استعدي للغثيان.. 5 نصائح للمرأة الحامل خلال السفر

إذا مر 28 أسبوعًا على الحمل، تطلب معظم شركات الطيران إذنا من الطبيب للسماح للحامل بالسفر؛ وذلك لتقليل معدلات الولادات والمضاعفات التي تحدث في أثناء الرحلة
تتعرض المرأة الحامل فى أثناء رحلة الحمل إلى العديد من المخاطر، فهي تحمل بداخلها روحا، تنتظر أن تأتي إلى الحياة، وقد تتعرض الحامل للإجهاض نتيجة عدم تناول نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم في هذه الفترة، وليس ذلك فقط، فأيضًا بذل المجهود والتعرض للتوتر والضغط والقلق يزيد من فرص تعرضها للإجهاض. وبجانب ذلك، يمثل السفر خطورة كبيرة؛ لذا توجد بعض احتياطات الأمان التي يجب وضعها في الحسبان للحفاظ على صحة الجنين، نقلًا عن "times of india".
تعتقد بعض النساء الحوامل أن السفر بالطيارة من الأشياء الآمنة، ولا يوجد خوف عليهن من ذلك أو آثار جانبية، فقال بعض الأطباء المختصين بالنساء الحوامل إنه عندما تكون الأم في الأسبوع السادس والثلاثين من حملها، تكون هي وطفلها فى أمان فى أثناء السفر، لكن النساء الحوامل بحاجة إلى العناية والاحتياطات الخاصة فى
تعتقد بعض النساء الحوامل أن السفر بالطيارة من الأشياء الآمنة، ولا يوجد خوف عليهن من ذلك أو آثار جانبية، فقال بعض الأطباء المختصين بالنساء الحوامل إنه عندما تكون الأم في الأسبوع السادس والثلاثين من حملها، تكون هي وطفلها فى أمان فى أثناء السفر، لكن النساء الحوامل بحاجة إلى العناية والاحتياطات الخاصة فى أثناء القيام بذلك؛ لأن الأمر لا يقتصر على وصولك إلى تلك الطائرة بأمان، بل أيضًا يجب أن يكون طفلك على ما يرام. وفى ما يلي بعض النصائح التي يجب على النساء الحوامل وضعها في الاعتبار فى أثناء السفر بالطائرة:
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1- الابتعاد عن الرحلات الدولية
من الواضح أن الرحلات الدولية أطول من الرحلات الداخلية، بالإضافة إلى ذلك، إذا ظهرت أعراض الولادة في الطائرة "المخاض"، فقد تكون اللغة عائقًا أمامك للتعامل مع المضيفة، كما توجد بعض المشكلات الأخرى؛ على سبيل المثال، سيتم منح طفلك جنسية البلد الذي سيولد فيه، أو الشعور بالقلق والخوف لعدم وجود العائلة بجانبك، في مثل هذه اللحظات تحتاج الحامل إلى الأقارب والأصدقاء للتخفيف من الألم، والحصول على الدعم الكامل، ومن ثم يجب أن يكون السفر داخل حدود البلد الذي تعيشين فيه، تجنبًا للعديد من المخاطر.
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2- الذهاب إلى الطبيب والحصول على موافقة
إذا مر 28 أسبوعًا على الحمل، تطلب معظم شركات الطيران إذنا من الطبيب للسماح للحامل بالسفر، ويحدث ذلك لتقليل معدلات الولادات والمضاعفات التي تحدث فى أثناء الرحلة؛ لذا من المهم مراجعة طبيبك قبل التخطيط للرحلة.
3- ارتداء ملابس ثقيلة
تختلف استجابة جسم كل شخص عن الآخر عند التعرض لدرجة حرارة المطار والبلد المسافر إليها، فالبعض يشعر بالحر ومعدلات عالية من الرطوبة، والبعض الآخر يشعر بالبرد، ومن ثم يكون عرضة لنزلات البرد والأنفلونزا؛ لذا من الأفضل ارتداء ملابس ثقيلة، خاصة من قبَل المرأة الحامل، لأنها تكون أكثر عرضة للأمراض.
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4- لا تأخذى معكِ حقائب كثيرة
عند السفر بمفردك إلى أي بلد آخر، لا تأخذى معك حقائب عديدة، حتى لا تشعرى بالحيرة فى البحث عن الحقائب في المطار، ومن ثم تفسد رحلتك، كما أن الوصول إلى قاعة السفر، والإجراءات التي تتم بعد ذلك، تحتاج إلى كثير من المشي، فلن تتمكنى من القيام بذلك بسهولة إذا كنتِ تحملين حقائب كثيرة، خاصة المرأة الحامل، فسيعرضها ذلك للتعب والإرهاق، وفقد القدرة على التنفس.
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5- كونى جاهزة للغثيان
لا تسافرى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، إذ تتعرض المرأة الحامل للغثيان في الصباح باستمرار، وليس ذلك فقط، بل اضطراب الطائرة يمكن أن يجعلها تشعر بالغثيان حتى لو أكملت الأشهر الثلاثة الأولى، وإحدى الطرق السهلة للتعامل معها هي تناول الشاي بالنعناع، لأنه يقلل الشعور بالغثيان بشكل كبير، وسيجعلك تحصلين على رحلة هادئة، دون التعرض للقيء أو الغثيان.
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