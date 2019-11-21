نائب يقترح تقنين أوضاع الباعة الجائلين بالقطارات

تحرير:أحمد جاد ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م

قطار - صورة أرشيفية

تقدم محمد الغول عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، اليوم الخميس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، والفريق كامل الوزير وزير النقل المواصلات، بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين بعربات القطارات، مؤكدا أن ظاهرة الباعة الجائلين في القطارات أصبحت آفة كبيرة، وتمثل خللا يحتاج إلى معالجة بحلول واقعية وليست بقرارات منع ومطاردة ما تؤثر بالسلب على السلم المجتمعي، مقترحا أن يتم تقنين أوضاعهم واستخراج تراخيص لهم برسوم رمزية، وفق الضوابط التي تضعها السلطة التنفيذية.

وأَضاف الغول أن هذه التراخيص تحقق لهم البيع داخل عربات قطار الدرجات الثالثة والثانية والأولى دون الدرجات المميزة والسياحية، على ألا يتم السماح لأي منهم بالعمل دون ترخيص، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون حسن السير والسلوك على أن يتم الكشف عليه جنائيا وسياسيا