السيسي يصدر قرار جمهوريا بشأن العاصمة الإدارية

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 570 لسنة 2019، بإلغاء ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 441 لسنة 2019، من تعيين عبير محمد إسماعيل علم الدين الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية بنين، وتضمنت المادة الثانية من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، بعدده الصادر اليوم الخميس، تعيين أمل محمد عبد الحميد عفيفي الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدي حكومة جمهورية بنين.

من ناحية أخرى، نشر عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم، قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاقية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمركز الألماني للدراسات الدولية، بشأن إنشاء الجامعة الألمانية الدولية، جامعة للعلوم التطبيقية، في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم توقيعها في برلين 29 أكتوبر 2018.وفي