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نائبة تطالب بتسريع مناقشة قانونها لحماية الطفل

تحرير:أحمد جاد ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م
العنف الأسري - صورة أرشيفية
العنف الأسري - صورة أرشيفية
طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، لجنتي الشئون التشريعية والتضامن، بتسريع مناقشة مشروع قانون مقدم منها و60 نائبا بشأن تعديل قانون الطفل، مؤكدة حاجة المجتمع إليه لحماية الأطفال، موضحة أن قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفي حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسري يحرر محضر إداري، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما.
وذكرت عبد الحليم، في بيان لها، اليوم الخميس، أنه لا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها، مؤكدة أن هذا ما دفعها للتقدم بمشروع قانون ينص على أنه إذا ترتب على إهمال الطفل وتعرضه إلى خطر وأدى ذلك إلى إصابته بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد
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روسيا تعلق على تأجيل استئناف رحلات «الشارتر» إلى مصر

قالت السفارة الروسية في مصر، اليوم الخميس، إن الأنباء التي نشرتها وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"، عن تأجيل استئناف رحلات الشارتر إلى مصر، لا تعبر عن الموقف الرسمي لروسيا، وأن القيادة الروسية تولي اهتماما كبيرا لاستئناف الرحلات، مشددا على أن القيادة الروسية تولي اهتماما كبيرا لاستئناف رحلات الطيران العارضة بين روسيا والمنتجعات المصرية، متابعة: "نأمل في أن يتم حل هذه المسألة في أقرب وقت، آخذين في الاعتبار التقدم الملموس الذي أحرزته مصر في تأمين مطاراتها".
حج-وعمرة (6)

السياحة: الإثنين.. بدء أولى رحلات العمرة

أعلنت وزارة السياحة بدء أولى رحلات العمرة للعام الهجري الحالي 1441، يوم الاثنين المقبل، وذلك في أعقاب تشغيل بوابة العمرة المصرية https://umrah.eg/ الذي تم في 17 نوفمبر الجاري، وفى إطار الضوابط المنظمة لموسم العمرة التي وضعتها الوزارة، وتم نشرها بالوقائع المصرية العدد 117 بتاريخ 6 أغسطس 2019، والتى تكفل قيام الوزارة بأداء دورها الرقابي لضمان حقوق المعتمرين المصريين وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم في أثناء أداء المناسك، إلى جانب الحفاظ على حقوق شركات السياحة المصرية.
مصطفى-مدبولي

مجلس للذكاء الاصطناعي.. «الوزراء» يوافق على 8 قرارات

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على عدد من القرارات الهامة من بينها الموافقة علي مشروع قرار بإنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي يتبع رئاسة مجلس الوزراء، ويسمى (المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي)، ويشكل برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء عدد من الجهات المعنية، و3 من ذوي الخبرة يختارهم رئيس المجلس، ويختص بوضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والإشراف على تنفيذها، ومتابعتها، وتحديثها تماشيا مع التطورات الدولية في هذا المجال.
قطار - أرشيفية

نائب يقترح تقنين أوضاع الباعة الجائلين بالقطارات

تقدم محمد الغول عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، اليوم الخميس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، والفريق كامل الوزير وزير النقل المواصلات، بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين بعربات القطارات، مؤكدا أن ظاهرة الباعة الجائلين في القطارات أصبحت آفة كبيرة، وتمثل خللا يحتاج إلى معالجة بحلول واقعية وليست بقرارات منع ومطاردة ما تؤثر بالسلب على السلم المجتمعي، مقترحا أن يتم تقنين أوضاعهم واستخراج تراخيص لهم برسوم رمزية، وفق الضوابط التي تضعها السلطة التنفيذية.
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نائب: ننتج 50 ألف طن خردة سنويا.. ويجب استغلالها

قال فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن مصر تمتلك ثروة من خردة السيارات إلا أنها غير مستغلة الاستغلال الأمثل، فالأزمة الرئيسية للخردة بمصر تكمن في سوء تصنيفها وتجميعها، ومصر تحتاج إلى إنشاء العديد من المصانع التي من شأنها فصل الخردة وتجميعها وتوزيعها بعد ذلك لتوزيعه بالصناعة المناسبة له، موضحا أن البيانات تؤكد أن إنتاجنا السنوي من الخردة يصل لحوالي 50 ألف طن فقط سنويا حسب أحدث الأرقام والإحصائيات المتاحة والتي تعود إلى عام 2016.
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نواب عن قانون الأزهر للأحوال الشخصية:لسنا دولة دينية

انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، مشروع قانون الأزهر الشريف المتعلق بالأحوال الشخصية، معتبرين أنه تعدي على اختصاصات السلطة التشريعية، وكان من الأصح أن يقوم بإبداء الرأي فقط طبقا للدستور في مشروعات قوانين النواب التي أرسلت إليه، موضحين أن مشروع القانون لا يعبر عن الشعب ولا يواكب التغييرات في المجتمع ولا مصالح المواطنين، واستطلع "التحرير" آراء عدد من النواب حول هذا الأمر، وهم محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، محمد فؤاد عضو لجنة الإدارة المحلية صاحب مشروع قانون الأحوال الشخصية، إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية والدستورية.
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طلب إحاطة بشأن إسقاط ديون الفلاحين وأصحاب المزارع

تقدمت هيام حلاوة عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بشأن ارتفاع أسعار الكهرباء بالنسبة الأراضي الزراعية والصحراوية ما يثقل كاهل الفلاح المصري، قائلة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في أكثر من خطاب على أولوية قطاع الزراعة وتوصيل التيار لكافة المشروعات الزراعية، إلا أنه لا يتم الاستجابة لمطالب الفلاحين بشأن تيسيرات توصيل التيار الكهربائي لأراضيهم، لتحقيق التوسع الزراعي والإنتاج والاستغناء عن ماكينات الديزل المرهقة للفلاحين.
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طلب إحاطة بشأن سداد فواتير الكهرباء للكنائس

تقدم النائب إبراهيم عبد العزيز حجازي، بطلب إحاطة إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحديد المسؤول عن سداد فواتير الكهرباء للكنائس بالمدن العمرانية الجديدة، حيث تتنصل محافظة القاهرة في الوقت الحالي ممثلة في الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة، من سداد فواتير الكهرباء لكنيسة السيدة العذراء ومارجرجس بمدينة الشروق، الكنيسة الوحيدة بالمدينة، مشيرا إلى أن لديه من المستندات توضح أن الإدارة المركزية لحسابات الحكومة تفيد بتحميل الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة قيمة إنارة دور العبادة الأهلية على بند الإنارة العامة.
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