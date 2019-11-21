العراق يحارب ثورة «القمصان البيضاء» من داخل المدارس

التحاق الطلبة بالاحتجاجات سيؤدي إلى زيادة زخمها في الأيام المقبلة، ويكرس الطابع السلمي لها ويسحب البساط من أيدي بعض أذرع السلطة التي تروج لاستعمال العنف من قبل المتظاهرين
منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية والمتواصلة منذ ما يقرب من شهرين، تسعى السلطات جاهدة لإخماد هذا الحراك بشتى السبل، إلا أن ذلك لم يمنع المتظاهرين من مواصلة مسيرتهم للوصول إلى أهدافهم، وجاءت محاولات القمع بنتائج عكسية، وما زال عشرات الآلاف من المتظاهرين يخرجون إلى الشوارع رغم محاولات قمع السلطات لهم.
وبعد سقوط مئات القتلى والجرحى بين المحتجين نتيجة استخدام الرصاص الحي واستهداف جماجم المتظاهرين، ومع تسارع وتيرة الاحتجاجات، تعمل الحكومة العراقية على وقف الاحتجاجات قبل خروجها إلى الشارع.
يأتي ذلك بعد اتهام العديد من المنظمات الحقوقية قوات الأمن العراقية باستخدام القوة القاتلة في مواجهة المتظاهرين المناهضين للحكومة.
مراقبة المدارس
وفي تحدّ لقرار وزارة التربية والتعليم الذي دعا الطلاب إلى استئناف الدراسة، دأب طلاب المدارس على مدار الأيام القليلة الماضية، على الخروج في مظاهرات للساحات
يأتي ذلك بعد اتهام العديد من المنظمات الحقوقية قوات الأمن العراقية باستخدام القوة القاتلة في مواجهة المتظاهرين المناهضين للحكومة.
مراقبة المدارس
وفي تحدّ لقرار وزارة التربية والتعليم الذي دعا الطلاب إلى استئناف الدراسة، دأب طلاب المدارس على مدار الأيام القليلة الماضية، على الخروج في مظاهرات للساحات العامة في العاصمة بغداد.
إلا أن وحدات من الجيش العراقي انتشرت قرب المدارس في العاصمة لمنع الطلبة من المشاركة في المظاهرات المتواصلة في مدن عدة من البلاد، وأجبرت عناصر من الاستخبارات العراقية إدارات المدارس على تزويدها بسجل حضور المدرسين والتقاط صور للمدارس التي يغيب طلابها عن الدوام استجابة لدعوات الإضراب العام، بحسب "سكاي نيوز".
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ووجهت القوات الأمنية العراقية في عدد من مناطق العاصمة بغداد، اليوم الخميس، نداءات تطالب فيها إدارات المدارس بالمواظبة على الدوام الرسمي وعدم الانقطاع عنه.
وشهدت مناطق بغداد الجديدة والحرية والمنصور، مطالبات من قبل القوات الأمنية بعضها كان عبر مكبرات الصوت بالمواظبة على الدوام الرسمي في المدارس وعدم الانقطاع عنه، بينما بعض المدارس المغلقة أعادت فتح أبوابها ليقتصر الحضور على كوادر الإدارات والتدريس.
وكانت الاحتجاجات المتواصلة ضد الطبقة السياسية والمطالبة بـ"إسقاط النظام" في العراق، أدت إلى توقف الدراسة في عدد كبير من مدارس العراق، كما تعطلت الدراسة في غالبية الجامعات، على أثر الاحتجاجات التي تجتاح العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي.
وبطرق فريدة عمد الطلبة المتظاهرون في البصرة إلى لفت العالم لاحتجاجات العراق، وذلك من خلال التجمع وإنشاد أغنية الثورة الفرنسية، في حين عبر آخرون عن مطالبهم بالرسم والعروض المسرحية.
"القمصان البيض"
ثورة "القمصان البيض"، هكذا وصفت مظاهرات طلاب مدارس العراق من قبل الناشطين والصحفيين، بعد تحديهم إداراتهم المعنية وانضمامهم للاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة.
فقد خرج الآلاف من الطلبة بقمصانهم البيضاء إلى ساحة التحرير وسط بغداد التي تعد المركز الرئيسي للاحتجاجات، وأعلنوا تضامنهم ودعمهم لبقية المحتجين الموجودين والمعتصمين في الساحة منذ بدء الحراك، كما نظم طلبة جامعات المستنصرية وبغداد والكندي والعراقية وقفات احتجاجية تأييدا وتضامنا مع المتظاهرين.
وبأساليب متنوعة، حاول طلبة عراقيون متظاهرون توصيل صوتهم للعالم، فقام طلبة جامعة البصرة بغناء أغنية الثورة الفرنسية لإيصال صوتهم إلى العالم مستنكرين العنف والقتل اللذين تمارسهما الحكومة العراقية ضد المتظاهرين.
ومنذ بدء التظاهرات خرج الطلاب إلى الشوارع تحت شعار "لا مدارس، لا دوام، حتى يسقط النظام"، وخرج الآلاف من الطلاب من مختلف المراحل الدراسية في احتجاجات، كما شارك الغالبية العظمى من الموظفين الحكوميين وطلبة الجامعات في عدة اعتصامات.
استمرار الحراك الدامي في العراق حتى إسقاط النظام
ويرى العديد من المراقبين أن التحاق الطلبة بالاحتجاجات سيؤدي إلى زيادة زخمها في الأيام المقبلة، ويكرس الطابع السلمي لها ويسحب البساط من أيدي بعض أذرع السلطة التي تروج لموضوع استعمال العنف من قبل المتظاهرين والاتهامات بالدعم الخارجي لجماعات الحراك الاحتجاجي، وفقا لـ"الشرق الأوسط".
ورغم محاولات القمع يصر عشرات الآلاف من المتظاهرين على الخروج إلى الشوارع، احتجاجا على فساد واسع النطاق ونقص في فرص العمل وضعف الخدمات الأساسية، على الرغم من الثروة النفطية في العراق.