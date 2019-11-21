جاريدو يرفع شعار التحدي قبل مواجهة الأهلي

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

خوان كارلوس جاريدو

كشف الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني الجديد لفريق النجم الساحلي التونسي، أن مواجهة الأهلي تعد "كلاسيكو عربي إفريقي"، وذلك حسبما أفاد في تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق" التونسية. ومن المقرر أن يلعب النجم الساحلي أمام فريق اتحاد بن قردان يوم الأحد المقبل بالدوري التونسي، على أن يبدأ مشواره الإفريقي أمام الأهلي في 29 من الشهر الجاري، على ملعب "رادس" ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020، علمًا بأن المارد الأحمر يوجد على رأس المجموعة الثانية مع الثلاثي النجم والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

وأضاف المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي: "نريد انطلاقة قوية في المسابقة الإفريقية قبل مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي، وأمامنا مباراة قبل مواجهة الأهلي نريد التفكير بها، تركيزنا الآن ليس على المباراة الإفريقية". ويمتلك خوان كارلوس جاريدو سجلا في الملاعب الإفريقية، حيث سبق أن قاد النادي الأهلي في 2014 ليحقق

وأضاف المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي: "نريد انطلاقة قوية في المسابقة الإفريقية قبل مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي، وأمامنا مباراة قبل مواجهة الأهلي نريد التفكير بها، تركيزنا الآن ليس على المباراة الإفريقية".



ويمتلك خوان كارلوس جاريدو سجلا في الملاعب الإفريقية، حيث سبق أن قاد النادي الأهلي في 2014 ليحقق مع المارد الأحمر لقبي كأس السوبر المصري على حساب الزمالك، والفوز بالكونفيدرالية الإفريقية أمام سيوى سبورت الإيفواري.



وقاد المدير الفني الإسباني أيضًا فريق الرجاء البيضاوى المغربي ليحقق لقب كأس العرش والكونفيدرالية الإفريقي عام 2018، وتعد آخر تجارب جاريدو هي عندما قاد فريق العين الإماراتي قبل أن يرحل عن منصبه في مايو الماضي.

