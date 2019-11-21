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السياحة: الإثنين.. بدء أولى رحلات العمرة

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م
موسم العمرة - صورة أرشيفية
موسم العمرة - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة السياحة بدء أولى رحلات العمرة للعام الهجري الحالي 1441، يوم الاثنين المقبل، وذلك في أعقاب تشغيل بوابة العمرة المصرية https://umrah.eg/ الذي تم في 17 نوفمبر الجاري، وفى إطار الضوابط المنظمة لموسم العمرة التي وضعتها الوزارة، وتم نشرها بالوقائع المصرية العدد 117 بتاريخ 6 أغسطس 2019، والتى تكفل قيام الوزارة بأداء دورها الرقابي لضمان حقوق المعتمرين المصريين وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم في أثناء أداء المناسك، إلى جانب الحفاظ على حقوق شركات السياحة المصرية.
وأكد أحمد إبراهيم المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية والمتحدث الرسمي باسم البوابة، أن شركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة العام الحالي والبالغ عددها 1833 شركة، ستبدأ في تسجيل البيانات الخاصة بالبرامج والمعتمرين على البوابة من اليوم الخميس وحتى نهاية موسم العمرة للعام الحالي 1441.وأشار إبراهيم إلى
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شركة-الطيران-الروسية-بوبيدا (2)

روسيا تعلق على تأجيل استئناف رحلات «الشارتر» إلى مصر

قالت السفارة الروسية في مصر، اليوم الخميس، إن الأنباء التي نشرتها وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"، عن تأجيل استئناف رحلات الشارتر إلى مصر، لا تعبر عن الموقف الرسمي لروسيا، وأن القيادة الروسية تولي اهتماما كبيرا لاستئناف الرحلات، مشددا على أن القيادة الروسية تولي اهتماما كبيرا لاستئناف رحلات الطيران العارضة بين روسيا والمنتجعات المصرية، متابعة: "نأمل في أن يتم حل هذه المسألة في أقرب وقت، آخذين في الاعتبار التقدم الملموس الذي أحرزته مصر في تأمين مطاراتها".
مصطفى-مدبولي

مجلس للذكاء الاصطناعي.. «الوزراء» يوافق على 8 قرارات

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على عدد من القرارات الهامة من بينها الموافقة علي مشروع قرار بإنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي يتبع رئاسة مجلس الوزراء، ويسمى (المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي)، ويشكل برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء عدد من الجهات المعنية، و3 من ذوي الخبرة يختارهم رئيس المجلس، ويختص بوضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والإشراف على تنفيذها، ومتابعتها، وتحديثها تماشيا مع التطورات الدولية في هذا المجال.
قطار - أرشيفية

نائب يقترح تقنين أوضاع الباعة الجائلين بالقطارات

تقدم محمد الغول عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، اليوم الخميس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، والفريق كامل الوزير وزير النقل المواصلات، بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين بعربات القطارات، مؤكدا أن ظاهرة الباعة الجائلين في القطارات أصبحت آفة كبيرة، وتمثل خللا يحتاج إلى معالجة بحلول واقعية وليست بقرارات منع ومطاردة ما تؤثر بالسلب على السلم المجتمعي، مقترحا أن يتم تقنين أوضاعهم واستخراج تراخيص لهم برسوم رمزية، وفق الضوابط التي تضعها السلطة التنفيذية.
العنف الأسري

نائبة تطالب بتسريع مناقشة قانونها لحماية الطفل

طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، لجنتي الشئون التشريعية والتضامن، بتسريع مناقشة مشروع قانون مقدم منها و60 نائبا بشأن تعديل قانون الطفل، مؤكدة حاجة المجتمع إليه لحماية الأطفال، موضحة أن قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفي حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسري يحرر محضر إداري، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما.
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سحر نصر: نعمل على تشريعات جديدة لزيادة تمكين المرأة

نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الثلاثاء، مصر في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، بالعاصمة السعودية "الرياض"، والتى افتتحها ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودية، ويشارك في المنتدى نحو 2000 من المستثمرين ويتحدث فيه نحو 300 من صناع القرار ورجال الأعمال يمثلون أكثر من 30 دولة. وقالت الوزيرة إن النساء يمثلن العمود الفقرى للتنمية فى الدول النامية، ففى إفريقيا يمثلن نحو 50% من سكانها، و49% من سكان مصر.
سامح-شكرى (2)

الخارجية: يجب مساءلة الدول الداعمة للإرهاب

شدد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على أهمية مساءلة الدول التي تلعب دورا سلبيا في إطار التحريض على الإرهاب ودعمه، من خلال تمويل وتسهيل تحركات العناصر الإرهابية، وكذا إتاحة منابرها الإعلامية والسياسية لنشر الأيديولوجيات المتطرفة والإضرار بالمُجتمع الدولي ككل، جاء ذلك فى الكلمة التي ألقاها، اليوم السبت، خلال مشاركته على رأس وفد مصر فى اجتماعات مجموعة عمل استراتيجية الاتصال التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش التى عقدت بابوظبي.
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السيسي يعلن حالة الطوارئ 3 أشهر لمواجهة الإرهاب

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بداية من، غدا الأحد، وتضمن القرار أن تتولي القوات المسلحة بالتعاون مع هيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم السبت، تفاصيل القرار الذي حمل 555 لسنة 2019. من ناحية أخرى، صدق السيسي، على قانون بمنح وزير البترول ترخيصا للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية للاستكشاف وتنمية البترول.
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مصر تطالب بوقف العدوان على سوريا وانسحاب القوات المعتدية

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن تعرض سوريا لاعتداء جديد على أراضيها، واحتلال لشمالها، يعد انتهاكا للقانون الدولي والمبادئ التي تأسست عليها حركة عدم الانحياز، مطالبا بوقف فوري لهذا العدوان وانسحاب القوات المعتدية، مشددا على ضرورة البدء الفوري في العملية السياسية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254. جاء ذلك في بيان ألقاه شكري اليوم السبت في القمة الثامنة عشرة لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز المنعقدة في باكو يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، تحت عنوان "التمسُك بمبادئ باندونج لضمان استجابة مشتركة ملائمة لتحديات العالم المعاصر".
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