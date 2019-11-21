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اعرف الفرق بين النوبة والسكتة القلبية

غالبا ما تكون النوبة القلبية سابقة للسكتة القلبية، ولكن هذا لا يعني أن كل النوبات القلبية تؤدي إلى السكتات
تحرير:فيروز ياسر ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
النوبة السكتة القلبية
النوبة السكتة القلبية
غالبا ما يتعرض الكثير منا لمشكلات صحية، أو يُصاب أحد أفراد الأسرة بآلام في القلب وقد يصل الأمر إلى الإغماء، فتحتاج إلى طلب المساعدة خوفا من فقدان حياة المصاب، فيفاجئك الطبيب بحدوث نوبة قلبية أو سكتة قلبية للشخص المريض. يستخدم اسم النوبة القلبية كمصطلح لمشكلة مفاجئة حدثت بالقلب، ومع ذلك هناك فرق مهم بين النوبة القلبية والسكتة القلبية يجب التعرف عليه من أجل إنقاذ الحياة وعدم التعرض للموت، فالنوبة القلبية هي مشكلة في الدورة الدموية والسكتة القلبية مشكلة كهربائية، وذلك حسبما ذكر موقع DailyHealthPost.
الشرايين التاجية عبارة عن شبكة من الأوعية الدموية التي تزود القلب بالأكسجين. في حالة انسداد الشريان أو حدوث تشنجات، لا يستطيع الدم الوصول إلى كل أجزاء الجسم، وبالتالي لا تقوم عضلة القلب بعملها جيدا. يُصاب الشخص بالنوبة القلبية في حالة حرمان القلب من الأكسجين، وبالتالي تبدأ أجزاء منه في الموت، لكن هذا
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دراسة: نظام البحر المتوسط الغذائي يقيك من ضعف السمع

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مكملات «أوميجا3» بديل لأدوية اضطراب فرط نشاط الأطفال

من المعروف أن مكملات أوميجا 3 مهمة للصحة العامة، وكشف الباحثون أن لديها نفس تأثير الأدوية على الأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط من خلال زيادة تركيزهم، ومع كان لها تأثير عكسي على الأطفال الذين لديهم بالفعل مستويات عالية من أوميجا 3 الذي يحصلون عليه من تناول الأسماك. أوضح العلماء أن هذه التجربة افادت في طرق التغذية، ولهذا سيكون على الوالدين استشارة الطبيب أولا، ولهذا جرب الباحثون في كلية كينجز لندن مكملات أوميجا 3 على 92 طفلا مصابين بنقص الانتباه وفرط النشاط ويتراوح أعمارهم 6-18.
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التعب والإرهاق المستمر.. أعراض اكتئاب ما قبل الولادة

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«الأرق».. أخطاء ترتكبها عند إصابتك بالتهاب المفاصل

يعد ألم التهاب المفاصل الأكثر شيوعا بين العديد من الأشخاص، ويندرج تحته التهاب المفاصل الروماتويدي والالتهاب في الركبة. وفقا لمركز السيطرة على الأمراض، فإن الألم المزمن الناجم عن التهاب المفاصل هو الآن السبب الرئيسي فى الإعاقة، لذا تعد معالجة الألم الأولوية، وذلك لأن الإدارة الفعالة لآلام التهاب المفاصل لن تساعد فقط في تقليل الانزعاج الحالي وزيادة الحركة، بل يمكن أن تساعد في منع تفاقم الحالة في المستقبل، ومع ذلك هناك عدد من الأخطاء الشائعة التي قد ترتكبها ويمكن أن تؤثر بشكل كبير فى نوعية الحياة.
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قبل الشتاء.. عزز مناعتك بتناول العرقسوس والكركم

يعمل الجهاز المناعي كل نانو ثانية على محاربة الأجسام الغريبة والحفاظ على الصحة، ولكن في بعض الأحيان يجب تقويته، خاصة في الفترات التي يكون فيها عرضة لهجمات متزايدة من البكتيريا والفيروسات التي يمكن أن تسبب المرض. والخلايا التائية هي نوع من خلايا الدم البيضاء وجزء لا يتجزأ من الجهاز المناعي، فهي تحدد مسببات الأمراض وتقتلها، وبينما تقرأ هذا كل يوم من حياتك، يتم العثور على خلايا سرطانية محتملة وتدميرها من قبَل الجهاز المناعي بطريقة معقدة ومتطورة بشكل ملحوظ. وذلك وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
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مكون أساسي في جسمك.. تناول مكملات الكولاجين الصحية

الكولاجين هو البروتين الأكثر وفرة في الجسم، كما أنه المكون الرئيسي للأنسجة الضامة التي تشكل العديد من أجزاء الجسم، بما في ذلك الأوتار والأربطة والجلد والعضلات. يحتوي الكولاجين على العديد من الوظائف المهمة، بما في ذلك تزويد بشرتك بالبنية وتقوية العظام، وفي السنوات الأخيرة، أصبحت مكملات الكولاجين شعبية. كما أن هناك العديد من الأطعمة التي يمكنك تناولها لزيادة تناولك للكولاجين، بما في ذلك مرق العظام، وعموما حصولك عليه يساعدك في الحصول على فوائد متعددة من بينها تخفيف آلام المفاصل وتحسين صحة الجلد، لذا تعرف على التفاصيل وفقا لما ذكر موقع Healthline.
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دراسة: كلما عانقت أطفالك أكثر.. تطورت أدمغتهم

الحب يعمل بطرق غامضة، كما اتضح أن الحب والمودة ضروريان لتحقيق النمو العاطفي والجسدي الإيجابي الأمثل، ومن المهم القول إن العناق أفضل شيء متبادل بين الطرفين للتعبير عن الحب، حيث كشفت دراسة جديدة أن معانقة الأطفال تساعد في تطور أدمغتهم. الأوكسيتوسين هو هرمون وناقل عصبي راقبه العلماء منذ فترة طويلة، حيث اكتشفوا أنه ضروري في عملية الولادة، حيث يحفز تقلصات الرحم والرضاعة، كما وجدت الباحثون دوره العميق الذي يتمثل في التأثير على التفاعل الاجتماعي، أطلق عليه فيما بعد"هرمون الحب"، وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
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