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نائب يقترح تقنين أوضاع الباعة الجائلين بالقطارات

تحرير:أحمد جاد ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م
قطار - صورة أرشيفية
قطار - صورة أرشيفية
تقدم محمد الغول عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، اليوم الخميس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، والفريق كامل الوزير وزير النقل المواصلات، بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين بعربات القطارات، مؤكدا أن ظاهرة الباعة الجائلين في القطارات أصبحت آفة كبيرة، وتمثل خللا يحتاج إلى معالجة بحلول واقعية وليست بقرارات منع ومطاردة ما تؤثر بالسلب على السلم المجتمعي، مقترحا أن يتم تقنين أوضاعهم واستخراج تراخيص لهم برسوم رمزية، وفق الضوابط التي تضعها السلطة التنفيذية.
وأَضاف الغول أن هذه التراخيص تحقق لهم البيع داخل عربات قطار الدرجات الثالثة والثانية والأولى دون الدرجات المميزة والسياحية، على ألا يتم السماح لأي منهم بالعمل دون ترخيص، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون حسن السير والسلوك على أن يتم الكشف عليه جنائيا وسياسيا
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شركة-الطيران-الروسية-بوبيدا (2)

روسيا تعلق على تأجيل استئناف رحلات «الشارتر» إلى مصر

قالت السفارة الروسية في مصر، اليوم الخميس، إن الأنباء التي نشرتها وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"، عن تأجيل استئناف رحلات الشارتر إلى مصر، لا تعبر عن الموقف الرسمي لروسيا، وأن القيادة الروسية تولي اهتماما كبيرا لاستئناف الرحلات، مشددا على أن القيادة الروسية تولي اهتماما كبيرا لاستئناف رحلات الطيران العارضة بين روسيا والمنتجعات المصرية، متابعة: "نأمل في أن يتم حل هذه المسألة في أقرب وقت، آخذين في الاعتبار التقدم الملموس الذي أحرزته مصر في تأمين مطاراتها".
حج-وعمرة (6)

السياحة: الإثنين.. بدء أولى رحلات العمرة

أعلنت وزارة السياحة بدء أولى رحلات العمرة للعام الهجري الحالي 1441، يوم الاثنين المقبل، وذلك في أعقاب تشغيل بوابة العمرة المصرية https://umrah.eg/ الذي تم في 17 نوفمبر الجاري، وفى إطار الضوابط المنظمة لموسم العمرة التي وضعتها الوزارة، وتم نشرها بالوقائع المصرية العدد 117 بتاريخ 6 أغسطس 2019، والتى تكفل قيام الوزارة بأداء دورها الرقابي لضمان حقوق المعتمرين المصريين وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم في أثناء أداء المناسك، إلى جانب الحفاظ على حقوق شركات السياحة المصرية.
مصطفى-مدبولي

مجلس للذكاء الاصطناعي.. «الوزراء» يوافق على 8 قرارات

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على عدد من القرارات الهامة من بينها الموافقة علي مشروع قرار بإنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي يتبع رئاسة مجلس الوزراء، ويسمى (المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي)، ويشكل برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء عدد من الجهات المعنية، و3 من ذوي الخبرة يختارهم رئيس المجلس، ويختص بوضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والإشراف على تنفيذها، ومتابعتها، وتحديثها تماشيا مع التطورات الدولية في هذا المجال.
العنف الأسري

نائبة تطالب بتسريع مناقشة قانونها لحماية الطفل

طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، لجنتي الشئون التشريعية والتضامن، بتسريع مناقشة مشروع قانون مقدم منها و60 نائبا بشأن تعديل قانون الطفل، مؤكدة حاجة المجتمع إليه لحماية الأطفال، موضحة أن قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفي حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسري يحرر محضر إداري، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما.
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

«قوى عاملة النواب» توصي بلقاء عاجل مع رئيس الحكومة

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالي المراغي، اليوم الثلاثاء، بعقد لقاء عاجل خلال 15 يوما مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ووزراء (المالية، الزراعة، التنمية المحلية، الصحة، الأوقاف، التعليم)، بحضور رئيس جهاز التنظيم والإدارة، لمناقشة أزمة العاملين على الصناديق الخاصة، والمؤقتين وعمال التشجير بوزارة الزراعة، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة بشأن أزمة ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وأزمة تسويات الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وكذلك العمال المؤقتين مثل عمال التشجير بوزارة الزراعة.
قطار (2)

البرلمان يناقش اتفاقا بـ555 ألف يورو لتجديد القطارات

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة، يوم الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشـئون الاقتصــادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (514) لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق منحة، بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات، وذلك بمبلغ 555 ألف و343 يورو والموقع بتاريخ 19 أغسطس 2019.
وزير النقل كامل الوزير في زيارته للبحيرة (3)

السكة الحديد: تدريب عاجل لجميع المتعاملين مع الجمهور

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن إعداد وتنفيذ برنامج تأهيلي وتدريبي عاجل وفوري لكافة طوائف السكة الحديد من المتعاملين مع الجمهور، بحيث يتضمن هذا البرنامج، التعامل بشكل قانوني مناسب تجاه المواقف الطارئة والمختلفة، والتعامل الإيجابي مع الركاب، موضحة أن إعداد وتنفيذ هذا البرنامج يأتي بناء على توجيهات وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، كما يأتي وفق الخطة التدريبية المعدة بالهيئة سابقاً لنواحي التدريب والتأهيل لطوائف التشغيل المختلفة.
مجلس-النواب (1)

نائبة: يجب توفير الرعاية الاجتماعية لأسرة شاب القطار

طالبت إيمان خضر عضو مجلس النواب، بمعاقبة مسؤولي قطار رقم "934"، صاحب واقعة إلقاء شابين من القطار، والتي لا بد أن يقابلها تحرك عاجل من أعلى مستوى، لمعاقبة المسؤولين بعد أن سلكوا مسلكا خلاف القانون، وأجبروا شابين على النزول، أحدهما توفي، والآخر أصيب، متسائلة: "أين خطة وزارة النقل لتدريب العاملين في هيئة السكك الحديدية على فن التعامل مع المواطنين؟"، ففي أي دولة في العالم، الموظف بها بمثابة ممثل عن السلطة التنفيذية وواجهة للدولة، فما بالنا بأشخاص منوط لهم تحصيل رسوم التذاكر من المواطنين، فلابد أن يتحلوا بقدر من المرونة وسعة الصدر".
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