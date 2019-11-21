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«الإيرلندي» مجانا.. فعاليات اليوم من مهرجان القاهرة

تحرير:محمد عبد المنعم ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م
طوابير لحضور فيلم الإيرلندي
طوابير لحضور فيلم الإيرلندي
يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فيلم الافتتاح "الإيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، مجانا لجمهور القاهرة، في الواحدة من ظهر اليوم الخميس، بقاعة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. وأكدت إدارة المهرجان، أن حضور الفيلم سيكون بأسبقية الحجز من شباك تذاكر المهرجان، الذي سيبدأ العمل في التاسعة والنصف من صباح اليوم. والفيلم من إنتاج شبكة "نتفليكس"، وأحداثه مستوحاة من كتاب تشارلز براندت "سمعت أنكم تطلون المنازل"، ويشارك في بطولته 3 نجوم حاصلين على الأوسكار، هم: آل باتشينو، جو بيشي، روبرت دي نيرو الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.
وأقبل الجمهور بشكل كبير على فيلم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، المقرر عرضه بالمسرح الكبير في دار الأوبرا، واصطف الجمهور في طوابير قبل فتح شباك التذاكر بساعة، أي منذ الثامنة والنصف صباحا. الفيلم يضعه المتابعون للسينما في صدارة الأعمال التي ستنافس على جوائز الأوسكار المقبلة، وينتظر عرضه محبي السينما
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السيناريست- محمد- حفظي- رئيسا- لمهرجان- القاهرة- السينمائي (4)

حفظي يكشف سبب غياب وزيرة الثقافة عن افتتاح القاهرة السينمائي

نقل محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، اعتذار الدكتورة إيناس عبدالدايم، عن عدم حضورها حفل افتتاح الدورة 41 من المهرجان، بسبب سفرها إلى خارج البلاد فى مهمة رسمية، إذ تشارك فى منتدى وزراء الثقافة فى اليونسكو، مؤكدا خلال كلمته بحفل افتتاح فعاليات المهرجان مساء اليوم الأربعاء، أنه لولا يوسف شريف رزق الله ما كان سيتواجد كرئيس للمهرجان، وبعدها توجه بالشكر لكل القائمين على "القاهرة السينمائي"، ونوه بأن الدورة 41 بها 150 فيلما.
هيثم- أحمد- زكي

القاهرة السينمائي يحتفي بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي

احتفى مهرجان القاهرة السينمائي في افتتاح دورته 41، اليوم الأربعاء، بعدد من النجوم الراحلين، ومنهم: عزت أبو عوف، وعرض له فيديو خلال إحدى الدورات مع الفنان محمود عبدالعزيز، كما احتفى المهرجان بالفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، وبدا التأثر واضحا على الفنانة دينا الشربيني أثناء حديثها عنه. وافتتحت فعاليات المهرجان وسط حضور كبير من النجوم المصريين والعرب، وعبرت دينا الشربيني عن سعادتها بتقديم حفل الافتتاح، وتحدثت عن دور النساء في السينما، واحتفاء المهرجان هذا العام بالمرأة.
مهرجان-القاهرة-السينمائي (3)

القاهرة السينمائي يكرم منة شلبي والجمهور يحتفل بعيد ميلاد هند صبري

عبرت دينا الشربيني، عن سعادتها بتقديم حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتحدثت عن دور النساء في السينما، واحتفاء المهرجان هذا العام بالمرأة، وبعدها استعرضت حكاية 6 نساء، وعرض فيلم عن عزيزة أمير، وبهيجة حافظ، وفاطمة رشدي، أمينة محمد، آسيا داغر، وماري كوين، وحكى سيد رجب بصوته نبذة مختصرة عن هؤلاء النساء وما قدمنه للسينما، ثم قدمت الفنانة أسماء أبو اليزيد أغنية تقول كلماتها: "في البيت أنا سندريلا أنا أسد الغابة"، وصاحبها على المسرح عازف جيتار، وتفاعل معها الحاضرون بالتصيفق الشديد.
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السيناريست- محمد- حفظي- رئيسا- لمهرجان- القاهرة- السينمائي (4)

حفظي يكشف سبب غياب وزيرة الثقافة عن افتتاح القاهرة السينمائي

نقل محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، اعتذار الدكتورة إيناس عبدالدايم، عن عدم حضورها حفل افتتاح الدورة 41 من المهرجان، بسبب سفرها إلى خارج البلاد فى مهمة رسمية، إذ تشارك فى منتدى وزراء الثقافة فى اليونسكو، مؤكدا خلال كلمته بحفل افتتاح فعاليات المهرجان مساء اليوم الأربعاء، أنه لولا يوسف شريف رزق الله ما كان سيتواجد كرئيس للمهرجان، وبعدها توجه بالشكر لكل القائمين على "القاهرة السينمائي"، ونوه بأن الدورة 41 بها 150 فيلما.
هيثم- أحمد- زكي

القاهرة السينمائي يحتفي بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي

احتفى مهرجان القاهرة السينمائي في افتتاح دورته 41، اليوم الأربعاء، بعدد من النجوم الراحلين، ومنهم: عزت أبو عوف، وعرض له فيديو خلال إحدى الدورات مع الفنان محمود عبدالعزيز، كما احتفى المهرجان بالفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، وبدا التأثر واضحا على الفنانة دينا الشربيني أثناء حديثها عنه. وافتتحت فعاليات المهرجان وسط حضور كبير من النجوم المصريين والعرب، وعبرت دينا الشربيني عن سعادتها بتقديم حفل الافتتاح، وتحدثت عن دور النساء في السينما، واحتفاء المهرجان هذا العام بالمرأة.
مهرجان-القاهرة-السينمائي (3)

القاهرة السينمائي يكرم منة شلبي والجمهور يحتفل بعيد ميلاد هند صبري

عبرت دينا الشربيني، عن سعادتها بتقديم حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتحدثت عن دور النساء في السينما، واحتفاء المهرجان هذا العام بالمرأة، وبعدها استعرضت حكاية 6 نساء، وعرض فيلم عن عزيزة أمير، وبهيجة حافظ، وفاطمة رشدي، أمينة محمد، آسيا داغر، وماري كوين، وحكى سيد رجب بصوته نبذة مختصرة عن هؤلاء النساء وما قدمنه للسينما، ثم قدمت الفنانة أسماء أبو اليزيد أغنية تقول كلماتها: "في البيت أنا سندريلا أنا أسد الغابة"، وصاحبها على المسرح عازف جيتار، وتفاعل معها الحاضرون بالتصيفق الشديد.
سما- المصرى

حجاب وكعب عالي.. سما المصري بإطلالة مفاجئة في «القاهرة السينمائي»

لفتت سما المصري الأنظار في افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي، بعد ظهورها على السجادة الحمراء "ريد كاربت"، مرتدية "الحجاب" وفستانا ضيقا وكعبا عاليا. وقد بدأ نجوم الفن يتوافدون على حفل افتتاح المهرجان، الذي تستمر فعالياته في دار الأوبرا حتى يوم 29 من الشهر الجاري، ومن أبرز الحاضرين: أحمد حلمي، ومنى زكي، وهنا شيحة، وأحمد شاكر عبداللطيف، ورانيا يوسف، وإلهام شاهين، وليلى علوى، والراقصة دينا، وهبة مجدى، وياسمين صبرى.
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