تفاصيل 24 ساعة لـ450 شابا وفتاة داخل أكاديمية الشرطة

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

أكاديمية الشرطة

نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات الملتقى الأول لشباب الجامعات المصرية وطلبة كلية الشرطة للعام الدراسى (2019 /2020) بنظام اليوم الكامل (مبيت)، تعايش خلاله أكثر من 450 شاباً وفتاة يمثلون 41 جامعة مصرية (حكومية – خاصة)، والمحافظات الحدودية مع أشقائهم طلبة كلية الشرطة بمشاركة طلبة الكليتين (الحربية - الفنية العسكرية). واستقبل رئيس أكاديمية الشرطة الطلاب، ونقل لهم تحيات وزير الداخلية، واهتمامه ودعمه البالغ لتلك المبادرات لاسيما نظام التعايش والتقارب مع شباب الجامعات والمحافظات والكليات العسكرية.

رئيس الأكاديمية ألقى الضوء على نشاط أكاديمية الشرطة والتعريف بكياناتها المُختلفة ودور تلك الكيانات فى تحقيق (رسالة العلم فى خدمة الأمن) موضحاً الجهود المبذولة فى إعداد وتأهيل طالب كلية الشرطة بأسلوب عصرى ومتطور، ومُواكب لأحدث النظم والبرامج التعليمية والتدريبية.تضمن برنامج التعايش جلسات تثقيفية ناقشت

رئيس الأكاديمية ألقى الضوء على نشاط أكاديمية الشرطة والتعريف بكياناتها المُختلفة ودور تلك الكيانات فى تحقيق (رسالة العلم فى خدمة الأمن) موضحاً الجهود المبذولة فى إعداد وتأهيل طالب كلية الشرطة بأسلوب عصرى ومتطور، ومُواكب لأحدث النظم والبرامج التعليمية والتدريبية.



تضمن برنامج التعايش جلسات تثقيفية ناقشت عدد من القضايا والموضوعات فى شتى المجالات ، حيث حاضر فى تلك الجلسات نُخبة من قادة الفكر ورجال الدين وأساتذة الجامعات المصرية والخبراء المختصين، وإزكاءً لروح الولاء والإنتماء وتأكيداً لقيم التضحية والفداء تم دعوة والدة أحد شهداء الوطن وأحد الضباط من المصابين أثناء أداء الواجب الأمر الذى كان له بالغ الأثر لدى الشباب المشاركين والتأكيد على قيم الولاء والإخلاص للوطن.







