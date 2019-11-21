رياضة

رسميا.. سوبر الزمالك والترجي في الدوحة 14 فبراير

تحرير:أحمد بركات ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م
لحظة تتويج الزمالك بكأس الكونفيدرالية
لحظة تتويج الزمالك بكأس الكونفيدرالية
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، رسميا إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا والزمالك بطل الكونفيدرالية الإفريقية، في العاصمة القطرية، الدوحة، يوم 14 فبراير المقبل. وكان كاف أعلن في وقت سابق تأجيل مباراة السوبر، قائلا: «ظروف غير متوقعة تسببت فى تأجيل إعلان بطل دورى أبطال إفريقيا موسم 2018- 2019، وبسبب أيضا الفترة القصيرة التى تفصلنا عن ميعاد البطولة، التى كان من المقرر إقامتها أيام 16 و17 و18 من شهر أغسطس الماضي". وأكمل البيان: "لذلك قررنا تأجيل المباراة لوقت لاحق، وسنعلن فى وقت لاحق عن موعد المباراة".
وفي وقت سابق، شدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على رفضه خوض المباراة في الدوحة، وهو ما يعرض الزمالك لمشكلة قد تحرمه من المنافسة على أي لقب قاري لفترة طويلة. وأعلن مرتضى فى تصريحات تليفزيونية عن رفضه خوض فريقه الأول لكرة القدم مواجهة السوبر الإفريقى لموسم (2018- 2019) أمام نظيره الترجى التونسى، في
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رمضان صبحي (3)

رمضان صبحي عن ضم صلاح: «امنحوا 21 رجلا حقهم أولا»

قال رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأولمبي، إنه تلقى مكالمة من الدولي محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وطالبه بأن يبارك للمنتخب بالكامل على التأهل لأولمبياد طوكيو. ورد رمضان خلال المؤتمر الصحفي لمباراة غدٍ أمام كوت ديفوار، على الحديث عن الاحتياج لضم محمد صلاح، مؤكدا: «مع احترامي للجميع، هذه القائمة ضمت 21 رجلا كافحوا طوال البطولة لتحقيق التأهل للأولمبياد ونجحنا في ذلك، بالإضافة إلى المصابين الذين كانوا بجانبنا منذ البداية ومنهم من لم يرحل حتى بعد الإصابة».
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مرتضى منصور يكشف للتحرير موقف الزمالك من لقاء السوبر

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف ناديه من خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في قطر، إذ أكد أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الإثنين المقبل من أجل الاستقرار على قرار خوض المباراة من عدمه. وأضاف رئيس نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن مجلس الإدارة سيجتمع من أجل مناقشة خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق الترجي التونسي بدولة قطر، على أن يعلن مجلس الإدارة قراره من خلال مؤتمر صحفي يعلن عنه رئيس القلعة البيضاء.
رونالدو-واسرته

هل تزوج رونالدو وجورجينا سرا في المغرب؟

ذكرت تقارير إيطالية أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس، ورفيقته جورجينا رودريجيز تزوجا سرا في المغرب. وأشارت صحيفة (نوفيلا 2000) إلى أن حفل الزفاف المزعوم أقيم بعدما حضر الثنائي حفل جوائز (إم تي في) الذي أقيم بمدينة إشبيلية الإسبانية في الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري. وأضافت الصحيفة الإيطالية أن الحفل حضره عدد قليل من الأقارب والمعارف، وأن الصديق المقرب من كريستيانو، لاعب الكيك بوكسينج المغربي بدر هاري، هو الذي تولى تنظيم الزفاف.
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مرتضى منصور (2)

مرتضى منصور: قيد أوناجم في قائمة الزمالك الإفريقية

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرر فتح باب القيد الافريقي من 15 نوفمبر الحالي وحتى 31 يناير المقبل، موضحا أن الزمالك احتفظ بحقه في قيد المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق بالقائمة الإفريقية وأن الزمالك سيحصل على بطاقه أوناجم يوم 15 نوفمبر ويستعد الزمالك لخوض دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا الذي سينطلق في نهاية نوفمبر الحالي أمام فريق تي بي مازيمبي الكونغولي في أولى مباريات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية الغائبة عن خزائن الزمالك منذ 2002.
مصطفى-مراد-فهمى

فهمي: لم أجامل الأهلي.. ونادي القرن لقب شرفي

رد مصطفى مراد فهمي، سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق، على اتهامات مسؤولي الزمالك له بحرمان القلعة البيضاء من لقب "نادي القرن" ومنحه للغريم الأهلي، وذلك حسبما أفاد خلال حوار تليفزيوني. وقال سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق: "التصنيف الذي تم بناءً عليه اختيار الأهلي نادي القرن في إفريقيا، تم وضعه عام 1995، واللقب تم إعلانه بعد 5 أعوام، ولم يعترض مسؤولو الزمالك، ولم أجامل الأهلي في عهدي، بدليل إيقافه قاريا 3 أعوام، ونادي القرن ما هو إلا لقب شرفي، وأعتقد أن الزمالك أكبر من الوقوف عنده. يجب عليه التركيز في المستقبل ونسيان هذا اللقب".
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (8)

صحيفة مغربية تكشف سبب عدم إعلان موعد السوبر الإفريقي

كشفت تقارير صحفية مغربية عن سبب تأخير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في إعلان موعد مباراة السوبر الإفريقي، والمقرر إقامتها بين الزمالك (بطل الكونفيدرالية) والترجى التونسى (بطل دوري أبطال إفريقيا). وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، اليوم الثلاثاء، أن السبب في التأخير هو لجوء نادي الوداد البيضاوي المغربي إلى المحكمة الرياضية الدولية، من أجل حسم صاحب لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينه وبين فريق الترجي التونسي، بعد الأزمة التي شهدتها المباراة النهائية.
ايقاف-مرتضى-منصور

مرتضى منصور يترك مقصورة استاد السلام

ابتعد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن مقصورة ملعب السلام فى أثناء حضور مباراة جينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري الأبطال، ووُجد فى مدرجات الدرجة الأولى وسط جماهير الزمالك وبجواره هاني زادة عضو مجلس الإدارة، وفي المقصورة الرئيسية أعضاء مجلس إدارة الزمالك، وعلى رأسهم المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، كما حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة التي تدير اتحاد الكرة. ويحتاج الزمالك إلى الفوز بهدف نظيف يكفيه للتأهل لدور المجموعات، بعدما خسر الأبيض في مباراة الذهاب في السنغال بهدفين مقابل هدف.
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