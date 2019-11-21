إحباط تهريب شحنة كاميرات تجسس عبر ميناء بورسعيد

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م

حاويات استيراد- أرشيفية

كاميرات مراقبة، وكشافات ليزر، مخفية فى أدوات تقليدية فى صورة مصابيح وساعات يد وألعاب، تم ضبطها فى حاوية قادمة من إحدى الدول الأجنبية لصالح شركة خاصة، استوردت الشحنة تحت زعم مستلزمات وإكسسوارات أجهزة كمبيوتر، فيما البضاعة الحقيقية عبارة عن أدوات خطيرة محظور استيرادها ودخولها البلاد، لخطورة استخداماتها وإضرارها على الأمن القومي والأمن العام، وعلى الفور تم تحريز المضبوطات المحظورة وسط الشحنة، وتحرر محضر بواقعة تهريب المنتجات غير المشروعة، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

تمت عملية الضبط بناء على معلومات وردت إلى إدارة شرطة موانئ بورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، بتهريب منتجات غير مشروعة يمكن أن تستخدم فى الإضرار بالأمن القومي والتجسس وغيره من الأغراض الإجرامية، وعلى الفور تقرر تشكيل لجنة أمنية من الجمرك لتفتيش الشحنة المشتبه فيها. وتبين من الفحص أن حاوية

تمت عملية الضبط بناء على معلومات وردت إلى إدارة شرطة موانئ بورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، بتهريب منتجات غير مشروعة يمكن أن تستخدم فى الإضرار بالأمن القومي والتجسس وغيره من الأغراض الإجرامية، وعلى الفور تقرر تشكيل لجنة أمنية من الجمرك لتفتيش الشحنة المشتبه فيها.



وتبين من الفحص أن حاوية قادمة من الخارج من إحدى الدول الأجنبية، باعتبارها مستلزمات كمبيوتر، وبتفتيشها تبين احتوائها على 80 قطعة كشاف "ليزر" و6 كاميرات على شكل مصباح، و43 كاميرا على شكل ساعة مكتب "رقمية"، و16جهاز رقمى لقياس لضغط الدم، وتماتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.







