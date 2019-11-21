سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن العاصمة الإدارية

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 570 لسنة 2019، بإلغاء ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 441 لسنة 2019، من تعيين عبير محمد إسماعيل علم الدين الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية بنين، وتضمنت المادة الثانية من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، بعدده الصادر اليوم الخميس، تعيين أمل محمد عبد الحميد عفيفي الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدي حكومة جمهورية بنين.
من ناحية أخرى، نشر عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم، قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاقية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمركز الألماني للدراسات الدولية، بشأن إنشاء الجامعة الألمانية الدولية، جامعة للعلوم التطبيقية، في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم توقيعها في برلين 29 أكتوبر 2018. وفي
اقرأ المزيد
رش- ذباب (11)

حرب الذباب في «ميت برة».. الأهالى يتبرعون والمسؤولون يشتكون

على بعد نحو 53 كيلومترا شمال القاهرة، يعيش أكثر من 32 ألف مواطن فى ميت برة، إحدى قرى مدينة قويسنا بالمنوفية، منذ أسبوعين، حصارا حقيقيا من جيوش الذباب التى باتت الشريك "الرذل" لحياتهم سواء فى الشارع أو داخل المنزل، حتى صار يتقاسم معهم المأكل والمشرب، كما تؤكد شكوى أحد المواطنين، الذى استغاث بكل المسؤولين والجهات، بعدما طال سرب ذباب كوب لبن طفله الصغير الذى لا يدرك من أمره شيئا، وتوالت مئات الشكاوى داخل القرية تناشد أصحاب القرار، من خلال العلاقات الشخصية وعبر القنوات الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعى، سرعة التدخل ورش أى مبيد حشرى أو غاز مقاوم لوقف هذا الأذى الذى لم يعتادوه.
تربية -اطفال (3)

«جنة» تحذر من أسلوب المقارنة في تحفيز الأبناء: ينمي مشاعر الحقد

واصلت حملة "جنة" لمناهضة العنف ضد الأطفال، برعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رسائلها التوعوية للمواطنين، إذ تناولت الرسالة السابعة، عبر فيديو مصور، ?واحدًا من أهم الاحتياجات النفسية الأساسية للأطفال وهو الاحتياج للتشجيع، وقال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، وعضو حملة "جنة"، إنَّ احتياج الأطفال للتشجيع هو احتياج دائم ومن خلاله يدرك الطفل قيمته عند الآباء، موضحا أنَّ التشجيع يساعد الأبناء على الثقة بالنفس وتبني سلوكيات إيجابية، ويوجه شخصية الطفل لتكون شخصية تتمتع بالمبادرة والإقدام.
عمرو طلعت

الاتصالات: «طيبة 1» يساهم في توفير الإنترنت.. ويخدم دولا إفريقية

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القمر الصناعي المصري "طيبة 1"، المقرر إطلاقه غدا الجمعة، لأغراض الاتصالات، سيخدم ثلاثة محاور رئيسية هي دعم عملية التحول الرقمي في مصر، وكذلك توفير الإنترنت للمناطق النائية والمنعزلة وتوفير كذلك الخدمات لبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل، مؤكدا أن القمر الصناعي -عقب إطلاقه- سيدخل حيز الخدمة قريبا، وجاري وضع خطة فنية وزمنية بالتعاون مع متخصصين لهذا الأمر.
شركة-الطيران-الروسية-بوبيدا (2)

روسيا تعلق على تأجيل استئناف رحلات «الشارتر» إلى مصر

قالت السفارة الروسية في مصر، اليوم الخميس، إن الأنباء التي نشرتها وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"، عن تأجيل استئناف رحلات الشارتر إلى مصر، لا تعبر عن الموقف الرسمي لروسيا، وأن القيادة الروسية تولي اهتماما كبيرا لاستئناف الرحلات، مشددا على أن القيادة الروسية تولي اهتماما كبيرا لاستئناف رحلات الطيران العارضة بين روسيا والمنتجعات المصرية، متابعة: "نأمل في أن يتم حل هذه المسألة في أقرب وقت، آخذين في الاعتبار التقدم الملموس الذي أحرزته مصر في تأمين مطاراتها".
اقرأ المزيد من الأخبار
مجلس-النواب (3)

عبد العال يحيل عددا من الاتفاقيات للجان المختصة

أحال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، قرار رئيس الجمهورية رقم 579 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019، إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمى ومكتبي لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.
السيسي (1)

السيسي يصدر قرارين جمهوريين بشأن شمال سيناء والسويس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 556 لسنة 2019، بتخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة شمال سيناء لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة تجمعات تنموية، كما أصدر السيسي، قرار رقم 557 لسنة 2019، بإعادة تخصيص مساحة 341.80 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة السويس، لاستخدامها في إقامة محطتي توليد كهرباء شمال غرب خليج السويس. وتم نشر القراران في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، في عددها الصادر اليوم الخميس.
السيسي (4)

السيسي: وفرنا استثمارات بـ800 مليار جنيه للمشروعات في سيناء

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية وضعت خلال السنوات الخمس الماضية استثمارات هائلة في سيناء فقط من محطات تحلية، وطرق، وأنفاق، ومناطق صناعية، ومدن سكنية بقيمة 800 مليار جنيه، قائلًا في مداخلة مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بالسويس وجنوب سيناء: «إنه عقب كل سيل يحدث في منطقة جنوب سيناء يقول البعض إن طريق النفق- شرم الشيخ، الموجود هناك أغلق وانهار جزء منه بالإضافة إلى كل حركة السيارات على الطريق القديم الخاص بالمدن الصغيرة المسمى بطريق الموت بشرم الشيخ».
الرئيس-السيسى

السيسي يدعو بوتين وزعماء أفريقيا لمنتدى أسوان للسلام

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني من منتدى "روسيا - إفريقيا"، اليوم الخميس، في مدينة سوتشي الروسية، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ورؤساء وزعماء الدول الإفريقية للمشاركة في أعمال النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يومي 11 و12 ديسمبر 2019، كما دعاهم إلى الإسهام في مناقشات منتدى أسوان بهدف إثراء التفاعل حول موضوعاته الرئيسية. من جانبه أيد بوتين، إجراء منتدى لمناقشة شؤون السلام والتنمية، المقرر عقده في ديسمبر في مصر.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]