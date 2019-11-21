جريمة

إحباط تهريب شحنة كاميرات تجسس عبر ميناء بورسعيد

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م
حاويات استيراد- أرشيفية
حاويات استيراد- أرشيفية
كاميرات مراقبة، وكشافات ليزر، مخفية فى أدوات تقليدية فى صورة مصابيح وساعات يد وألعاب، تم ضبطها فى حاوية قادمة من إحدى الدول الأجنبية لصالح شركة خاصة، استوردت الشحنة تحت زعم مستلزمات وإكسسوارات أجهزة كمبيوتر، فيما البضاعة الحقيقية عبارة عن أدوات خطيرة محظور استيرادها ودخولها البلاد، لخطورة استخداماتها وإضرارها على الأمن القومي والأمن العام، وعلى الفور تم تحريز المضبوطات المحظورة وسط الشحنة، وتحرر محضر بواقعة تهريب المنتجات غير المشروعة، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
تمت عملية الضبط بناء على معلومات وردت إلى إدارة شرطة موانئ بورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، بتهريب منتجات غير مشروعة يمكن أن تستخدم فى الإضرار بالأمن القومي والتجسس وغيره من الأغراض الإجرامية، وعلى الفور تقرر تشكيل لجنة أمنية من الجمرك لتفتيش الشحنة المشتبه فيها. وتبين من الفحص أن حاوية
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ضحية جديدة للإهمال.. مصرع طفل سقط في بالوعة بأسوان

موجة غضب عارمة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة "السوشيال ميديا" بعد واقعة "طفل بالوعة الطالبية"، وسط مطالبات بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية، والذي تبعه تحرك الأجهزة المعنية (صرف صحي - الحي -المحافظة)، وظن البعض أن تلك الإجراءات ستحول دون وقوع كارثة جديدة، لكن محافظة أسوان كانت على موعد مع مأساة جديدة راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 3 سنوات فيما أصيب شقيقه إثر سقوطهما في بيارة بلدي للصرف الصحي، وذلك أمام منزلهما بـ"قرية المريناب"، التابعة لمركز إدفو شمال المحافظة.
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الأب خنقها والأخ ذبحها.. أسرار جريمة شرف في القطامية

مفاجأة من العيار الثقيل كشفها ضباط قطاع الأمن العام في واقعة العثور على جثة فتاة مدفونة خلف مساكن الجامع بمنطقة القطامية بالقاهرة، وتبين أن الفتاة من الأقصر وقتلها والدها وشقيقها بعد رحلة تعقب طويلة لارتباطها عاطفيًا بشاب من محافظة القليوبية. البداية بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة القطامية، بالعثور على جثة في حالة تعفن لسيدة مجهولة، وبها طعنات متفرقة ومكممة الفم بقطعة قماش بطريق العين السخنة القديم، أسفل مواسير خط مياه خلف مساكن الجامع، وبجوارها حقيبة يد فارغة وملابس حريمي.
مدرسة بالقليوبية تلغي الاحتفال بعيد الأم لوفاة معلمة

«مات في الفصل».. إحالة واقعة طالب القناطر للنيابة

ساعات قليلة مرت على وفاة طالب داخل أحد الفصول بمدرسة نور السلام الخاصة بالقناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية، حتى أصدر طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، قرارا بإحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية؛ بسبب الإهمال والتقصير في نقل الطالب فور شعوره بالتعب للمستشفى الذى يقع بجوار المدرسة مباشرة، لافتا إلى أن وقائع التسبب في القتل تُحول إلى النيابة العامة فقط، بينما تلك التي تقع تحت بند الإهمال والتقصير يتم تحويلها إلى النيابة الإدارية. وذلك في تصريحات صحفية له اليوم الخميس.
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الكيف كلمة سر في قتل سيدة وسرقة منزلها بالإسكندرية

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية بمقتل ربة منزل تُقيم بمفردها داخل شقة بدائرة قسم شرطة محرم بك، والعثور على جثتها بأرضية الصالة، وملفوف حول عنقها إيشارب وسلامة جميع منافذ الشقة، ووجود بعثرة بمحتويات غرفة نومها. وقررت ابنتها (30 سنة - ربة منزل مُقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) باكتشافها سرقة بعض المشغولات الذهبية وهاتف محمول الخاصين بوالدتها من داخل الشقة.
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90 دقيقة كاشفة.. خطة المرور لتفادي «أمطار الثلاثاء»

كما عرفه زملاؤه وقياداته، وقف بقدمين ثابتتين ممسكا بيده اليمنى جهاز اللا سلكي الذي لا يفارقه أبدا، غير عابئ ببذلته البيضاء التي نالت ما يكفيها من مياه الأمطار، وجسد يأبى الحصول على راحة أو الاختباء داخل سيارته المجهزة، وسط إصرار على قيادة الأزمة على أرض الواقع. صورة تداولها كثيرون من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للواء عمرو البيلي، مساعد مدير أمن العاصمة للمرور، وهو يتفقد الحالة المرورية، خاصة فى شرق القاهرة، وسط تلك الأجواء الصعبة، في رسالة واضحة للمواطنين ورجال المرور على حد سواء، بأن تحمّل المسؤولية من شيم الرجال.
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