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قرار بشأن إجازات المصريين العاملين في الخارج

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م
وزير الكهرباء محمد شاكر - صورة أرشيفية
وزير الكهرباء محمد شاكر - صورة أرشيفية
استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الذي عقده، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقريرا بشأن نتائج جهود وزيري الكهرباء والهجرة في الإعلان عن فتح الإجازات للمصريين العاملين بالخارج التابعين لقطاع الكهرباء غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وذلك في إطار المساعي الدائمة لإيجاد الحلول للمشاكل المتعلقة بالمصريين العاملين بالخارج، والاستجابة لطلباتهم، من خلال تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والهيئات.
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، استعداد الوزارة التام للتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات لإيجاد الحلول اللازمة، لافتا إلى أنه تم تقديم كل التيسيرات لحل موقف إجازات المصريين العاملين بالخارج، وأن وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها لن تقف عائقا أمام مصالح العاملين بها الحاصلين على إجازات
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روسيا تعلق على تأجيل استئناف رحلات «الشارتر» إلى مصر

قالت السفارة الروسية في مصر، اليوم الخميس، إن الأنباء التي نشرتها وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"، عن تأجيل استئناف رحلات الشارتر إلى مصر، لا تعبر عن الموقف الرسمي لروسيا، وأن القيادة الروسية تولي اهتماما كبيرا لاستئناف الرحلات، مشددا على أن القيادة الروسية تولي اهتماما كبيرا لاستئناف رحلات الطيران العارضة بين روسيا والمنتجعات المصرية، متابعة: "نأمل في أن يتم حل هذه المسألة في أقرب وقت، آخذين في الاعتبار التقدم الملموس الذي أحرزته مصر في تأمين مطاراتها".
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السياحة: الإثنين.. بدء أولى رحلات العمرة

أعلنت وزارة السياحة بدء أولى رحلات العمرة للعام الهجري الحالي 1441، يوم الاثنين المقبل، وذلك في أعقاب تشغيل بوابة العمرة المصرية https://umrah.eg/ الذي تم في 17 نوفمبر الجاري، وفى إطار الضوابط المنظمة لموسم العمرة التي وضعتها الوزارة، وتم نشرها بالوقائع المصرية العدد 117 بتاريخ 6 أغسطس 2019، والتى تكفل قيام الوزارة بأداء دورها الرقابي لضمان حقوق المعتمرين المصريين وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم في أثناء أداء المناسك، إلى جانب الحفاظ على حقوق شركات السياحة المصرية.
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مجلس للذكاء الاصطناعي.. «الوزراء» يوافق على 8 قرارات

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على عدد من القرارات الهامة من بينها الموافقة علي مشروع قرار بإنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي يتبع رئاسة مجلس الوزراء، ويسمى (المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي)، ويشكل برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء عدد من الجهات المعنية، و3 من ذوي الخبرة يختارهم رئيس المجلس، ويختص بوضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والإشراف على تنفيذها، ومتابعتها، وتحديثها تماشيا مع التطورات الدولية في هذا المجال.
قطار - أرشيفية

نائب يقترح تقنين أوضاع الباعة الجائلين بالقطارات

تقدم محمد الغول عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، اليوم الخميس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، والفريق كامل الوزير وزير النقل المواصلات، بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين بعربات القطارات، مؤكدا أن ظاهرة الباعة الجائلين في القطارات أصبحت آفة كبيرة، وتمثل خللا يحتاج إلى معالجة بحلول واقعية وليست بقرارات منع ومطاردة ما تؤثر بالسلب على السلم المجتمعي، مقترحا أن يتم تقنين أوضاعهم واستخراج تراخيص لهم برسوم رمزية، وفق الضوابط التي تضعها السلطة التنفيذية.
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شاكر: 287 مليار جنيه إجمالي إنتاج الكهرباء في 2014

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، دعم القيادة السياسية للتطوير الذي يحدث في قطاع الكهرباء بطريقة غير مسبوقة، سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو النقل أو التوزيع، وأن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في مجال انتاج الكهرباء خلال الفترة 2014 حتى 2018 بلغت 287 مليار جنيه، وذلك لزيادة القدرات الكهربائية، متابعا: "لا نستهدف فقط إنتاج الطاقة إنما التصدير أيضا، بالإضافة إلى الخطى الحثيثة للربط الكهربائي خاصة مع دول الجوار"، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة طلعت السويدي، اليوم الإثنين.
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شاكر: تحسن ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الإثنين، إن ترتيب مصر فى مؤشر الحصول على الكهرباء تحسن، وذلك بواقع 68 مركزا خلال 5 سنوات فقط، مضيفا أن ترتيب مصر تحسن في التقارير الدولية عن مؤشر (ممارسة أنشطة الأعمال للحصول على الكهرباء)، لتصل إلى المركز الـ(77) مقابل المركز (145) عام 2015، موضحا أن أحد الأسباب التي لعبت دورا هاما في تقدم مصر بالتقارير الدولية، رفع الشفافية فيما يخص تعريفة الكهرباء، وحسن كفاءة تقديم الطاقة الكهربائية.
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الكهرباء عن سقوط «برج أوسيم»: قديم وغير مستخدم

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حقيقة ما تم تداوله، اليوم الأحد، بشأن ملابسات سقوط برج كهرباء ضغط عالٍ بقرية سقيل، التابعة لمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة. وقالت الوزارة في بيان، إنه في أثناء فك أحد الأبراج جهد 220 كيلوفولت غير المستخدمة داخل محطة غرب القاهرة لإنتاج الكهرباء عن طريق أحد المقاولين التابعين للقطاع الخاص والمتعاقد معه لرفع البرج القديم سقطت أجزاء من هذا البرج على بعض العاملين التابعين للمقاول، ما أدى إلى حدوث إصابات لهم، ونقلوا إلى المستشفى.
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طلب إحاطة لوزير الكهرباء بشأن الإعارات والإجازات

تقدم ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، بشأن إعادة النظر في قرار إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للمصريين العاملين بالخارج، حتى يمكن تدبير احتياجات الهيئات والجهات التابعة لوزارة الكهرباء عن طريق التعاقد المؤقت في حال وجود عجز، وفقا لخطاب وزيرة الدولة للهجرة وكذلك مقترح وزارة المالية بتعيين عمالة مؤقتة وتمديد إجازات العاملين بالخارج.
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