الضرائب: إطلاق مشروع قومي لميكنة الإجراءات الضريبية

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م

عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب

كد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، على دعم القيادة السياسية واهتمامها الكبير بمشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية ومتابعة تنفيذ كافة هذه المشروعات بشكل تفصيلي، إلى جانب دعم واهتمام وزارة المالية لنجاح تنفيذ مشاريع تطوير وإصلاح المنظومة الضريبية ككل. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر إطلاق مشروع ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية بحضور المهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية ورئيس مشروعات التطوير، وممثلين من شركة IBM، وقيادات مصلحة الضرائب المصرية.

وأوضح حسين، أن مشروع ميكنة الأعمال الضريبية يعد مشروعا قوميا ضخما لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة، الذى يعد أحد مسارات الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة الإدارة الضريبية، وميكنتها، وذلك بهدف رفع كفاءة المنظومة الضريبية والتيسير على الممولين، وضمان تحصيل حق الدولة، من خلال حصر وضبط المجتمع