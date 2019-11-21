ليلة الكشف عن وكر «مخدر الموت» في جمهورية إمبابة

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص

أستروكس

شابان في العقد الثالث من العمر، بحث كل منهما عن السبيل للإفلات من ضائقة مالية ألمت بهما مؤخرا، أضحى جُل همهما إيجاد طريقة تمنحهما قبلة الحياة، وجني المال في فترة وجيزة لتحقيق ثروة طائلة، سقطا في بئر الظلمات، وسوس لهما الشيطان بأنهما على بعد خطوات من تحقيق الحلم، كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وتحديدا مخدر الموت "الأستروكس"، واتخذا وحدة سكنية بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة وكرا لنشاطهما غير المشروع ظنا أن الأمر سيظل طي الكتمان داخل جدران الشقة.

وردت معلومات للمقدم أمثل حرحش، وكيل قطاع الشمال، أكدتها تحريات المقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة، مفادها قيام كلا من: "إبراهيم. إ. ح" 24 سنة، سبق اتهامه في قضية (مشاجرة)، و"حمدي. ا.ح" 28 سنة، يتاجران في المخدرات، وأنهما يتخذان شقة وكرا لنشاطهما.بالعرض على العميد عمرو طلعت رئيس المباحث

وردت معلومات للمقدم أمثل حرحش، وكيل قطاع الشمال، أكدتها تحريات المقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة، مفادها قيام كلا من: "إبراهيم. إ. ح" 24 سنة، سبق اتهامه في قضية (مشاجرة)، و"حمدي. ا.ح" 28 سنة، يتاجران في المخدرات، وأنهما يتخذان شقة وكرا لنشاطهما.



بالعرض على العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع الشمال، وجه بسرعة ضبط المتهمين في حالو تلبس.



عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النياية العامة، داهمت مأمورية قادها الرائدان مؤمن فرج ومحمد بهاء، معاونا مباحث إمبابة، وأمكن ضبطهما بالشقة المُار إليها وبحوزتهما 75 كيسا من مخدر الأستروكس بإجمالي وزن 6 كيلو جرامات، 2 هاتف محمول، ميزان حساس ومبلغ مالي 380 جنيها.



