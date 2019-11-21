بعائد 10%.. أسعار الفائدة الجديدة على حسابات التوفير

قامت مجموعة من البنوك في مصر بخفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير بنسبة 1%، وغالبية هذه الحسابات يتم تقسيمها إلى شرائح على حسب قيمة المبلغ، كما تتنوع دورية صرف العائد
قرر عدد من البنوك الحكومية والعاملة فى مصر، خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير، وذلك عقب قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض، وتعد هذه هي المرة الرابعة لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2019، حيث تم خفضها في شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، وشهري أغسطس وسبتمبر الماضيين على التوالي بواقع 250 نقطة أساس، ليصبح إجمالي مقدار خفض سعر الفائدة منذ بداية العام الجاري نحو 4.5%.
وحساب التوفير هو حساب مصرفى يسمح للعميل بتحريكه في أي وقت سواء بالسحب أو بالإيداع، ولا يخضع لمدة محددة.
ونعرض فى هذا التقرير أسعار الفائدة الجديدة على حسابات التوفير فى البنوك وفقا لما يلى:
بنك مصر
قرر بنك مصر خفض أسعار الفائدة على حساب التوفير الخاص بكبار العملاء بنسبة 1%، وينقسم الحساب إلى 5 شرائح، وفقا لما يلي:
-الشريحة الأولى: تبدأ من مليون جنيه لأقل من مليوني جنيه، بسعر فائدة 3.75% بدلا من 4.75%
ونعرض فى هذا التقرير أسعار الفائدة الجديدة على حسابات التوفير فى البنوك وفقا لما يلى:
بنك مصر
قرر بنك مصر خفض أسعار الفائدة على حساب التوفير الخاص بكبار العملاء بنسبة 1%، وينقسم الحساب إلى 5 شرائح، وفقا لما يلي:
-الشريحة الأولى: تبدأ من مليون جنيه لأقل من مليوني جنيه، بسعر فائدة 3.75% بدلا من 4.75% .
-الشريحة الثانية: تبدأ من 2 جنيه لأقل من 10 ملايين جنيه، بسعر فائدة 4.25% بدلا من 5.25%.
-الشريحة الثالثة: تبدأ من 10 ملايين جنيه لأقل من 30 ملايين جنيه، بسعر فائدة 4.75% بدلا من 5.75%.
-الشريحة الرابعة: تبدأ من 30 مليون جنيه لأقل من 100 مليون جنيه، بسعر فائدة 5.25% بدلا من 6.25%.
-الشريحة الخامسة: تبدأ من 100 مليون جنيه لأكثر، بسعر فائدة 6.5% بدلا من 7.5%.
البنك الأهلي المصري
ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب في البنك الأهلي المصري نحو 1000 جنيه، ويتم تقسيمه إلى 4 شرائح حتى 500 ألف جنيه، ويتم احتساب العائد بداية من 3 آلاف جنيه وفقا لما يلي:
-الشريحة الأولى من 3 إلى 5 آلاف جنيه: سعر الفائدة 6.85% شهريا، 6.9% ربع سنوي، 7% نصف سنوي، 7.7% سنويا.
-الشريحة الثانية من 5 إلى 100 آلاف جنيه: سعر الفائدة 7.55% شهريا، 7.65% ربع سنوي، 7.75% نصف سنوي، 8% سنويا.
-الشريحة الثالثة من 100 إلى 500 ألف جنيه: سعر الفائدة 8.5% شهريا، 8.8% ربع سنوي، 8.5% نصف سنوي، 8.75% سنويا.
-الشريحة الرابعة أكثر من 500 ألف جنيه: سعر الفائدة 8.95% شهريا، 9.5% ربع سنوي، 9% نصف سنوي، 9.5% سنويا.
بنك القاهرة
ويقسم بنك القاهرة حساب التوفير إلى 4 شرائح وتشمل:
-الشريحة الأولى من 5 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه: سعر فائدة 6% شهريا، 6.25% ربع سنوي، 6.5% نصف سنوي، 6.75% سنويا.
-الشريحة الثانية من 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه: سعر فائدة 6.25% شهريا، و6.75% ربع سنوي، و6.625% نصف سنوي، و7.75% سنويا.
