«مات في الفصل».. إحالة واقعة طالب القناطر للنيابة

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

مدرسة - أرشيفية

ساعات قليلة مرت على وفاة طالب داخل أحد الفصول بمدرسة نور السلام الخاصة بالقناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية، حتى أصدر طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، قرارا بإحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية؛ بسبب الإهمال والتقصير في نقل الطالب فور شعوره بالتعب للمستشفى الذى يقع بجوار المدرسة مباشرة، لافتا إلى أن وقائع التسبب في القتل تُحول إلى النيابة العامة فقط، بينما تلك التي تقع تحت بند الإهمال والتقصير يتم تحويلها إلى النيابة الإدارية. وذلك في تصريحات صحفية له اليوم الخميس.

وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أكد استمرار التحقيقات مع إدارة المدرسة، موضحا أنه تم إرسال تقرير مفصل من الإدارة التعليمية يتضمن نص أقوال إدارة المدرسة وزملاء الطالب ونتائج تفريغ كاميرات المراقبة داخل الفصل، تمهيدا لضم هذا الملف إلى التحقيقات. يُشار إلى وفاة الطالب طارق محمد القوصي بالصف الثالث

وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أكد استمرار التحقيقات مع إدارة المدرسة، موضحا أنه تم إرسال تقرير مفصل من الإدارة التعليمية يتضمن نص أقوال إدارة المدرسة وزملاء الطالب ونتائج تفريغ كاميرات المراقبة داخل الفصل، تمهيدا لضم هذا الملف إلى التحقيقات.



يُشار إلى وفاة الطالب طارق محمد القوصي بالصف الثالث الإعدادي، أول من أمس، بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية خلال إحدى الحصص الدراسية عقب "الفسحة".



بينت التحقيقات الأولية وتحريات المباحث أن التقرير المبدئي أثبت أن الطالب لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، ونفى التقرير وجود شبهة جنائية في الواقعة.







