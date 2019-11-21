رياضة

يوسف: «الكيميا» حرمت لاسارتي من نجاح أكبر في الأهلي

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م
مارتن لاسارتي
مارتن لاسارتي
أشاد محمد يوسف، مدرب الأهلي السابق، بالمدير الفني مارتن لاسارتي الذي قاد الفريق للفوز بالدوري الموسم الماضي قبل رحيله في أغسطس، إلا أن يوسف تحفظ على أمر واحد بشأن المدرب الأوروجواياني، مما حرمه من الاستمرار فترة أطول مع الأهلي وهو عدم استيعاب كيمياء النادي وجماهيره، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال مدرب الأهلي السابق: "لاسارتي كان بإمكانه تحقيق نجاحات أكبر إذا فهم كيمياء الأهلي وجماهيره في مصر، وعندما فزنا بالدوري تصور لاسارتي أنه حقق إنجازا كبيرا، في ظل صعوبة موقف الفريق وتعاقب 3 مدربين عليه بخلاف قوة المنافسة".
وواصل يوسف: "في أوروبا وأمريكا اللاتينية الفوز بالدوري له شأن كبير، ولكن في الأهلي عادي، وكل ما قيل عن تهميش دوري أو أنني مسيطر على الأمور لم يكن صحيحا". وأردف: "لدينا أسلوب عمل في الأهلي، يفيد أن المدير الفني مسؤول 100% والمساعدون له دورهم استشاري، أقول رأيي عندما يطلب وطبقا لخبراتي وسابق معرفتي باللاعبين
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