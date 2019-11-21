قرار بشأن إجازات المصريين العاملين في الخارج

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م

وزير الكهرباء محمد شاكر - صورة أرشيفية

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الذي عقده، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقريرا بشأن نتائج جهود وزيري الكهرباء والهجرة في الإعلان عن فتح الإجازات للمصريين العاملين بالخارج التابعين لقطاع الكهرباء غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وذلك في إطار المساعي الدائمة لإيجاد الحلول للمشاكل المتعلقة بالمصريين العاملين بالخارج، والاستجابة لطلباتهم، من خلال تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والهيئات.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، استعداد الوزارة التام للتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات لإيجاد الحلول اللازمة، لافتا إلى أنه تم تقديم كل التيسيرات لحل موقف إجازات المصريين العاملين بالخارج، وأن وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها لن تقف عائقا أمام مصالح العاملين بها الحاصلين على إجازات