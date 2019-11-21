رسميا.. سوبر الزمالك والترجي في الدوحة 14 فبراير

تحرير:أحمد بركات ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

لحظة تتويج الزمالك بكأس الكونفيدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، رسميا إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا والزمالك بطل الكونفيدرالية الإفريقية، في العاصمة القطرية، الدوحة، يوم 14 فبراير المقبل. وكان كاف أعلن في وقت سابق تأجيل مباراة السوبر، قائلا: «ظروف غير متوقعة تسببت فى تأجيل إعلان بطل دورى أبطال إفريقيا موسم 2018- 2019، وبسبب أيضا الفترة القصيرة التى تفصلنا عن ميعاد البطولة، التى كان من المقرر إقامتها أيام 16 و17 و18 من شهر أغسطس الماضي". وأكمل البيان: "لذلك قررنا تأجيل المباراة لوقت لاحق، وسنعلن فى وقت لاحق عن موعد المباراة".

وفي وقت سابق، شدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على رفضه خوض المباراة في الدوحة، وهو ما يعرض الزمالك لمشكلة قد تحرمه من المنافسة على أي لقب قاري لفترة طويلة. وأعلن مرتضى فى تصريحات تليفزيونية عن رفضه خوض فريقه الأول لكرة القدم مواجهة السوبر الإفريقى لموسم (2018- 2019) أمام نظيره الترجى التونسى، في

وفي وقت سابق، شدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على رفضه خوض المباراة في الدوحة، وهو ما يعرض الزمالك لمشكلة قد تحرمه من المنافسة على أي لقب قاري لفترة طويلة.



وأعلن مرتضى فى تصريحات تليفزيونية عن رفضه خوض فريقه الأول لكرة القدم مواجهة السوبر الإفريقى لموسم (2018- 2019) أمام نظيره الترجى التونسى، في الأراضى القطرية، وذلك بسبب خلافات سياسية أدت إلى مقاطعة مصرية لقطر.



وقال مرتضى فى تصريحاته: «على استعداد لمواجهة الترجي التونسي في تونس لأنه شعب شقيق لكن لن أرسل فريقى إلى قطر من أجل الحصول على (صفيحة)» على حد تعبيره.



وأوضح مرتضى منصور: «الفريق لن يسافر إلى قطر فهي دولة إرهابية وإعلامها يحرض على قتل الجيش واختلاق الأزمات في الدول العربية؛ مثل سوريا ولبنان».

