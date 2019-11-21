رياضة

ربيع ياسين: المنتخب الأولمبي يحتاج هذا الثلاثي

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص
المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي
كشف ربيع ياسين، المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب مواليد 2001 عن مرشحيه الثلاثة للانضمام لقائمة المنتخب الوطني في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك حسبما أفاد لقناة النادي الأهلي. وقال مدرب المنتخب الوطني للشباب: "لابد من تشكيل مثلث هجومي للتفوق في بطولة كبيرة، لأن الشخصية الهجومية يجب أن تفرض نفسها، فالدفاع فقط لن يحقق لنا شيئا". وأضاف ربيع ياسين: "أرى أن المنتخب الأولمبي يحتاج محمد صلاح و محمود حسن (تريزيجيه) وصانع ألعاب يصنع الفارق في الثلث الأمامي أو بمثابة لاعب وسط ثان بجوار أكرم توفيق، يتولى المهام الهجومية".
وأشار مدرب المنتخب الوطني للشباب: "أرشح صالح جمعة نجم النادي الأهلي، إذا كان لائقا وفي حالته الفنية العالية، وبديله في وجهة نظري، عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز". واختتم ربيع ياسين تصريحاته لقناة النادي الأهلي: "خط دفاع المنتخب الأولمبي وحراسة المرمى جيدان للغاية، وكذلك ظهيرا الجنب رائعان". وتأهل
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رمضان صبحي (3)

رمضان صبحي عن ضم صلاح: «امنحوا 21 رجلا حقهم أولا»

قال رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأولمبي، إنه تلقى مكالمة من الدولي محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وطالبه بأن يبارك للمنتخب بالكامل على التأهل لأولمبياد طوكيو. ورد رمضان خلال المؤتمر الصحفي لمباراة غدٍ أمام كوت ديفوار، على الحديث عن الاحتياج لضم محمد صلاح، مؤكدا: «مع احترامي للجميع، هذه القائمة ضمت 21 رجلا كافحوا طوال البطولة لتحقيق التأهل للأولمبياد ونجحنا في ذلك، بالإضافة إلى المصابين الذين كانوا بجانبنا منذ البداية ومنهم من لم يرحل حتى بعد الإصابة».
مرتضى منصور (3)

مرتضى منصور يكشف للتحرير موقف الزمالك من لقاء السوبر

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف ناديه من خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في قطر، إذ أكد أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الإثنين المقبل من أجل الاستقرار على قرار خوض المباراة من عدمه. وأضاف رئيس نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن مجلس الإدارة سيجتمع من أجل مناقشة خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق الترجي التونسي بدولة قطر، على أن يعلن مجلس الإدارة قراره من خلال مؤتمر صحفي يعلن عنه رئيس القلعة البيضاء.
رونالدو-واسرته

هل تزوج رونالدو وجورجينا سرا في المغرب؟

ذكرت تقارير إيطالية أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس، ورفيقته جورجينا رودريجيز تزوجا سرا في المغرب. وأشارت صحيفة (نوفيلا 2000) إلى أن حفل الزفاف المزعوم أقيم بعدما حضر الثنائي حفل جوائز (إم تي في) الذي أقيم بمدينة إشبيلية الإسبانية في الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري. وأضافت الصحيفة الإيطالية أن الحفل حضره عدد قليل من الأقارب والمعارف، وأن الصديق المقرب من كريستيانو، لاعب الكيك بوكسينج المغربي بدر هاري، هو الذي تولى تنظيم الزفاف.
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محمد-صلاح (1)

ميدو يستبعد فوز محمد صلاح بجائزة الأفضل في إفريقيا

جدد أحمد حسام (ميدو)، المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، رفضه فكرة إقالة حسام البدري مدرب المنتخب الوطني، بعد إخفاقه في أول لقاءين رسميين ضد كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تلفزيونية. وقال ميدو إن منتخب مصر يملك فرصة التأهل للكان والأداء سيتحسن بعودة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ولاعبي بيراميدز، والعناصر التي ستنضم من المنتخب الأولمبي، مضيفًا: "لا بد من الصبر على حسام البدري فهو مدرب كبير وصاحب اسم وتاريخ ولا يصح أن نتحدث عن رحيله بعد لقاءين فقط وهو أمر متسرع ويفتقد العدالة".
تريزيجية (1)

رضا عبد العال يهاجم تريزيجيه ويطالب بعودة الجماهير

انتقد رضا عبد العال، مدرب بلدية المحلة، محمود حسن (تريزيجيه) نجم أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الوطني، مؤكدًا أنه لا يستحق اللعب باسم الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال عبد العال، إن المنتخب الوطني الأول كان بحاجة للاعب قادر على صناعة الفارق أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا في غياب محمد صلاح نجم ليفربول، وتريزيجيه لم يستطع أداء هذا الدور. وأضاف: "تريزيجيه أضاع فرصة ذهبية لتعويض غياب محمد صلاح، ولا يستحق الانضمام كأحد اللاعبين الثلاثة فوق السن في قائمة المنتخب التي تخوض أولمبياد طوكيو".
عبد الرحمن-مجدى

عبد الرحمن مجدي: هذا المدرب تنبأ لي بإحراز الهدفين

أعرب عبد الرحمن مجدي، لاعب المنتخب الأولمبي عن سعادته البالغة بعد التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والصعود للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما،التي تستضيفها مصر مشيرا إلى أن وائل رياض مدرب الفراعنة تنبأ له أنه سيسجل هدفين في مباراة اليوم. وقال مجدي في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه الفريق بأكمله كان له هدف واضح وهو التأهل للأولمبياد وتمكنوا من تحقيق هذا الحلم، مشيرا إلى أنه يشكر جميع الجماهير التي حرصت على حضور المباريات ومساندة اللاعبين.
اشرف-صبحى

وزير الرياضة يهنئ لاعبى المنتخب بالتأهل للأولمبياد

قدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبى المنتخب الأوليمبى لكرة القدم وجهازه الفنى بقيادة الكابتن شوقى غريب، وجماهير الكرة المصرية بمناسبة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على منتخب جنوب إفريقيا فى الدور نصف النهائى ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر. وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على جنوب إفريقيا بنتيجة 3- 0 فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة، ليواجه منتخب كوت ديفوار فى الدور النهائى للبطولة يوم الجمعة المقبل.
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