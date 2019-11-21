رياضة

طبيب منتخب تونس يكشف آخر تطورات إصابة ساسي

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
أكد سهيل الشملي طبيب منتخب تونس، أن إصابة فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، لا تمنعه من استئناف الدوري الممتاز مع فريقه اعتبارا من يوم 25 نوفمبر المقبل، وذلك حسبما أفاد لقناة تايم سبورتس. وصرح طبيب منتخب تونس: "إصابة فرجاني ساسي بسيطة لا تستدعي غيابه لفترة، بل يحتاج للراحة والعناية، وأثق بأن الجهاز الطبي لنادي الزمالك سيقوم باللازم، وفرجاني يعاني من آلام في العضلة الضامة قبل مواجهة غينيا الاستوائية، واتفقنا معه على المشاركة في اللقاء على أن يتم استبداله إذا شعر بآلام".
وأشار سهيل الشملي: "ما حدث أمر طبيعي، لقد كانت فترة صعبة على كل اللاعبين في ظل خوض مباراتين بالتصفيات خلال 4 أيام ورحلة سفر مدتها خمس ساعات ونصف، لذا راعينا مع الجهاز الفني تخفيف الحمل البدني في التدريبات ليعود كل لاعب إلى فريقه على أفضل ما يرام". وأتم طبيب منتخب تونس: "لقد أدى فرجاني ساسي واجبه مع
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رمضان صبحي عن ضم صلاح: «امنحوا 21 رجلا حقهم أولا»

قال رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأولمبي، إنه تلقى مكالمة من الدولي محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وطالبه بأن يبارك للمنتخب بالكامل على التأهل لأولمبياد طوكيو. ورد رمضان خلال المؤتمر الصحفي لمباراة غدٍ أمام كوت ديفوار، على الحديث عن الاحتياج لضم محمد صلاح، مؤكدا: «مع احترامي للجميع، هذه القائمة ضمت 21 رجلا كافحوا طوال البطولة لتحقيق التأهل للأولمبياد ونجحنا في ذلك، بالإضافة إلى المصابين الذين كانوا بجانبنا منذ البداية ومنهم من لم يرحل حتى بعد الإصابة».
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ساسي والنقاز ينتظمان في مران الزمالك اليوم

يعود ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الدولي التونسي فرجاني ساسي وزميله حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق، إلى القاهرة اليوم الخميس للانتظام في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة فريق إنبي في إطار مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث كانت المسابقة قد توقفت بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 عامًا في مصر، والتي بدأت يوم 8 من شهر نوفمبر على أن تنتهي غدًا الجمعة، علمًا بأن الثنائي كانا مع المنتخب التونسي لخوض مباراة غينيا الإستوائية بتصفيات كأس الأمم 2021.
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أمير مرتضى يطمئن على فرجانى ساسى بعد الإصابة

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه تواصل مع الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى للاطمئنان عليه عقب خروجه مصابا فى لقاء منتخب بلاده أمام غينيا الاستوائية فى تصفيات أمم إفريقيا 2021، حيث أوضح المشرف العام على الكرة أن الإصابة هى شد بسيط فى العضلة الضامة وغير مقلقة. ومن المقرر أن يعود اللاعب وزميله حمدى النقاز من تونس غدا للانتظام فى تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة إنبى يوم الإثنين المقبل بالدورى العام.
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نادر السيد: خسرت الكثير بانتقالي للأهلي

أكد نادر السيد، حارس الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني السابق، أنه ينتمي للقلعة البيضاء؛ لأنه تربى بداخلها، مشيرا إلى أنه لم يحصل على أي فرصة حقيقية في القلعة الحمراء لكي يتم تسميتها تجربة، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "تايم سبورتس". وواصل حارس الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني السابق: "أعتقد أنهم تعاقدوا معي من أجل تحفيز الحضري، لو كنت شاركت في ذلك الوقت كان يمكن أن تتغير حساباتهم، هذا الأمر به ظلم لي ولتاريخي، حصلت من الأهلي على تقدير واحترام لكن هذا لا يكفيني".
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نادر السيد: جوزيه أكد لي أنني رقم 1 في الأهلي

أكد نادر السيد، حارس الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني السابق، أنه ينتمي للقلعة البيضاء؛ لأنه تربى بداخلها، مشيرا إلى أنه لم يحصل على أي فرصة حقيقية في القلعة الحمراء لكي يتم تسميتها تجربة، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "تايم سبورتس". وقال نادر السيد: "دائما أندهش من السؤال عن انتمائي والنادي الذي أشجعه، لقد تربيت داخل جدران الزمالك، حياتي كلها كانت بنادي الزمالك". واستمر حارس الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني السابق: "والدي رحمة الله عليه كان يشجع الأهلي، لكن بعد بداية مشواري بنادي الزمالك في سن صغيرة أصبح مشجعا للقلعة البيضاء".
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