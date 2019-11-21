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الضرائب: إطلاق مشروع قومي لميكنة الإجراءات الضريبية

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م
عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب
عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب
كد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، على دعم القيادة السياسية واهتمامها الكبير بمشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية ومتابعة تنفيذ كافة هذه المشروعات بشكل تفصيلي، إلى جانب دعم واهتمام وزارة المالية لنجاح تنفيذ مشاريع تطوير وإصلاح المنظومة الضريبية ككل. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر إطلاق مشروع ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية بحضور المهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية ورئيس مشروعات التطوير، وممثلين من شركة IBM، وقيادات مصلحة الضرائب المصرية.
وأوضح حسين، أن مشروع ميكنة الأعمال الضريبية يعد مشروعا قوميا ضخما لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة، الذى يعد أحد مسارات الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة الإدارة الضريبية، وميكنتها، وذلك بهدف رفع كفاءة المنظومة الضريبية والتيسير على الممولين، وضمان تحصيل حق الدولة، من خلال حصر وضبط المجتمع
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الدولار-مقابل-الجنيه

الدولار ينخفض في 4 بنوك.. وقناة السويس أقل سعر

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.13 جنيه للبيع، و16.03 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك المصري الخليجي، وبنك إتش إس بي سي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك مصر إيران بواقع قرش واحد فقط أيضا ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء.
تعاملات-بنكية

بعائد 10%.. أسعار الفائدة الجديدة على حسابات التوفير

قرر عدد من البنوك الحكومية والعاملة فى مصر، خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير، وذلك عقب قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض، وتعد هذه هي المرة الرابعة لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2019، حيث تم خفضها في شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، وشهري أغسطس وسبتمبر الماضيين على التوالي بواقع 250 نقطة أساس، ليصبح إجمالي مقدار خفض سعر الفائدة منذ بداية العام الجاري نحو 4.5%. وحساب التوفير هو حساب مصرفى يسمح للعميل بتحريكه في أي وقت سواء بالسحب أو بالإيداع، ولا يخضع لمدة محددة.
دولارات

سعر الدولار اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.05 جنيه، ونحو 16.15 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 16.14 جنيه للبيع، و16.04 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك البركة ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك عودة، وبنك إتش إس بي سي، والبنك المصري الخليجي نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء.
الذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1467 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: لا نية لزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة حريصة على استقرار السياسات الضريبية، وأنه لا مساس بسعر الضريبة، ولا نية لزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين. وأشار معيط، إلى أنه من المنتظر أن يشهد دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب إصدار حزمة تشريعية جديدة تسهم فى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، ورفع كفاءة إدارة الموازنة العامة للدولة، وتحديث منظومة الإدارة الضريبية والمنظومة الجمركية، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
فلوس (3)

بزيادة 6 مليارات جنيه.. كيف ارتفعت إيرادات مصر؟

حققت الحكومة زيادة ملحوظة في الإيرادات العامة خلال أول شهرين من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى أغسطس 2019-2020، لتسجل نحو 107.154 مليار جنيه، في مقابل نحو 100.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2018-2019، أى بزيادة بلغت نحو 6.6 مليار جنيه، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 6.5%، بحسب التقرير الشهري الصادر من وزارة المالية. وتستهدف الحكومة زيادة حجم الإيرادات العامة لتصل إلى 1.1 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2019-2020، بحسب بيانات الموازنة العامة للدولة.
برنامج-تكافل-وكرامة (2)

زيادة الدعم النقدي.. أهم أهداف الموازنة الجديدة 2021

تستهدف الحكومة تنفيذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية خلال العام المالي المقبل 2020-2021، وبحسب البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، والذي أصدرته وزارة المالية اليوم، الإثنين، للعام الخامس على التوالي، فإن الدولة تسعى إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم. كما تستهدف الحكومة أيضا في الموازنة الجديدة 2021، استكمال إجراءات الضبط المالي بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب

الضرائب: ميكنة الإجراءات الضريبية تتضمن 16 عملية

أكد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة يغطى جميع أعمال ضرائب «القيمة المضافة، والدمغة، ورسم التنمية، والدخل» ويتضمن ميكنة 16 عملية ضريبية أساسية يندرج تحتها ما يقرب من 50 عملية ضريبية فرعية، لافتا إلى أنه تم تحديث هذه الإجراءات الضريبية بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية لتنفيذها بالتزامن مع التحول الرقمي. وأضاف حسين أن شركة IBM تقوم بتصميم النموذج المتكامل لميكنة وتطوير المنظومة الضريبية، الذي يعتمد على أحدث التقنيات العالمية، بما يسهم فى تهيئة بيئة ملائمة لتقديم خدمة متميزة.
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