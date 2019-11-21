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العراق يحارب ثورة «القمصان البيضاء» من داخل المدارس

التحاق الطلبة بالاحتجاجات سيؤدي إلى زيادة زخمها في الأيام المقبلة، ويكرس الطابع السلمي لها ويسحب البساط من أيدي بعض أذرع السلطة التي تروج لاستعمال العنف من قبل المتظاهرين
تحرير:وفاء بسيوني ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م
تظاهرات في العراق
تظاهرات في العراق
منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية والمتواصلة منذ ما يقرب من شهرين، تسعى السلطات جاهدة لإخماد هذا الحراك بشتى السبل، إلا أن ذلك لم يمنع المتظاهرين من مواصلة مسيرتهم للوصول إلى أهدافهم، وجاءت محاولات القمع بنتائج عكسية، وما زال عشرات الآلاف من المتظاهرين يخرجون إلى الشوارع رغم محاولات قمع السلطات لهم. وبعد سقوط مئات القتلى والجرحى بين المحتجين نتيجة استخدام الرصاص الحي واستهداف جماجم المتظاهرين، ومع تسارع وتيرة الاحتجاجات، تعمل الحكومة العراقية على وقف الاحتجاجات قبل خروجها إلى الشارع.
يأتي ذلك بعد اتهام العديد من المنظمات الحقوقية قوات الأمن العراقية باستخدام القوة القاتلة في مواجهة المتظاهرين المناهضين للحكومة. مراقبة المدارس وفي تحدّ لقرار وزارة التربية والتعليم الذي دعا الطلاب إلى استئناف الدراسة، دأب طلاب المدارس على مدار الأيام القليلة الماضية، على الخروج في مظاهرات للساحات
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احتجاجات العراق

4 قتلى في بغداد بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع

قتل 4 متظاهرين وأصيب العشرات بجروح وحالات اختناق، ليلة اليوم الخميس، مع استخدام القوات الأمنية العراقية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع في مواجهة محتجين في بغداد، بحسب مصادر أمنية وطبية، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية. وتهز احتجاجات انطلقت منذ الأول من أكتوبر، بغداد وبعض مدن جنوبي العراق، مطالبة بـ"اسقاط النظام" والقيام بإصلاحات واسعة، متهمة الطبقة السياسية بـ"الفساد" و"الفشل" في إدارة البلاد. وقتل أكثر من 330 شخصا، غالبيتهم متظاهرون، منذ بدء موجة الاحتجاجات.
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في ذكرى استقلال لبنان.. غاب السياسيون وحضر المواطنون

تحل، غدا الجمعة، ذكرى استقلال لبنان الـ76، في أجواء مختلفة عن كل عام، إذ تأتي هذه الذكرى وسط فراغ حكومي بعد أن قدم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته في 29 أكتوبر الماضي، وفي وقت يدخل فيه الحراك الشعبي اللبناني شهره الثاني، وفي ظل أزمة سياسية تعصف بالبلاد. وجرت العادة في احتفال لبنان بذكرى استقلاله، تنظيم عرض عسكري يحضره الرؤساء الثلاثة وسياسيون ودبلوماسيون وقيادات أمنية وعسكرية وضباط، فضلا عن قيام الجيش باستعراض أفواجه بالأسلحة والآليات العسكرية، إلا أن الأوضاع التي تعيشها البلاد ستجعل أجواء الاحتفال مختلفة هذا العام عن الأعوام السابقة.
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لا انتخابات.. المعتقلون بديل المرشحين بشوارع الجزائر

مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي في الجزائر تتوسع الاحتجاجات الرافضة لإجراء الانتخابات المقرر لها 12 ديسمبر المقبل، ويرفض المتظاهرون أي انتخابات تجرى في ظل وجود الحرس القديم من النخبة الحاكمة، مؤكدين أن العملية الانتخابية لن تكون منصفة. ومنذ بدء الحملات الدعائية لانتخابات الرئاسة رسميا يوم الأحد الماضي، علق بعض المحتجين أكياس قمامة أو ملصقات لشخصيات معارضة محتجزة، في الأماكن العامة المخصصة للمواد الدعائية الانتخابية، للتعبير عن رفضهم للانتخابات، وهناك مخاوف أن تخرج الأمور عن السيطرة كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية.
الجيش الروسي

