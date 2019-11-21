«الإيرلندي» مجانا.. فعاليات اليوم من مهرجان القاهرة

تحرير:محمد عبد المنعم ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فيلم الافتتاح "الإيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، مجانا لجمهور القاهرة، في الواحدة من ظهر اليوم الخميس، بقاعة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. وأكدت إدارة المهرجان، أن حضور الفيلم سيكون بأسبقية الحجز من شباك تذاكر المهرجان، الذي سيبدأ العمل في التاسعة والنصف من صباح اليوم. والفيلم من إنتاج شبكة "نتفليكس"، وأحداثه مستوحاة من كتاب تشارلز براندت "سمعت أنكم تطلون المنازل"، ويشارك في بطولته 3 نجوم حاصلين على الأوسكار، هم: آل باتشينو، جو بيشي، روبرت دي نيرو الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.

وأقبل الجمهور بشكل كبير على فيلم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، المقرر عرضه بالمسرح الكبير في دار الأوبرا، واصطف الجمهور في طوابير قبل فتح شباك التذاكر بساعة، أي منذ الثامنة والنصف صباحا. الفيلم يضعه المتابعون للسينما في صدارة الأعمال التي ستنافس على جوائز الأوسكار المقبلة، وينتظر عرضه محبي السينما

وأقبل الجمهور بشكل كبير على فيلم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، المقرر عرضه بالمسرح الكبير في دار الأوبرا، واصطف الجمهور في طوابير قبل فتح شباك التذاكر بساعة، أي منذ الثامنة والنصف صباحا.

الفيلم يضعه المتابعون للسينما في صدارة الأعمال التي ستنافس على جوائز الأوسكار المقبلة، وينتظر عرضه محبي السينما في كل مكان حول العالم، وهو مشروع قضى مارتن سكورسيزي وقتا طويلا في التحضير له، وترصد أحداثه الملحمية صعود عصابات الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة خلال الفترة التالية للحرب العالمية الثانية، وهي الحكاية التي تمتد لعدة أجيال تتعرض لأحد أكثر الجرائم غموضا في التاريخ الأمريكي المعاصر، وهي اختفاء الزعيم النقابي الأسطوري جيمي هوفا (آل باتشينو)، مع تعمق في العوالم الخفية للجريمة المنظمة، ومنافساتها الداخلية وعلاقات كبارها برجال السلطة والسياسة، وهنا يظهر المقاتل المتقاعد فرانك شيران الذي يجسده روبرت دي نيرو، وهو قاتل محترف محتال عمل جوار أخطر الرجال في القرن العشرين.

ويفتتح مهرجان القاهرة السينمائي، في الخامسة من مساء اليوم، معرض "القاهرة.. أحبك" بسينما الهناجر، والذي يسلط الضوء على الجذور السينمائية الثرية للقاهرة، التي تعد موطن واحدة من أقدم صناعات السينما في العالم.

هذا المعرض يتيح للجمهور فرصة زيارة القاهرة من خلال عدسات الكاميرا بالهناجر، فزائر المعرض يستطيع أن يذهب في جولة إلى المدينة باستخدام تقنية التعرف الجغرافي من خلال تطبيق مهرجان القاهرة السينمائي، على الهواتف الذكية ليعيش عدد من مشاهد الأفلام الكلاسيكية في مواقع تصويرها الأصلية.

كما تنطلق في السادسة والنصف من مساء اليوم منافسات مسابقة "آفاق السينما العربي" بعرض "جالا"، للفيلم التونسي "بيك نعيش"، بحضور مخرجه مهدي البرصاوي، وطاقم العمل، وذلك في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وهو الفيلم الذي فاز بطله سامي بوعجيلة بجائزة أحسن ممثل في قسم آفاق بالدورة 76 لمهرجان فينسيا السينمائي سبتمبر الماضي.

وفي الخامسة والنصف مساءً، تنطلق منافسات مسابقة "أسبوع النقاد الدولي" بالعرض الأول في الشرق الأوسط للفيلم الجزائري "أبو ليلى"، للمخرج أمين سيدي بومدين، بحضور صناعه، وذلك في قاعة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ويعقب العرض ندوة بحضور بطل الفيلم سليمان بنواري، والفيلم تدور أحداثه في الجزائر عام 1994، حيث يطارد الصديقان "إس ولطفي" الإرهابي الخطير الهارب "أبو ليلى"، في مطاردة تبدو عبثية لأن الصحراء لم تشهد عمليات إرهابية، ويتضح أن لطفي يريد أن يُبعد "إس" عن العاصمة لأنه يعلم أنه أضعف من مواجهة نزيف الدماء.

ولدينا موعد في التاسعة مع الفيلم الأمريكي المرشح للأوسكار "جودي" للمخرج ريبورت جولد، في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بقاعة المسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية.

ونختتم فعاليات اليوم بعرض فيلم "خطيئة" في التاسعة والنصف، بحضور مخرجه المعروف أندري كونشالوفسكي، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في قاعة المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ويرصد الفيلم واحدة من المراحل الحرجة في حياة الفنان والنحات الإيطالي العظيم "مايكل أنجلو"، حين تتصارع قوتين مؤثرتين على ضمان ولائه، وهو الضحية بينهما، ويجسد الشخصية الرئيسية بالفيلم الممثل الإيطالي ألبرتو تيستون. يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أهدى بابا روما فرانسيس نسخة من فيلم "خطيئة" خلال زيارته للفاتيكان يوليو الماضي.