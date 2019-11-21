رياضة

مدرب الأهلي السابق يهاجم حسام البدري وفايلر

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
حسام البدري
حسام البدري
انتقد محمد يوسف، مدرب الأهلي السابق، كلا من حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، والسويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال يوسف: "البدري مجتهد ويحب عمله جدا توقعت أن تكون بدايته أقوى بالنظر إلى أسماء المنافسين فالكل توقع أن ننطلق بقوة، ونحصد 4 نقاط على الأقل لكن جمعنا نقطتين، وتوقعت أن يعمل البدري شكلا جديدا وفكرا مختلفا، لم أجد ذلك، أما النقطة الثانية التي كنت أطمح إليها فهى وديات منتخب مصر، يؤدي بشكل جيد ضد الكبار في أوروبا وأمريكا اللاتينية، بينما لم نستفد من وديتي ليبيريا وبوتسوانا".
وواصل: "لقد تأثر المنتخب بمشكلات فرعية مثل منع لاعبي بيراميدز وشارة القيادة، مما أدى لتشتيت الجهاز الفني، ولكنهم قادرون على استعادة الهدوء في الفترة المقبلة". في سياق آخر، قال: "الدوري متعته في استمراره وليس توقفه، كل الأندية واللاعبون والمدربون يشعرون بالضيق من هذا التوقف، فانتظام المسابقة أفضل إعداد
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رمضان صبحي عن ضم صلاح: «امنحوا 21 رجلا حقهم أولا»

قال رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأولمبي، إنه تلقى مكالمة من الدولي محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وطالبه بأن يبارك للمنتخب بالكامل على التأهل لأولمبياد طوكيو. ورد رمضان خلال المؤتمر الصحفي لمباراة غدٍ أمام كوت ديفوار، على الحديث عن الاحتياج لضم محمد صلاح، مؤكدا: «مع احترامي للجميع، هذه القائمة ضمت 21 رجلا كافحوا طوال البطولة لتحقيق التأهل للأولمبياد ونجحنا في ذلك، بالإضافة إلى المصابين الذين كانوا بجانبنا منذ البداية ومنهم من لم يرحل حتى بعد الإصابة».
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مرتضى منصور يكشف للتحرير موقف الزمالك من لقاء السوبر

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف ناديه من خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في قطر، إذ أكد أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الإثنين المقبل من أجل الاستقرار على قرار خوض المباراة من عدمه. وأضاف رئيس نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن مجلس الإدارة سيجتمع من أجل مناقشة خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق الترجي التونسي بدولة قطر، على أن يعلن مجلس الإدارة قراره من خلال مؤتمر صحفي يعلن عنه رئيس القلعة البيضاء.
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هل تزوج رونالدو وجورجينا سرا في المغرب؟

ذكرت تقارير إيطالية أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس، ورفيقته جورجينا رودريجيز تزوجا سرا في المغرب. وأشارت صحيفة (نوفيلا 2000) إلى أن حفل الزفاف المزعوم أقيم بعدما حضر الثنائي حفل جوائز (إم تي في) الذي أقيم بمدينة إشبيلية الإسبانية في الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري. وأضافت الصحيفة الإيطالية أن الحفل حضره عدد قليل من الأقارب والمعارف، وأن الصديق المقرب من كريستيانو، لاعب الكيك بوكسينج المغربي بدر هاري، هو الذي تولى تنظيم الزفاف.
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يوسف: «الكيميا» حرمت لاسارتي من نجاح أكبر في الأهلي

أشاد محمد يوسف، مدرب الأهلي السابق، بالمدير الفني مارتن لاسارتي الذي قاد الفريق للفوز بالدوري الموسم الماضي قبل رحيله في أغسطس، إلا أن يوسف تحفظ على أمر واحد بشأن المدرب الأوروجواياني، مما حرمه من الاستمرار فترة أطول مع الأهلي وهو عدم استيعاب كيمياء النادي وجماهيره، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال مدرب الأهلي السابق: "لاسارتي كان بإمكانه تحقيق نجاحات أكبر إذا فهم كيمياء الأهلي وجماهيره في مصر، وعندما فزنا بالدوري تصور لاسارتي أنه حقق إنجازا كبيرا، في ظل صعوبة موقف الفريق وتعاقب 3 مدربين عليه بخلاف قوة المنافسة".
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ميدو: حسام البدري أصابه الخمول التدريبي

عدد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، أسباب أداء المنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري، وذلك حسبما أفاد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وقال ميدو: "منتخب مصر الأول سئ جدا، ولكن الحديث عن رحيل البدري عبث، يجب أن يحصل البدري على فرصته كاملة، وأن نبعد منتخب مصر عن أجواء تصفية الحسابات الشخصية. منتخبنا سيتحسن وسنتآهل لكأس الأمم ووقتها سيكون عند البدري من الخبرات الكافية مع الفريق للظهور بشكل جيد خلال البطولة إن شاء الله".
حسام- البدري

حسام البدري يعلن تشكيل الفراعنة أمام جزر القمر

يسعى المنتخب الوطني لتصحيح مساره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، وذلك حين يخرج لمواجهة جزر القمر، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، في العاصمة موروني، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة. وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة منتخب مصر ونظيره الكيني، بعد أداء سيئ وغير مقنع من جانب الفراعنة، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى، سجل محمود كهربا هدف المنتخب الوطني، فيما أدرك مايكل أولونجا هدف التعادل للضيوف.
الجبلاية - اتحاد الكرة (1)

إبراهيم فايق: ما يفعله اتحاد الكرة خيال علمي

سخر الإعلامي إبراهيم فايق، مقدم البرامج الرياضية، من اتحاد الكرة المصري، بسبب رصد الأخير مكافأة قدرها 60 ألف جنيه للاعبين، في حال فوز الفراعنة على جزر القمر، وذلك حسبما أفاد اليوم الإثنين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». ويسعى المنتخب الوطني لتصحيح مساره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، وذلك حين يخرج لمواجهة جزر القمر، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، في العاصمة موروني، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة.
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