-الشريحة الثالثة من مليون إلى 2 مليون جنيه: سعر فائدة 7.25% شهريا، و7.75% ربع سنوي، و8.25% نصف سنوي، و8.5% سنويا.
-الشريحة الرابعة أكثر من 2 مليون جنيه: سعر فائدة 9.25% شهريا، و9.75% ربع سنوي، و10.25% نصف سنوي، و10.75% سنويا.
بنك قناة السويس
قرر بنك قناة السويس خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على جميع حسابات التوفير بدوريات صرفها المختلفة، ويقدم البنك مجموعة متنوعة من حسابات التوفير:
حساب التوفير العادي، ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 5 آلاف جنيه وينقسم إلى 3 شرائح:
-الشريحة الأولى من 5 آلاف إلى 250 ألف جنيه: بسعر فائدة 2% شهريا، و2.25% ربع سنوي، و2.5% نصف سنوي، و2.75% سنويا.
-الشريحة الثانية من 250 ألفا إلى 500 ألف جنيه: بسعر فائدة 3.25% شهريا، و3.5% ربع سنوي، و3.75% نصف سنوي، و4% سنويا.
-الشريحة الثالثة أكثر من 500 ألف جنيه: بسعر فائدة 4.5% شهريا، و4.75% ربع سنوي، و5% نصف سنوي، و5.25% سنويا.
حساب توفير برييمير، ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساي نحو 2 مليون جنيه، وينقسم إلى شريحتين:
-الشريحة الأولى من 2 مليون إلى 5 ملايين جنيه: بسعر فائدة 5.75% شهريا، و6% ربع سنوي، و6.25% نصف سنوي، و6.75% سنويا.
-الشريحة الثانية أكثر من 5 مليون جنيه: بسعر فائدة 6.25% شهريا، و6.75% ربع سنوي، و7% نصف سنوي، و7.25% سنويا.
حساب التفوق
ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 5 آلاف جنيه، بسعر عائد يبلغ نحو 3.5% شهريا، و3.75% ربع سنوي، 4% نصف سنوي، و4.25% سنويا.
حساب الحصالة
ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 5 آلاف جنيه، بسعر عائد يبلغ نحو 3% شهريا، و3.25% ربع سنوي، و3.5% نصف سنوي، و3.75% سنويا.
البنك المصري الخليجي (EGBANK)
خفض البنك المصري الخليجي أسعار الفائدة على حسابات التوفير بنسبة 1% وتنقسم إلى:
حساب التوفير العادي
ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 5 آلاف جنيه، بسعر فائدة يبلغ نحو 4.5% شهريا، و4.75% ربع سنوي، و5% سنويا.
حساب الادخار التصاعدي، وينقسم إلى 3 شرائح:
-الشريحة الأولى من 2000 إلى 10 آلاف جنيه: بسعر فائدة 3% شهريا، و3.25% ربع سنوي.
-الشريحة الثانية من 10 إلى 50 ألف جنيه: بسعر فائدة 3.5% شهريا، و3.75% ربع سنوي.
-الشريحة الثالثة من 50 إلى 100 ألف جنيه: بسعر فائدة 4% شهريا، و4.25% ربع سنوي.
بنك عودة
خفض بنك عودة أسعار الفائدة على حسابات التوفير بنسبة 1% وتنقسم إلى:
حساب توفير «دايموند»
ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 10 آلاف جنيه، بسعر فائدة يبلغ نحو 8% ربع سنوي، و9% سنويا.
حساب توفير «ستيب أب»، وينقسم إلى 5 شرائح وفقا لما يلي:
-الشريحة الأولى من 20 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه: بسعر فائدة 4% شهريا، و4.25% ربع سنوي، و4.5% سنويا.
-الشريحة الثانية من 100 إلى 500 ألف جنيه: بسعر فائدة 8.5% شهريا، و8.75% ربع سنوي، و9% سنويا.
-الشريحة الثالثة من 500 ألف إلى 2 مليون جنيه: بسعر فائدة 8.75% شهريا، و9% ربع سنوي، و9.25% سنويا.
-الشريحة الرابعة من 2 مليون إلى 5 ملايين جنيه: بسعر فائدة 9% شهريا، و9.25% ربع سنوي، و9.5% سنويا.
-الشريحة الخامسة أكثر من 5 ملايين جنيه: بسعر فائدة 9.5% شهريا، و9.75% ربع سنوي، و10% سنويا.