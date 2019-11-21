ربيع ياسين: المنتخب الأولمبي يحتاج هذا الثلاثي

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص

المنتخب الأولمبي

كشف ربيع ياسين، المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب مواليد 2001 عن مرشحيه الثلاثة للانضمام لقائمة المنتخب الوطني في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك حسبما أفاد لقناة النادي الأهلي. وقال مدرب المنتخب الوطني للشباب: "لابد من تشكيل مثلث هجومي للتفوق في بطولة كبيرة، لأن الشخصية الهجومية يجب أن تفرض نفسها، فالدفاع فقط لن يحقق لنا شيئا". وأضاف ربيع ياسين: "أرى أن المنتخب الأولمبي يحتاج محمد صلاح و محمود حسن (تريزيجيه) وصانع ألعاب يصنع الفارق في الثلث الأمامي أو بمثابة لاعب وسط ثان بجوار أكرم توفيق، يتولى المهام الهجومية".

وأشار مدرب المنتخب الوطني للشباب: "أرشح صالح جمعة نجم النادي الأهلي، إذا كان لائقا وفي حالته الفنية العالية، وبديله في وجهة نظري، عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز". واختتم ربيع ياسين تصريحاته لقناة النادي الأهلي: "خط دفاع المنتخب الأولمبي وحراسة المرمى جيدان للغاية، وكذلك ظهيرا الجنب رائعان". وتأهل

وأشار مدرب المنتخب الوطني للشباب: "أرشح صالح جمعة نجم النادي الأهلي، إذا كان لائقا وفي حالته الفنية العالية، وبديله في وجهة نظري، عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز".



واختتم ربيع ياسين تصريحاته لقناة النادي الأهلي: "خط دفاع المنتخب الأولمبي وحراسة المرمى جيدان للغاية، وكذلك ظهيرا الجنب رائعان".



وتأهل المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة مديره الفني شوقي غريب، لأوليمبياد طوكيو 2020، بعد الوصول للمباراة النهائية ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة، بصحبة منتخب كوت ديفوار الطرف الآخر بالمبارة النهائية، فيما سيتحدد المنتخب الثالث بين جنوب إفريقيا وغانا.



وتقام أوليمبياد طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو، حتى 8 أغسطس من العام المقبل، ويحق للمنتخبات المتأهلة للأوليمبياد إضافة 3 لاعبين كبار السن، أعلى من 23 عاما.

