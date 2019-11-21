غدا.. استمرار الطقس المعتدل على كافة الأنحاء

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 14 25شبين الكوم 14 25طنطا 14 25دمنهور 14 24الإسكندرية 14 24بلطيم 14 25مطروح 13 23السلوم 12 23سيوة 12 23 بورسعيد 18 23دمياط 17 22الزقازيق 13 24الإسماعيلية 10 24السويس 13 24العريش 09 23 رفح 09 22رأس سدر 14 25 نخل 02 24 نويبع 19 23 طابا 15 24 كاترين