين المقبل من أجل الاستقرار على قرار خوض المباراة من عدمه. وأضاف رئيس نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن مجلس الإدارة سيجتمع من أجل مناقشة خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق الترجي التونسي بدولة قطر، على أن يعلن مجلس الإدارة قراره من خلال مؤتمر صحفي يعلن عنه رئيس القلعة البيضاء.
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هل تزوج رونالدو وجورجينا سرا في المغرب؟

ذكرت تقارير إيطالية أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس، ورفيقته جورجينا رودريجيز تزوجا سرا في المغرب. وأشارت صحيفة (نوفيلا 2000) إلى أن حفل الزفاف المزعوم أقيم بعدما حضر الثنائي حفل جوائز (إم تي في) الذي أقيم بمدينة إشبيلية الإسبانية في الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري. وأضافت الصحيفة الإيطالية أن الحفل حضره عدد قليل من الأقارب والمعارف، وأن الصديق المقرب من كريستيانو، لاعب الكيك بوكسينج المغربي بدر هاري، هو الذي تولى تنظيم الزفاف.
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رضا عبد العال يهاجم تريزيجيه ويطالب بعودة الجماهير

انتقد رضا عبد العال، مدرب بلدية المحلة، محمود حسن (تريزيجيه) نجم أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الوطني، مؤكدًا أنه لا يستحق اللعب باسم الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال عبد العال، إن المنتخب الوطني الأول كان بحاجة للاعب قادر على صناعة الفارق أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا في غياب محمد صلاح نجم ليفربول، وتريزيجيه لم يستطع أداء هذا الدور. وأضاف: "تريزيجيه أضاع فرصة ذهبية لتعويض غياب محمد صلاح، ولا يستحق الانضمام كأحد اللاعبين الثلاثة فوق السن في قائمة المنتخب التي تخوض أولمبياد طوكيو".
المنتخب الوطني - جزر القمر (2)

فاروق: أخشى على المنتخب من النفق المظلم ورسالة للبدري

شن هيثم فاروق، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، هجومًا شديدًا على لاعبي الممنتخب الوطني، بعد التعادل المخيب للأمال أمام نظيره جزر القمر، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الإثنين، على ستاد ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون 2021، وقال فاروق في تصريحاته عقب المباراة في الاستوديو التحليلي عبر قناة بين سبورت، أن ما يحدث من جانب اللاعبين مشيرًا إلى أنه يخشى على الفريق من الدخول في النفق المظلم.
المنتخب الوطني - جزر القمر (2)

فراعنة البدري يسقطون في فخ التعادل أمام جزر القمر

تعادل المنتخب الوطني أمام جزر القمر، بنتيجة (0- 0)، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة، ليرتفع رصيد الفراعنة للنقطة الثانية عقب السقوط في فخ التعادل (1- 1) أمام كينيا في الجولة الأولى، فيما عززت جزر القمر تصدرها للمجموعة برصيد 4 نقاط. وأجرى حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، 3 تعديلات بمشاركة أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر، ومحمد هاني في مركز الظهير الأيمن، وأحمد سيد زيزو في مركز الجناح الأيمن على حساب أحمد فتحي وعبد الله جمعة وحسين الشحات، الذين شاركوا أمام كينيا.
حسام- البدري

حسام البدري يعلن تشكيل الفراعنة أمام جزر القمر

يسعى المنتخب الوطني لتصحيح مساره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، وذلك حين يخرج لمواجهة جزر القمر، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، في العاصمة موروني، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة. وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة منتخب مصر ونظيره الكيني، بعد أداء سيئ وغير مقنع من جانب الفراعنة، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى، سجل محمود كهربا هدف المنتخب الوطني، فيما أدرك مايكل أولونجا هدف التعادل للضيوف.
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