ماني عن «مو وبوبي»: لكرة القدم لغة واحدة في العالم

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م

ماني - صلاح

«سأناضل لوصف مدى نجاح كلوب مع الفريق، يمكن للجميع رؤية ما قدمه للنادي والمدينة، والجودة التي يتمتع بها كمدير فني رائع، ويوجد الكثير من المدربين الجيدين في أوروبا، لكن ما يمكنني قوله هو أن مدربنا لديه دائمًا الكلمات والأشياء الصحيحة لإدارة فريقه، خاصة معرفة كيفية التعامل مع اللاعبين، وأثق دائمًا في تأثيره فى الفريق، فهو الأفضل في العالم»، بتلك الكلمات وصف الدولي السنغالي ساديو ماني، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، مدربه الألماني يورجن كلوب بأنه "الأفضل في العالم".

وسجل الثلاثي، ماني وصلاح وفيرمينو، 182 هدفًا لليفربول منذ بداية موسم 2017-2018، وعن ذلك قال السنغالي: "نحن جميعًا من بلدان مختلفة، ونتحدث بلغات مختلفة، لكني أعتقد أن لكرة القدم لغة واحدة في العالم كله، يمكن للجميع التحدث بها، هذا هو الحال مع مو (صلاح) وبوبي (فيرمينو)". وتقاسم ماني جائزة هداف الدوري

وسجل الثلاثي، ماني وصلاح وفيرمينو، 182 هدفًا لليفربول منذ بداية موسم 2017-2018، وعن ذلك قال السنغالي: "نحن جميعًا من بلدان مختلفة، ونتحدث بلغات مختلفة، لكني أعتقد أن لكرة القدم لغة واحدة في العالم كله، يمكن للجميع التحدث بها، هذا هو الحال مع مو (صلاح) وبوبي (فيرمينو)".



وتقاسم ماني جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الماضي، مع زميله محمد صلاح، وبيير إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال.



وفي سياق آخر، بات في حكم المؤكد غياب الثنائي محمد صلاح وأندرو روبرتسون، عن لقاء الريدز أمام كريستال بالاس، المقرر إقامته يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الـ13 من عمر مسابقة البريميرليج.



وغاب صلاح وروبرتسون عن لقاءات منتخبي بلديهما خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، كما جاءت مواجهة كريستال بالاس في وقت قريب قبل تعافيهما.

