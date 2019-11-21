هل تزوج رونالدو وجورجينا سرا في المغرب؟

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م

كريستيانو رونالدو - جورجينا رودريجيز

ذكرت تقارير إيطالية أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس، ورفيقته جورجينا رودريجيز تزوجا سرا في المغرب. وأشارت صحيفة (نوفيلا 2000) إلى أن حفل الزفاف المزعوم أقيم بعدما حضر الثنائي حفل جوائز (إم تي في) الذي أقيم بمدينة إشبيلية الإسبانية في الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري. وأضافت الصحيفة الإيطالية أن الحفل حضره عدد قليل من الأقارب والمعارف، وأن الصديق المقرب من كريستيانو، لاعب الكيك بوكسينج المغربي بدر هاري، هو الذي تولى تنظيم الزفاف.

وعلى الرغم من أن كريستيانو رونالدو، صاحب الـ34 عامًا، ورفيقته جورجينا رودريجيز، صاحبة الـ25 عامًا، لم يؤكدا أو يكذبا الخبر، أشارت مصادر مقربة من النجم البرتغالي إلى أنه عدل وصيته لتحويل بعض ممتلكاته إلى جورجينا. من جانبها، أشارت صحيفة (ديلي ميل) الإنجليزية إلى أن مصادر مقربة من كريستيانو رونالدو نفت

وعلى الرغم من أن كريستيانو رونالدو، صاحب الـ34 عامًا، ورفيقته جورجينا رودريجيز، صاحبة الـ25 عامًا، لم يؤكدا أو يكذبا الخبر، أشارت مصادر مقربة من النجم البرتغالي إلى أنه عدل وصيته لتحويل بعض ممتلكاته إلى جورجينا.



من جانبها، أشارت صحيفة (ديلي ميل) الإنجليزية إلى أن مصادر مقربة من كريستيانو رونالدو نفت هذه الشائعات، علمًا أن هذه المعلومات أتت بعد أسابيع من إعلان كريستيانو عن نيته الزواج برفيقته.



وفي سياق آخر، أوضح موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أنه في حال انتهاء الموسم الجاري، كسابقه، دون لقب أوروبي، سيعد ذلك بمنزلة نهاية العلاقة بين رونالدو ويوفنتوس، الصيف المقبل.



وفشل يوفنتوس في الفوز بدوري الأبطال في أول موسم لرونالدو مع الفريق، بعدما ودع البطولة من الدور ربع النهائي عقب الهزيمة أمام أياكس أمستردام الهولندي.

