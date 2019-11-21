طبيب منتخب تونس يكشف آخر تطورات إصابة ساسي

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص

فرجاني ساسي

أكد سهيل الشملي طبيب منتخب تونس، أن إصابة فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، لا تمنعه من استئناف الدوري الممتاز مع فريقه اعتبارا من يوم 25 نوفمبر المقبل، وذلك حسبما أفاد لقناة تايم سبورتس. وصرح طبيب منتخب تونس: "إصابة فرجاني ساسي بسيطة لا تستدعي غيابه لفترة، بل يحتاج للراحة والعناية، وأثق بأن الجهاز الطبي لنادي الزمالك سيقوم باللازم، وفرجاني يعاني من آلام في العضلة الضامة قبل مواجهة غينيا الاستوائية، واتفقنا معه على المشاركة في اللقاء على أن يتم استبداله إذا شعر بآلام".

وأشار سهيل الشملي: "ما حدث أمر طبيعي، لقد كانت فترة صعبة على كل اللاعبين في ظل خوض مباراتين بالتصفيات خلال 4 أيام ورحلة سفر مدتها خمس ساعات ونصف، لذا راعينا مع الجهاز الفني تخفيف الحمل البدني في التدريبات ليعود كل لاعب إلى فريقه على أفضل ما يرام". وأتم طبيب منتخب تونس: "لقد أدى فرجاني ساسي واجبه مع

وأشار سهيل الشملي: "ما حدث أمر طبيعي، لقد كانت فترة صعبة على كل اللاعبين في ظل خوض مباراتين بالتصفيات خلال 4 أيام ورحلة سفر مدتها خمس ساعات ونصف، لذا راعينا مع الجهاز الفني تخفيف الحمل البدني في التدريبات ليعود كل لاعب إلى فريقه على أفضل ما يرام".



وأتم طبيب منتخب تونس: "لقد أدى فرجاني ساسي واجبه مع منتخب تونس، وبالتأكيد جاهز للمشاركة في مباراة الزمالك ببطولة الدوري الممتاز يوم 25 نوفمبر".



ويستعد نادي الزمالك بقيادة مديره الفني الصربي ميتشو، لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز من خلال مواجهة إنبي مساء الإثنين المقبل ضمن الأسبوع السادس.



وعلى المستوى القاري، يواجه الزمالك فريق مازيمبي الكونغولي بنهاية الشهر الجاري ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

