السياحة: الإثنين.. بدء أولى رحلات العمرة

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م

موسم العمرة - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة السياحة بدء أولى رحلات العمرة للعام الهجري الحالي 1441، يوم الاثنين المقبل، وذلك في أعقاب تشغيل بوابة العمرة المصرية https://umrah.eg/ الذي تم في 17 نوفمبر الجاري، وفى إطار الضوابط المنظمة لموسم العمرة التي وضعتها الوزارة، وتم نشرها بالوقائع المصرية العدد 117 بتاريخ 6 أغسطس 2019، والتى تكفل قيام الوزارة بأداء دورها الرقابي لضمان حقوق المعتمرين المصريين وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم في أثناء أداء المناسك، إلى جانب الحفاظ على حقوق شركات السياحة المصرية.

وأكد أحمد إبراهيم المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية والمتحدث الرسمي باسم البوابة، أن شركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة العام الحالي والبالغ عددها 1833 شركة، ستبدأ في تسجيل البيانات الخاصة بالبرامج والمعتمرين على البوابة من اليوم الخميس وحتى نهاية موسم العمرة للعام الحالي 1441.وأشار إبراهيم إلى