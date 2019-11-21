جريمة

تفاصيل 24 ساعة لـ450 شابا وفتاة داخل أكاديمية الشرطة

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م
أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة
نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات الملتقى الأول لشباب الجامعات المصرية وطلبة كلية الشرطة للعام الدراسى (2019 /2020) بنظام اليوم الكامل (مبيت)، تعايش خلاله أكثر من 450 شاباً وفتاة يمثلون 41 جامعة مصرية (حكومية – خاصة)، والمحافظات الحدودية مع أشقائهم طلبة كلية الشرطة بمشاركة طلبة الكليتين (الحربية - الفنية العسكرية). واستقبل رئيس أكاديمية الشرطة الطلاب، ونقل لهم تحيات وزير الداخلية، واهتمامه ودعمه البالغ لتلك المبادرات لاسيما نظام التعايش والتقارب مع شباب الجامعات والمحافظات والكليات العسكرية.
رئيس الأكاديمية ألقى الضوء على نشاط أكاديمية الشرطة والتعريف بكياناتها المُختلفة ودور تلك الكيانات فى تحقيق (رسالة العلم فى خدمة الأمن) موضحاً الجهود المبذولة فى إعداد وتأهيل طالب كلية الشرطة بأسلوب عصرى ومتطور، ومُواكب لأحدث النظم والبرامج التعليمية والتدريبية.تضمن برنامج التعايش جلسات تثقيفية ناقشت
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بالوعه (3)

ضحية جديدة للإهمال.. مصرع طفل سقط في بالوعة بأسوان

موجة غضب عارمة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة "السوشيال ميديا" بعد واقعة "طفل بالوعة الطالبية"، وسط مطالبات بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية، والذي تبعه تحرك الأجهزة المعنية (صرف صحي - الحي -المحافظة)، وظن البعض أن تلك الإجراءات ستحول دون وقوع كارثة جديدة، لكن محافظة أسوان كانت على موعد مع مأساة جديدة راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 3 سنوات فيما أصيب شقيقه إثر سقوطهما في بيارة بلدي للصرف الصحي، وذلك أمام منزلهما بـ"قرية المريناب"، التابعة لمركز إدفو شمال المحافظة.
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الأب خنقها والأخ ذبحها.. أسرار جريمة شرف في القطامية

مفاجأة من العيار الثقيل كشفها ضباط قطاع الأمن العام في واقعة العثور على جثة فتاة مدفونة خلف مساكن الجامع بمنطقة القطامية بالقاهرة، وتبين أن الفتاة من الأقصر وقتلها والدها وشقيقها بعد رحلة تعقب طويلة لارتباطها عاطفيًا بشاب من محافظة القليوبية. البداية بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة القطامية، بالعثور على جثة في حالة تعفن لسيدة مجهولة، وبها طعنات متفرقة ومكممة الفم بقطعة قماش بطريق العين السخنة القديم، أسفل مواسير خط مياه خلف مساكن الجامع، وبجوارها حقيبة يد فارغة وملابس حريمي.
مدرسة بالقليوبية تلغي الاحتفال بعيد الأم لوفاة معلمة

«مات في الفصل».. إحالة واقعة طالب القناطر للنيابة

ساعات قليلة مرت على وفاة طالب داخل أحد الفصول بمدرسة نور السلام الخاصة بالقناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية، حتى أصدر طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، قرارا بإحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية؛ بسبب الإهمال والتقصير في نقل الطالب فور شعوره بالتعب للمستشفى الذى يقع بجوار المدرسة مباشرة، لافتا إلى أن وقائع التسبب في القتل تُحول إلى النيابة العامة فقط، بينما تلك التي تقع تحت بند الإهمال والتقصير يتم تحويلها إلى النيابة الإدارية. وذلك في تصريحات صحفية له اليوم الخميس.
جثة

الكيف كلمة سر في قتل سيدة وسرقة منزلها بالإسكندرية

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية بمقتل ربة منزل تُقيم بمفردها داخل شقة بدائرة قسم شرطة محرم بك، والعثور على جثتها بأرضية الصالة، وملفوف حول عنقها إيشارب وسلامة جميع منافذ الشقة، ووجود بعثرة بمحتويات غرفة نومها. وقررت ابنتها (30 سنة - ربة منزل مُقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) باكتشافها سرقة بعض المشغولات الذهبية وهاتف محمول الخاصين بوالدتها من داخل الشقة.
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سجن

ضبط شخص يدير ورشة لتصنيع الأسلحة بالإسكندرية

تمكن ضباط قسم شرطة كرموز بالتنسيق مع المباحث العامة بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الخميس، من ضبط شخص في العقد الثالث من العمر، حاصل على دبلوم صنايع، يدير ورشته لتصنيع وإصلاح وصيانة الأسلحة النارية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة كرموز، غرب المدينة. بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة كرموز يفيد بورود معلومات بقيام شخص بإدارة ورشته في تصنيع الأسلحة النارية وصيانتها دون الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة.
سجن

ضبط 3 هاربين من 85 سجن في الإسكندرية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، اليوم الأربعاء، من القبض على 3 أشخاص هاربين من تنفيذ أحكام قضائية، وذلك بإجمالي أحكام بالسجن بلغت 85 سنة، وذلك بمناطق متفرقة بمحافظة الإسكندرية. بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام من ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن وهم "مقاول" هارب من 35 سنة سجن، وحارس عقار هارب من 39 سنة سجن، وسيدة هاربة من 11 سنة سجن.
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مصرع مسنة.. ظنت أنها مخطوفة فقتلها سائق تاكسي

"دبلة وخاتم ذهب وساعة يد" كانت هي المحصلة النهائية التى تركتها مسنة فى العقد الثامن من العمر، تم العثور على جثتها داخل مصرف على الطريق الدائري بحي الرمل، شرق مدينة الإسكندرية، ولم يتم الاستدلال على هويتها، حتى تمكنت فريق البحث الجنائي من كشف لغز العثور على الجثة، إذ تبين أن سائق تاكسي وراء ارتكاب الواقعة والتي بدأت بتلقي اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطار من قسم شرطة الرمل يفيد بالعثور على جثة سيدة عجوز ترتدي متعلقاتها الذهبية داخل مصرف، دون هوية ولا يوجد عليها أي إصابات ظاهرية.
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زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة المولد النبوي

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية منح جميع السجناء زيارة استثنائية واحدة فقط اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 11/11/2019 حتى يوم الثلاثاء الموافق 10/12/2019، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون، بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف ، وحرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الإحتفال بهذه المناسبة، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
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