رياضة

هل تزوج رونالدو وجورجينا سرا في المغرب؟

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م
كريستيانو رونالدو - جورجينا رودريجيز
كريستيانو رونالدو - جورجينا رودريجيز
ذكرت تقارير إيطالية أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس، ورفيقته جورجينا رودريجيز تزوجا سرا في المغرب. وأشارت صحيفة (نوفيلا 2000) إلى أن حفل الزفاف المزعوم أقيم بعدما حضر الثنائي حفل جوائز (إم تي في) الذي أقيم بمدينة إشبيلية الإسبانية في الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري. وأضافت الصحيفة الإيطالية أن الحفل حضره عدد قليل من الأقارب والمعارف، وأن الصديق المقرب من كريستيانو، لاعب الكيك بوكسينج المغربي بدر هاري، هو الذي تولى تنظيم الزفاف.
وعلى الرغم من أن كريستيانو رونالدو، صاحب الـ34 عامًا، ورفيقته جورجينا رودريجيز، صاحبة الـ25 عامًا، لم يؤكدا أو يكذبا الخبر، أشارت مصادر مقربة من النجم البرتغالي إلى أنه عدل وصيته لتحويل بعض ممتلكاته إلى جورجينا. من جانبها، أشارت صحيفة (ديلي ميل) الإنجليزية إلى أن مصادر مقربة من كريستيانو رونالدو نفت
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رمضان صبحي عن ضم صلاح: «امنحوا 21 رجلا حقهم أولا»

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كابيلو يفتح النار على رونالدو بسبب ساري

انتقد فابيو كابيلو، المدير الفني السابق لأندية يوفنتوس وميلان وريال مدريد، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم السيدة العجوز، كما يرى كابيلو إن ماوريسيو ساري، مدرب اليوفي، كان محقا في استبدال صاروخ ماديرا. ورد رونالدو بغضب على قرار ساري باستبداله في الدقيقة 55 من مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي، تاركا الملعب قبل نهاية المباراة، وسجل الأرجنتيني باولو ديبالا "بديل رونالدو" هدفا ممتازا للتغلب على ميلان (1-0)، وضمان تصدر يوفنتوس للدوري الإيطالي قبل فترة التوقف الدولية.
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لوكا مودريتش يتوج بجائزة القدم الذهبية

على الرغم من المستوى الباهت الذي قدمه لوكا مودريتش مع ريال مدريد الموسم الماضي، فإنه واصل التتويج بالجوائز، وذلك بعدما توج بجائزة القدم الذهبية لعام 2019، تلك الجائزة التي يتم تقديمها للاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 28 عامًا، ليتفوق بالتالي على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن النجم الكرواتي (34 عامًا) بات اللاعب السابع عشر، الذي يحصل على الجائزة، التي تم منحها في المرة الأولى للأسطورة الإيطالية، روبرتو باجيو، عام 2003.
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قلق في يوفنتوس بسبب إصابات كريستيانو رونالدو

لا يمر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأفضل أحواله هذا الموسم رفقة فريقه يوفنتوس، وهو الأمر الذي يثير الكثير من المخاوف لدى إدارة السيدة العجوز بسبب الحالة الجسدية للنجم البرتغالي، ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإنه بعيدًا عن الأمور الانضباطية وأزمة الدون الأخيرة في مباراة ميلان، فإن رونالدو يثير الكثير من المخاوف بسبب إصاباته هذا الموسم، وأشارت إلى أن هناك قلقا كبيرا حول ركبة كريستيانو وحالته البدنية، لأن ذلك يؤثر بشكل خطير على أداء المهاجم البرتغالي، بالإضافة إلى أن هذه المشكلات استمرت مع اللاعب لفترة ليست بالقصيرة.
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رونالدو يخرج عن صمته بعد واقعة ميلان

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الأولى، على واقعة استبداله المبكر في مباراة ميلان الأخيرة في الدوري الإيطالي، والتي حسمها يوفنتوس بهدف دون رد بشق الأنفس على ملعب أليانز ستاديوم أول أمس الأحد، وقرر ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، الدفع بباولو ديبالا بدلًا من رونالدو في الدقيقة 55، ونجح الأرجنتيني في تسجيل هدف الفوز القاتل للسيدة العجوز في المباراة، وخرج ساري عقب المباراة، ووجه الشكر لرونالدو، الذي لعب رغم الآلام التي شعر بها، ليؤكد مدرب البيانكونيري أن البرتغالي لم يكن يلعب ضد ميلان بكامل طاقته.
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