روسيا تعلن سيطرتها على قاعدة جوية شمال سوريا

أعلنت الشرطة العسكرية الروسية، اليوم الخميس، سيطرتها على قاعدة جوية في محافظة حلب شمالي سوريا، وذلك في إطار توسيع نشاطها في الشمال السوري. وقالت الشرطة العسكرية الروسية إنها سيطرت على قاعدة سيرين الجوية قرب مدينة منبج في محافظة حلب، والتي كانت مركزا للقوات الأميركية قبل انسحابها مؤخرا. وتعد قاعدة سيرين الجوية ثاني قاعدة أميركية سابقة تتمركز فيها القوات الروسية بعد انسحاب القوات الأميركية من مناطق شمال شرقي سوريا مطلع أكتوبر الماضي، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
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مظاهرات العراق

هل يهدأ العراق بعد إلغاء الامتيازات ومهلة الـ45 يوما؟

تحاول السلطات العراقية التحايل على مطالب المتظاهرين الذين خرجوا منذ أول أكتوبر الماضي للمطالبة بالإصلاحات العامة توفيرا للخدمات، وتأمين فرص العمل، ومحاربة الفساد المستشري، وتحولت تلك التظاهرات بعد استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين إلى الدعوة إلى استقالة الحكومة وحل مجلس النواب، بعدما سقط على أثرها مئات القتلى والجرحى. تطورات سياسية تتزامن مع زيادة قمع السلطات الأمنية للمحتجين، ففي خضم حركة الاحتجاجات الشعبية في العراق، ألغى مجلس النواب العراقي امتيازات المسؤولين في الدولة، وذلك بعد أن صادق على قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع.
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قوات مكافحة الشغب تستعيد السيطرة على جسر الأحرار بالعراق

تمكنت قوات مكافحة الشغب العراقية، اليوم الأربعاء، من استعادة السيطرة على جسر الأحرار، الذي يعد ثالث أكبر جسور العاصمة بغداد، التي سيطر عليها المتظاهرون. وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن القوات استخدمت القنابل المسيلة للدموع بكثافة في محاولة لإبعاد المتظاهرين عن جسر الأحرار، مشيرة إلى أنها تمكنت من إبعادهم إلى ساحة الخلاني. من جانبه، أوضح مصدر أمني عراقي أنه "تم تسجيل 25 حالة اختناق على الأقل"، مشيرا إلى أنه تم نقل الحالات الخطرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.
تظاهرات العراق

لم يرتكبوا جريمة.. براءة 1648 متظاهرا عراقيا معتقلًا

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم، عن حصيلة بأكثر من 1600 متظاهر معتقل، تم إطلاق سراحهم بعد ثبوت براءتهم من أي أعمال تخريب، مبينًا، حسب الإحصائية، بحسب البيانات الواردة من محاكم الاستئناف، أن عدد الذين تم إطلاق سراحهم من المتظاهرين في كافة محاكم البلاد بلغ «1648» شخصًا ممن لم يرتكبوا جريمة الاعتداء على الأموال العامة. وبحسب «سبوتنيك»، تم أمس، إطلاق سراح عدد من الناشطين، والمتظاهرين، في العاصمة بغداد، ومنهم المسعفة والناشطة صبا المهداوي، التي اختطفت أثناء عودتها من ساحة التحرير، وسط العاصمة، بعد نحو أسبوعين، من اقتيادها إلى جهة مجهولة.
مظاهرات العراق

رئيس الوزراء العراقي: التظاهرات شيء عظيم واستفادنا منها

اعتبر رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن التظاهرات التي شهدتها بلاده شيء عظيم وتم الاستفادة منها، قائلًا في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن الحركة الاحتجاجية تسجل أهم أحدى الحركات الشعبية في شعبنا، خاصة أن الشباب هم من يقودوها، مؤكدا أن المظاهرات حدث مهم وفرصة ثمينة؛ لإحداث إصلاحات، فالفساد لم يتراكم خلال أشهر، بل منذ زمن طويل، مشددًا على حاجة العراق لتعديلات دستورية وإصلاح النظام الانتخابي، مضيفا أنه بعد مرور أكثر من 40 يوما من التظاهرات، فأن الزخم الكبير في المظاهرات لم يحرك سطح الأمر، أنما حرك عمق الأمور، وهذا أمر مهم أن تتحرك الأعماق، وهو دليل على صحة وحيوية الشعب والشباب.
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