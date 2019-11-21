الكيف كلمة سر في قتل سيدة وسرقة منزلها بالإسكندرية

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

جثة

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية بمقتل ربة منزل تُقيم بمفردها داخل شقة بدائرة قسم شرطة محرم بك، والعثور على جثتها بأرضية الصالة، وملفوف حول عنقها إيشارب وسلامة جميع منافذ الشقة، ووجود بعثرة بمحتويات غرفة نومها. وقررت ابنتها (30 سنة - ربة منزل مُقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) باكتشافها سرقة بعض المشغولات الذهبية وهاتف محمول الخاصين بوالدتها من داخل الشقة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة أحد الأشخاص نجار موبيليا مُقيم بدائرة مركز شرطة دسوق بكفرالشيخ، سبق اتهامه في 4 قضايا "تبديد، سرقة"، وأمكن ضبطه.بمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكاب الواقعة، وقرر تواجده بتاريخ الواقعة أسفل العقار محل إقامة المجنى عليها،

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة أحد الأشخاص نجار موبيليا مُقيم بدائرة مركز شرطة دسوق بكفرالشيخ، سبق اتهامه في 4 قضايا "تبديد، سرقة"، وأمكن ضبطه.



بمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكاب الواقعة، وقرر تواجده بتاريخ الواقعة أسفل العقار محل إقامة المجنى عليها، وحال مشاهدته لها أثناء دخولها منزلها بمفردها عقد العزم على سرقتها لاعتياده تعاطى المواد المخدرة، وأثناء دلوفها للمنزل، طرحها أرضاً واعتدى عليها بالضرب، ثم كتم أنفاسها لمنعها من الصراخ، مما أودى بحياتها واستولى على هاتفها المحمول ودبلة فضيه ومبلغ مالى وهرب.



أضاف المتهم أنه تصرف في الهاتف المحمول ببيعه لأحد المحلات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، كما ضُبط بحوزة المتهم (الدبلة الفضية،ومبلغ مالى) المستولى عليهما.



