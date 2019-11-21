بعائد 10%.. أسعار الفائدة الجديدة على حسابات التوفير

قامت مجموعة من البنوك في مصر بخفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير بنسبة 1%، وغالبية هذه الحسابات يتم تقسيمها إلى شرائح على حسب قيمة المبلغ، كما تتنوع دورية صرف العائد

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

تعاملات بنكية

قرر عدد من البنوك الحكومية والعاملة فى مصر، خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير، وذلك عقب قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض، وتعد هذه هي المرة الرابعة لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2019، حيث تم خفضها في شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، وشهري أغسطس وسبتمبر الماضيين على التوالي بواقع 250 نقطة أساس، ليصبح إجمالي مقدار خفض سعر الفائدة منذ بداية العام الجاري نحو 4.5%. وحساب التوفير هو حساب مصرفى يسمح للعميل بتحريكه في أي وقت سواء بالسحب أو بالإيداع، ولا يخضع لمدة محددة.

ونعرض فى هذا التقرير أسعار الفائدة الجديدة على حسابات التوفير فى البنوك وفقا لما يلى: بنك مصر قرر بنك مصر خفض أسعار الفائدة على حساب التوفير الخاص بكبار العملاء بنسبة 1%، وينقسم الحساب إلى 5 شرائح، وفقا لما يلي: -الشريحة الأولى: تبدأ من مليون جنيه لأقل من مليوني جنيه، بسعر فائدة 3.75% بدلا من 4.75%