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بعائد 10%.. أسعار الفائدة الجديدة على حسابات التوفير

قامت مجموعة من البنوك في مصر بخفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير بنسبة 1%، وغالبية هذه الحسابات يتم تقسيمها إلى شرائح على حسب قيمة المبلغ، كما تتنوع دورية صرف العائد
تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م
تعاملات بنكية
تعاملات بنكية
قرر عدد من البنوك الحكومية والعاملة فى مصر، خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير، وذلك عقب قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض، وتعد هذه هي المرة الرابعة لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2019، حيث تم خفضها في شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، وشهري أغسطس وسبتمبر الماضيين على التوالي بواقع 250 نقطة أساس، ليصبح إجمالي مقدار خفض سعر الفائدة منذ بداية العام الجاري نحو 4.5%. وحساب التوفير هو حساب مصرفى يسمح للعميل بتحريكه في أي وقت سواء بالسحب أو بالإيداع، ولا يخضع لمدة محددة.
ونعرض فى هذا التقرير أسعار الفائدة الجديدة على حسابات التوفير فى البنوك وفقا لما يلى: بنك مصر قرر بنك مصر خفض أسعار الفائدة على حساب التوفير الخاص بكبار العملاء بنسبة 1%، وينقسم الحساب إلى 5 شرائح، وفقا لما يلي: -الشريحة الأولى: تبدأ من مليون جنيه لأقل من مليوني جنيه، بسعر فائدة 3.75% بدلا من 4.75%
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الدولار-مقابل-الجنيه

الدولار ينخفض في 4 بنوك.. وقناة السويس أقل سعر

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.13 جنيه للبيع، و16.03 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك المصري الخليجي، وبنك إتش إس بي سي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك مصر إيران بواقع قرش واحد فقط أيضا ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء.
عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب

الضرائب: إطلاق مشروع قومي لميكنة الإجراءات الضريبية

كد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، على دعم القيادة السياسية واهتمامها الكبير بمشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية ومتابعة تنفيذ كافة هذه المشروعات بشكل تفصيلي، إلى جانب دعم واهتمام وزارة المالية لنجاح تنفيذ مشاريع تطوير وإصلاح المنظومة الضريبية ككل. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر إطلاق مشروع ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية بحضور المهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية ورئيس مشروعات التطوير، وممثلين من شركة IBM، وقيادات مصلحة الضرائب المصرية.
دولارات

سعر الدولار اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.05 جنيه، ونحو 16.15 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 16.14 جنيه للبيع، و16.04 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك البركة ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك عودة، وبنك إتش إس بي سي، والبنك المصري الخليجي نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء.
الذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1467 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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تعاملات بنكية (3)

4 بنوك تخفض سعر الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير

بدأ عدد من البنوك المحلية والعاملة في مصر في خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار والودائع وحسابات التوفير، وذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية بخفض سعر الفائدة بواقع 1% يوم الخميس الماضي، لتصل إلى مستوى 12.25% و13.25% للإيداع والإقراض على التوالي، وتعد هذه هي المرة الرابعة لخفض سعر الفائدة خلال العام الجاري 2019. ويعد سعر الفائدة على حسابات التوفير والودائع وشهادات الادخار فى البنوك، هى نسبة العائد على الأموال التى يضعها العميل فى هذه الوديعة أو الشهادة فى فترة زمنية معينة.
تعاملات بنكية (2)

البنوك تحسم اليوم سعر الفائدة على الأوعية الادخارية

تجتمع لجان الأصول والخصوم بعدد من البنوك الحكومية والعاملة في مصر اليوم، الأحد، لبحث أسعار الفائدة على جميع الأوعية الإدخارية من شهادات ادخارية، وحسابات توفير، وودائع تماشيا مع قرار البنك المركزي. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 12.5% و13.25% للإيداع والإقراض على التوالي، وتعد هذه هي المرة الرابعة لخفض سعر الفائدة خلال العام الجاري 2019. وقرر كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الشهادات ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات.
دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 16 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.07 جنيه، ونحو 16.17 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك المصري الخليجي ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك كريدي إجريكول ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء.
طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى-اقتصاد

ماذا لو انخفضت أسعار الفائدة في مصر إلى 10%؟

تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري غدا، الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفض الفائدة للمرة الرابعة خلال العام الجاري. وتوقع بنك استثمار «برايم» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 0.5% خلال الربع الأخير من العام الجاري، وأن يخفضها بنسبة 3% خلال عام 2020. وأضاف البنك في تقرير له، أن هناك توقعات بوصول سعر الفائدة على الودائع لليلة الواحدة إلى 12.75% بنهاية العام، على أن يصل إلى 9.75% بحلول نهاية عام 2020.
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