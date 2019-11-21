شوقي غريب: هاني أبو ريدة الأب الروحي لهذا الجيل

تحرير:أحمد محمد ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

شوقي غريب

قدم شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي، شكره إلى جماهير الكرة والشعب المصري بوجه عام على ثقته الكبيرة في لاعبي المنتخب الأوليمبي التي ظهرت واضحة في استجابته السريعة لدعوته بالحضور بكثافة ومؤازرة اللاعبين من مدرجات استاد القاهرة حتى بلغت بذلك رقمًا قياسيا في الحضور الجماهيري لمباريات تحت 23 سنة على مستوى العالم، وعلى مدار تاريخ كرة القدم. وقال شوقي غريب في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، إنه عندما وجه دعوته لجماهير الكرة المصرية بملء الاستاد وأن المنتخب الأوليمبي لن يخذلهم كان يعي كل حرف مما قاله.

وأضاف المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن تحقيق إنجاز التأهل لنهائيات الدورة الأوليمبية كان نتيجة عمل دؤوب أحسن القائمون عليه أداءه بإتقان وتفان وحب وإخلاص، مشيرًا إلى فخره واعتزازه بكل لاعب شارك في مسيرة الإعداد لهذا الحدث الكبير، كما أن اعتزازه يمتد إلى جميع زملائه في جهازه الفني والإداري والطبي. وأكد



وأضاف المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن تحقيق إنجاز التأهل لنهائيات الدورة الأوليمبية كان نتيجة عمل دؤوب أحسن القائمون عليه أداءه بإتقان وتفان وحب وإخلاص، مشيرًا إلى فخره واعتزازه بكل لاعب شارك في مسيرة الإعداد لهذا الحدث الكبير، كما أن اعتزازه يمتد إلى جميع زملائه في جهازه الفني والإداري والطبي.



وأكد امتنانه لمجلس إدارة الاتحاد السابق بقيادة المهندس هاني أبو ريدة الذي وصفه بأنه كان بمثابة الأب الروحي لهذا الجيل من اللاعبين، كما اعتاد دائما مع أجيال متعددة للكرة المصرية، كما كان لوجود الدكتور كرم كردي عضو مجلس الإدارة السابق مشرفا على الفريق أثر كبير في نجاح مسيرة إعداده.



وأوضح أنه لن ينسى وقفة لجنة إدارة أعمال اتحاد الكرة بقيادة عمرو الجنايني منذ لحظة استلامها المهمة حتى الآن في دعمنا ومؤازرتنا ومعايشتنا وتذليل أية عقبات واجهتنا.

