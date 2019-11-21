استعدي للغثيان.. 5 نصائح للمرأة الحامل خلال السفر

إذا مر 28 أسبوعًا على الحمل، تطلب معظم شركات الطيران إذنا من الطبيب للسماح للحامل بالسفر؛ وذلك لتقليل معدلات الولادات والمضاعفات التي تحدث في أثناء الرحلة

تحرير:إسراء سليمان ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م

المرأة الحامل

تتعرض المرأة الحامل فى أثناء رحلة الحمل إلى العديد من المخاطر، فهي تحمل بداخلها روحا، تنتظر أن تأتي إلى الحياة، وقد تتعرض الحامل للإجهاض نتيجة عدم تناول نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم في هذه الفترة، وليس ذلك فقط، فأيضًا بذل المجهود والتعرض للتوتر والضغط والقلق يزيد من فرص تعرضها للإجهاض. وبجانب ذلك، يمثل السفر خطورة كبيرة؛ لذا توجد بعض احتياطات الأمان التي يجب وضعها في الحسبان للحفاظ على صحة الجنين، نقلًا عن "times of india".

تعتقد بعض النساء الحوامل أن السفر بالطيارة من الأشياء الآمنة، ولا يوجد خوف عليهن من ذلك أو آثار جانبية، فقال بعض الأطباء المختصين بالنساء الحوامل إنه عندما تكون الأم في الأسبوع السادس والثلاثين من حملها، تكون هي وطفلها فى أمان فى أثناء السفر، لكن النساء الحوامل بحاجة إلى العناية والاحتياطات الخاصة فى