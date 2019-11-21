مباحث الطالبية تضبط 3 قطع سلاح و12 طلقة في منزل شاب

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص

سلاح

جهود متواصلة تبذلها قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة للإيقاع بحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة في ضوء توجيهات اللواء محمو توفيق وزير الداخلية، وخطة العمل الموضوعة بمعرفة مساعده لأمن القطاع اللواء محمد الشريف، ومدير إدارة البحث الجنائي اللواء محمود السبيلي، والتي ترتكز على فرض التواجد الأمني، وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، والقبض على العناصر الإجرامية الخطرة لاسيما المتهمين المشهور عنهم الاتجار في السلاح لما يمثل ذلك من خطورة على المجتمع المصري.

وردت معلومات للعقيد محمد أمين مفتش مباحث فرقة الطالبية والعمرانية، أكدتها تحريات رئيس وضباط وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية، مفادها حيازة "محمد. ع. م. ه" 25 سنة، مقيم بدائرة القسم، أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بمسكنه.بالعرض على العميد أسامة عباد الفتاح رئيس المباحث الجانئية لقطاع غرب الجيزة، وجه بإعداد

وردت معلومات للعقيد محمد أمين مفتش مباحث فرقة الطالبية والعمرانية، أكدتها تحريات رئيس وضباط وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية، مفادها حيازة "محمد. ع. م. ه" 25 سنة، مقيم بدائرة القسم، أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بمسكنه.



بالعرض على العميد أسامة عباد الفتاح رئيس المباحث الجانئية لقطاع غرب الجيزة، وجه بإعداد مأمورية لضبط المتهم.



عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية ومعاونه النقيب محمد أشرف من ضبطه بمسكنه وبحوزته بندقيتين خرطوش "بامب أكشن" عيار 12 مم، هاتف محمول، فرد روسى عيار 7.62 × 39مم و12 طلقة مختلفة الأعيرة.







