اعرف الفرق بين النوبة والسكتة القلبية

غالبا ما تكون النوبة القلبية سابقة للسكتة القلبية، ولكن هذا لا يعني أن كل النوبات القلبية تؤدي إلى السكتات
غالبا ما يتعرض الكثير منا لمشكلات صحية، أو يُصاب أحد أفراد الأسرة بآلام في القلب وقد يصل الأمر إلى الإغماء، فتحتاج إلى طلب المساعدة خوفا من فقدان حياة المصاب، فيفاجئك الطبيب بحدوث نوبة قلبية أو سكتة قلبية للشخص المريض.
يستخدم اسم النوبة القلبية كمصطلح لمشكلة مفاجئة حدثت بالقلب، ومع ذلك هناك فرق مهم بين النوبة القلبية والسكتة القلبية يجب التعرف عليه من أجل إنقاذ الحياة وعدم التعرض للموت، فالنوبة القلبية هي مشكلة في الدورة الدموية والسكتة القلبية مشكلة كهربائية، وذلك حسبما ذكر موقع DailyHealthPost.
الشرايين التاجية عبارة عن شبكة من الأوعية الدموية التي تزود القلب بالأكسجين. في حالة انسداد الشريان أو حدوث تشنجات، لا يستطيع الدم الوصول إلى كل أجزاء الجسم، وبالتالي لا تقوم عضلة القلب بعملها جيدا.
يُصاب الشخص بالنوبة القلبية في حالة حرمان القلب من الأكسجين، وبالتالي تبدأ أجزاء منه في الموت، لكن هذا
الشرايين التاجية عبارة عن شبكة من الأوعية الدموية التي تزود القلب بالأكسجين. في حالة انسداد الشريان أو حدوث تشنجات، لا يستطيع الدم الوصول إلى كل أجزاء الجسم، وبالتالي لا تقوم عضلة القلب بعملها جيدا.
يُصاب الشخص بالنوبة القلبية في حالة حرمان القلب من الأكسجين، وبالتالي تبدأ أجزاء منه في الموت، لكن هذا الأمر يستغرق ساعات أو أسابيع للوصول إلى نقطة الانهيار.
لا يتوقف القلب عن الخفقان أثناء النوبة القلبية، لكنه يمكن أن يعاني من أضرار كبيرة، وهذا يتوقف على طول الوقت الذي ينقصه الأكسجين، ومن بين أعراض وعلامات النوبة القلبية: ألم وضيق في الصدر، بالإضافة إلى مشكلة في التنفس، وفقدان الوعي إلى جانب التعرق.
بالإضافة إلى الأعراض الشائعة للنوبة القلبية، لكن هناك بعض الأعراض التي تظهر على النساء أكثر من الرجال كالضعف والتقيؤ، وآلام المعدة.
و33% من النوبات القلبية ليست مصحوبة بألم في الصدر، بسبب وجود مشكلة في الأوعية الدموية، ولكن هذا لا ينفي أن الأعراض تختلف من شخص لآخر.
عوامل خطر وأسباب النوبة القلبية
من بين أسباب النوبة القلبية النظام الغذائي وأسلوب الحياة، وقد يكون للعوامل الوراثية دور، كما أن خطر التعرض للنوبة القلبية يرتفع كلما تقدمت في العمر، والرجال أكثر عرضة له من النساء، وتتمثل الأسباب أو عوامل الخطر في الإصابة بمرض السكري، السمنة، والتدخين، والإجهاد المزمن، إلى جانب نظام غذائي ليس صحيا، وارتفاع الكوليسترول بشكل مزمن.
علاج النوبات القلبية
إذا كنت تعتقد أنك عرضة للنوبة القلبية فيمكنك إجراء الخطوات التالية:
- فحص درجة حرارة الجسم وضغط الدم.
- رسم القلب الكهربائي الذي يسجل النشاط الكهربائي لقلبك عبر أقطاب كهربائية متصلة ببشرتك.
- تحليل الدم الذي يكشف عن نقص إنزيمات القلب في الدم في حالة وجود مشكلة صحية في قلبك.
تعرف على السكتة الدماغية أكثر
في حالة وجود مشكلة كهربائية في جسم الإنسان، فالسكتة القلبية تحدث على الفور، كما تصبح ضربات القلب غير منتظمة أو قد تتوقف، كما يؤدي انقطاع تدفق الدم إلى بقية أعضاء الجسم إلى فقدان الوعي ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم تلقي الرعاية الطبية على الفور.
ومن بين الأعراض التي يمكن أن تحدث نتيجة السكتة الدماغية فقدان الوعي، الدوخة، وتسارع ضربات القلب، إلى جانب فقدان الاستجابة.
غالبا ما تحدث السكتة القلبية بدون ظهور أعراض أولية، ولكن إذا أصابك الشك في إصابة شخص ما بها، عليك التوجه إلى الطوارئ في الحال.
أسباب وعوامل الخطر للسكتة الدماغية
تحدث السكتة الدماغية نتيجة التعرض لنوبات قلبية سابقة، أو حدوث مشكلة في الشريان التاجي، ولا يجب نسيان أن العوامل الوراثية لها تأثير كبير، إلى جانب ولادة شخص بعيوب خلقية في القلب أو تشوهات في الأوعية الدموية.
الإصابة بقصور القلب الذي يكون فيه قوة ضخ القلب أضعف من المعتاد، وبالتالي تصبح ضرباته غير منتظمة يعمل على حدوث السكتة القلبية المفاجئة.
وتغييرات كبيرة في مستويات الدم من البوتاسيوم والمغنسيوم حتى من دون أمراض القلب الكامنة، إضافة إلى السمنة ومرض السكري.
العلاقة بين النوبة القلبية والسكتة الدماغية
غالبا ما تكون النوبة القلبية سابقة للسكتة القلبية، ولكن هذا لا يعني أن كل النوبات القلبية تؤدي إلى السكتات ولكن الأضرار الناجمة عن نوبة قلبية وعوامل الخطر السابقة تزيد من خطر عدم انتظام ضربات القلب.
كيف تعتني بقلبك؟
عليك تجنب كل الأشياء المؤذية لقلبك، مع الحرض على ممارسة التمارين الرياضية، وتقليل الكافيين والحفاظ على قدر كاف من النوم، ولا بد من الإقلاع عن التدخين والحفاظ على وزن صحي.