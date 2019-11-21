اعرف الفرق بين النوبة والسكتة القلبية

غالبا ما تكون النوبة القلبية سابقة للسكتة القلبية، ولكن هذا لا يعني أن كل النوبات القلبية تؤدي إلى السكتات

تحرير:فيروز ياسر ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

النوبة السكتة القلبية

غالبا ما يتعرض الكثير منا لمشكلات صحية، أو يُصاب أحد أفراد الأسرة بآلام في القلب وقد يصل الأمر إلى الإغماء، فتحتاج إلى طلب المساعدة خوفا من فقدان حياة المصاب، فيفاجئك الطبيب بحدوث نوبة قلبية أو سكتة قلبية للشخص المريض. يستخدم اسم النوبة القلبية كمصطلح لمشكلة مفاجئة حدثت بالقلب، ومع ذلك هناك فرق مهم بين النوبة القلبية والسكتة القلبية يجب التعرف عليه من أجل إنقاذ الحياة وعدم التعرض للموت، فالنوبة القلبية هي مشكلة في الدورة الدموية والسكتة القلبية مشكلة كهربائية، وذلك حسبما ذكر موقع DailyHealthPost.

الشرايين التاجية عبارة عن شبكة من الأوعية الدموية التي تزود القلب بالأكسجين. في حالة انسداد الشريان أو حدوث تشنجات، لا يستطيع الدم الوصول إلى كل أجزاء الجسم، وبالتالي لا تقوم عضلة القلب بعملها جيدا. يُصاب الشخص بالنوبة القلبية في حالة حرمان القلب من الأكسجين، وبالتالي تبدأ أجزاء منه في الموت، لكن هذا