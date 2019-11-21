العراق يحارب ثورة «القمصان البيضاء» من داخل المدارس

التحاق الطلبة بالاحتجاجات سيؤدي إلى زيادة زخمها في الأيام المقبلة، ويكرس الطابع السلمي لها ويسحب البساط من أيدي بعض أذرع السلطة التي تروج لاستعمال العنف من قبل المتظاهرين

تحرير:وفاء بسيوني ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م

تظاهرات في العراق

منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية والمتواصلة منذ ما يقرب من شهرين، تسعى السلطات جاهدة لإخماد هذا الحراك بشتى السبل، إلا أن ذلك لم يمنع المتظاهرين من مواصلة مسيرتهم للوصول إلى أهدافهم، وجاءت محاولات القمع بنتائج عكسية، وما زال عشرات الآلاف من المتظاهرين يخرجون إلى الشوارع رغم محاولات قمع السلطات لهم. وبعد سقوط مئات القتلى والجرحى بين المحتجين نتيجة استخدام الرصاص الحي واستهداف جماجم المتظاهرين، ومع تسارع وتيرة الاحتجاجات، تعمل الحكومة العراقية على وقف الاحتجاجات قبل خروجها إلى الشارع.

يأتي ذلك بعد اتهام العديد من المنظمات الحقوقية قوات الأمن العراقية باستخدام القوة القاتلة في مواجهة المتظاهرين المناهضين للحكومة. مراقبة المدارس وفي تحدّ لقرار وزارة التربية والتعليم الذي دعا الطلاب إلى استئناف الدراسة، دأب طلاب المدارس على مدار الأيام القليلة الماضية، على الخروج في مظاهرات للساحات