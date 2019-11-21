مدرب الأهلي السابق يهاجم حسام البدري وفايلر

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

حسام البدري

انتقد محمد يوسف، مدرب الأهلي السابق، كلا من حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، والسويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال يوسف: "البدري مجتهد ويحب عمله جدا توقعت أن تكون بدايته أقوى بالنظر إلى أسماء المنافسين فالكل توقع أن ننطلق بقوة، ونحصد 4 نقاط على الأقل لكن جمعنا نقطتين، وتوقعت أن يعمل البدري شكلا جديدا وفكرا مختلفا، لم أجد ذلك، أما النقطة الثانية التي كنت أطمح إليها فهى وديات منتخب مصر، يؤدي بشكل جيد ضد الكبار في أوروبا وأمريكا اللاتينية، بينما لم نستفد من وديتي ليبيريا وبوتسوانا".

وواصل: "لقد تأثر المنتخب بمشكلات فرعية مثل منع لاعبي بيراميدز وشارة القيادة، مما أدى لتشتيت الجهاز الفني، ولكنهم قادرون على استعادة الهدوء في الفترة المقبلة". في سياق آخر، قال: "الدوري متعته في استمراره وليس توقفه، كل الأندية واللاعبون والمدربون يشعرون بالضيق من هذا التوقف، فانتظام المسابقة أفضل إعداد

وواصل: "لقد تأثر المنتخب بمشكلات فرعية مثل منع لاعبي بيراميدز وشارة القيادة، مما أدى لتشتيت الجهاز الفني، ولكنهم قادرون على استعادة الهدوء في الفترة المقبلة".



في سياق آخر، قال: "الدوري متعته في استمراره وليس توقفه، كل الأندية واللاعبون والمدربون يشعرون بالضيق من هذا التوقف، فانتظام المسابقة أفضل إعداد للمنتخبات، لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا".



وأردف: "الأهلي تنتظره مباراة ثقيلة في رادس ضد النجم الساحلي الذي تعاقد مع جاريدو، وكنت أتمنى أن تكون مباراة الأهلي هي الأولى للمدرب الإسباني مع النجم".



وأتم يوسف: "أعتقد أن الأهلي سيتأثر سلبا، لقد لعب مباراة ودية واحدة طوال التوقف ضد الاتصالات، بالطبع لاعبوه في المنتخبات، وكنت أتمنى أن يخوض فايلر أكثر من مباراة ودية قوية لتجهيز اللاعبين، فالأهلي سيخوض 8 أو 9 مباريات في ديسمبر".