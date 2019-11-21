إيران تتأثر اقتصاديا بقطع الملالي للإنترنت

أصدرت السلطات الإيرانية قرارا بمنع نشطاء المعارضة من نشر صور أو مقاطع فيديو على الإنترنت، وهو ما كان له تأثير واضح فى اقتصاد البلاد على مدى الأيام الماضية

تحرير:محمود نبيل ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م

تظاهرات إيران

واصلت إيران إغلاق شبكات الإنترنت المحلي كجزء من حملة على الاحتجاجات المناهضة للحكومة، ليومها الرابع على التوالي، وهو انقطاع غير مسبوق تسبب في أضرار متزايدة، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي على حد سواء في الأيام القليلة الماضية. ونشرت مجموعة نيتبلوكس لمراقبة الإنترنت ومقرها لندن، تغريدة في وقت مبكر من اليوم الخميس، عبر إيران، قائلة إن إغلاق الإنترنت "شبه الكلي" قد تجاوز 100 ساعة منذ أن بدأت في وقت متأخر من يوم السبت، وهو ما يشير إلى رقم قياسي جديد.

وأضافت المجموعة: "الحقوق الرقمية من أصول حقوق الإنسان، يجب إعادة وصول شبكات الإنترنت إلى جميع الإيرانيين". وأصدرت السلطات الإيرانية قرارا بمنع نشطاء المعارضة من نشر صور أو مقاطع فيديو على الإنترنت للاحتجاجات في العديد من المناطق بالبلاد التي شهدت يوم الجمعة الماضي، تظاهرات عنيفة ضد زيادة الحكومة المفاجئة