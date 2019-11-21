رياضة

مرتضى منصور يكشف للتحرير موقف الزمالك من لقاء السوبر

تحرير:محمد حسن صيام ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف ناديه من خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في قطر، إذ أكد أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الإثنين المقبل من أجل الاستقرار على قرار خوض المباراة من عدمه. وأضاف رئيس نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن مجلس الإدارة سيجتمع من أجل مناقشة خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق الترجي التونسي بدولة قطر، على أن يعلن مجلس الإدارة قراره من خلال مؤتمر صحفي يعلن عنه رئيس القلعة البيضاء.
وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، رسميا، إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا، والزمالك بطل الكونفيدرالية الإفريقية، في العاصمة القطرية الدوحة، يوم 14 فبراير المقبل. وكان كاف أعلن في وقت سابق، تأجيل مباراة السوبر، قائلا: «ظروف غير متوقعة تسببت فى تأجيل
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رمضان صبحي عن ضم صلاح: «امنحوا 21 رجلا حقهم أولا»

قال رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأولمبي، إنه تلقى مكالمة من الدولي محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وطالبه بأن يبارك للمنتخب بالكامل على التأهل لأولمبياد طوكيو. ورد رمضان خلال المؤتمر الصحفي لمباراة غدٍ أمام كوت ديفوار، على الحديث عن الاحتياج لضم محمد صلاح، مؤكدا: «مع احترامي للجميع، هذه القائمة ضمت 21 رجلا كافحوا طوال البطولة لتحقيق التأهل للأولمبياد ونجحنا في ذلك، بالإضافة إلى المصابين الذين كانوا بجانبنا منذ البداية ومنهم من لم يرحل حتى بعد الإصابة».
رونالدو-واسرته

هل تزوج رونالدو وجورجينا سرا في المغرب؟

ذكرت تقارير إيطالية أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس، ورفيقته جورجينا رودريجيز تزوجا سرا في المغرب. وأشارت صحيفة (نوفيلا 2000) إلى أن حفل الزفاف المزعوم أقيم بعدما حضر الثنائي حفل جوائز (إم تي في) الذي أقيم بمدينة إشبيلية الإسبانية في الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري. وأضافت الصحيفة الإيطالية أن الحفل حضره عدد قليل من الأقارب والمعارف، وأن الصديق المقرب من كريستيانو، لاعب الكيك بوكسينج المغربي بدر هاري، هو الذي تولى تنظيم الزفاف.
ليفربول

ماني عن «مو وبوبي»: لكرة القدم لغة واحدة في العالم

«سأناضل لوصف مدى نجاح كلوب مع الفريق، يمكن للجميع رؤية ما قدمه للنادي والمدينة، والجودة التي يتمتع بها كمدير فني رائع، ويوجد الكثير من المدربين الجيدين في أوروبا، لكن ما يمكنني قوله هو أن مدربنا لديه دائمًا الكلمات والأشياء الصحيحة لإدارة فريقه، خاصة معرفة كيفية التعامل مع اللاعبين، وأثق دائمًا في تأثيره فى الفريق، فهو الأفضل في العالم»، بتلك الكلمات وصف الدولي السنغالي ساديو ماني، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، مدربه الألماني يورجن كلوب بأنه "الأفضل في العالم".
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فرجاني -ساسي‎

أمير مرتضى يطمئن على فرجانى ساسى بعد الإصابة

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه تواصل مع الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى للاطمئنان عليه عقب خروجه مصابا فى لقاء منتخب بلاده أمام غينيا الاستوائية فى تصفيات أمم إفريقيا 2021، حيث أوضح المشرف العام على الكرة أن الإصابة هى شد بسيط فى العضلة الضامة وغير مقلقة. ومن المقرر أن يعود اللاعب وزميله حمدى النقاز من تونس غدا للانتظام فى تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة إنبى يوم الإثنين المقبل بالدورى العام.
الزمالك- والاتحاد‎ (4)

الزمالك يتعاقد مع شركة «كتابولت» للتحليل الفني

أنهى نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور الاتفاق مع شركة كتابولت العالمية- Catapult على تزويد فرق النادي بأحدث منظومة للتحليل البدني والفني للاعبين كأول ناد خارج قارة أوروبا يستخدم هذه المنظومة المتطورة في القياسات والتحليل البدني والفني والتي تعد الأحدث لدى الشركة العالمية، حيث توفر هذه المنظومة الترابط بين أحدث منتجات الشركة من: 1- أجهزة تحليل الأداء البدني للاعبي الميدان (S7). 2- أجهزة تحليل الأداء البدني والفني لحراس المرمى (G7). 3- أحدث برامج تحليل الفيديو (Vision) 4- أحدث منصات إدارة شئون اللاعبين AMS).
مرتضى منصور (3)

مرتضى منصور: سيد عبد الحفيظ يتحرش بالزمالك

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لم يطلب زيارة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، كما أن الأخير لم يرفض ذلك، وأوضح أن وزير الرياضة أشرف صبحي، لم يعرض الأمر عليه، وكل ما تردد بشأن الحديث عن ترتيبه لزيارة رئيس القلعة الحمراء، مجرد شائعات، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال رئيس الزمالك: "لا خلاف في الأساس بيني وبين الخطيب، لا أطمع في رئاسة الأهلي ولا أعتقد أنه يسعى لرئاسة الزمالك، وبالتالي ليس بيننا تنافس، وعلاقتنا قائمة على عراقة الناديين".
مرتضى منصور (3)

مرتضى: نريد فتح صفحة جديدة مع الخطيب

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يريد فتح صفحة جديدة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وقال مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء: «نريد فتح صفحة جديدة مع محمود الخطيب وأتمنى الشفاء له في رحلة علاجه.. أؤكد أنه لا يوجد أي مشكلة بيني وبين الخطيب، لكن هناك لجان إلكترونية تتحدث باسمه وتوجه السباب لي هاتفيا، وهذا لن يصب في صالح مصر، لكني أعرف أخذ حقي بالقانون».
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