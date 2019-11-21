مرتضى منصور يكشف للتحرير موقف الزمالك من لقاء السوبر

تحرير:محمد حسن صيام ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م

مرتضى منصور

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف ناديه من خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في قطر، إذ أكد أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الإثنين المقبل من أجل الاستقرار على قرار خوض المباراة من عدمه. وأضاف رئيس نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن مجلس الإدارة سيجتمع من أجل مناقشة خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق الترجي التونسي بدولة قطر، على أن يعلن مجلس الإدارة قراره من خلال مؤتمر صحفي يعلن عنه رئيس القلعة البيضاء.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، رسميا، إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا، والزمالك بطل الكونفيدرالية الإفريقية، في العاصمة القطرية الدوحة، يوم 14 فبراير المقبل. وكان كاف أعلن في وقت سابق، تأجيل مباراة السوبر، قائلا: «ظروف غير متوقعة تسببت فى تأجيل